Новосибирец нокаутировал водителя, который отпинал его машину возле театра «Глобус» — эффектный удар попал на видео

Отношения мужчины выяснили на проезжей части Источник: «АСТ-54» / «ВКонтакте»











В ночь на 17 мая два водителя устроили разборки на Октябрьской магистрали у театра Глобус. Их непродолжительная, но эффектная потасовка попала на видео, которое опубликовал паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».



Видео начинается с того, что вышедший из черной иномарки водитель пинает ногами серый автомобиль, из него вышел мужчина и одним ударом осадил обидчика: тот упал как подкошенный.

После пропущенного удара мужчина долго не мог прийти в себя Источник: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

— Сегодня ночью перед домом №49 на Октябрьской не поделили дорогу двое водителей. В итоге из серебристого седана вышел мужчина, который отправил в нокаут оппонента, пинавшего его автомобиль, — цитирует «АСТ-54» автора видео.

НГС запросил информацию об инциденте в ГУ МВД Новосибирской области. При получении комментария материал будет дополнен.

Ранее водитель кроссовера Exeed устроил драку с владельцем седана Mitsubishi Lancer прямо на проезжей части. Видео инцидента опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54».

