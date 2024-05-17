Новосибирец нокаутировал водителя, который отпинал его машину возле театра «Глобус» — эффектный удар попал на видео

В ночь на 17 мая два водителя устроили разборки на Октябрьской магистрали у театра Глобус. Их непродолжительная, но эффектная потасовка попала на видео, которое опубликовал паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
Видео начинается с того, что вышедший из черной иномарки водитель пинает ногами серый автомобиль, из него вышел мужчина и одним ударом осадил обидчика: тот упал как подкошенный.
— Сегодня ночью перед домом №49 на Октябрьской не поделили дорогу двое водителей. В итоге из серебристого седана вышел мужчина, который отправил в нокаут оппонента, пинавшего его автомобиль, — цитирует «АСТ-54» автора видео.
НГС запросил информацию об инциденте в ГУ МВД Новосибирской области. При получении комментария материал будет дополнен.
Ранее водитель кроссовера Exeed устроил драку с владельцем седана Mitsubishi Lancer прямо на проезжей части. Видео инцидента опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54».
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