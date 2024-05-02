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Религия Моем окна водой с монетами: что можно и нельзя делать в Чистый четверг, 2 мая, — приметы

Моем окна водой с монетами: что можно и нельзя делать в Чистый четверг, 2 мая, — приметы

Рассказываем о самых главных традициях и поверьях

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Чистый четверг в этом году выпадает на 2 мая. Большинство примет, традиций в этот день связаны с очищением. И это касается не только духа, но и тела, дома. Праздник посвящен Тайной вечере, когда Иисус Христос собственноручно вымыл ноги своих учеников. С этим днем связано множество примет и поверий. Рассказываем о самых главных из них.

На видео выше кратко рассказываем о главных приметах.

Что можно и нельзя делать

В этот день верующие идут на исповедь и причастие в храм. Перед Пасхой следует очистить душу и голову от всего, что вас тяготит. В доме важно провести генеральную уборку: разобрать вещи, выкинуть хлам и мусор, помыть посуду, постирать белье. Чтобы год прошел в достатке, в старину мыли окна и двери водой, в которую до этого клали монеты. А чтобы отношения между мужем и женой были крепкие, предки разбивали тарелку в спальне и выбрасывали всю посуду с небольшими дефектами.

Считали, что, когда четверг закончится, подметать, мыть или стирать до самой Пасхи запрещено. Еще одним обычаем в Чистый четверг было купание. Люди думали, что вода в этот день помогает вернуть здоровье, красоту, избавиться от груза обид. Но купаться рекомендуется после 24:00 и до восхода солнца.

Приметы на погоду

Не обходится православный праздник без примет на погоду. Если в Чистый четверг днем солнечно и тепло, то весна порадует такой же погодой. А если, наоборот, день хмурый и дождливый, то до самого лета будут холода. Выпал снег в этот день — можно ждать жаркого лета. Погода в Чистый четверг слишком переменчива — значит, осень будет сухой.

Приметы окружают большинство крупных праздников. Особенно много их на Пасху — главный день православного календаря. Поэтому в Светлое Христово Воскресенье нужно не только посетить службу и съесть кулич, но и присмотреться к разного рода мелочам. По ним можно определить, каким будет год, будут ли у человека деньги и кому ждать счастливого брака.

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Приметы Народные приметы Чистый четверг Православный праздник
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