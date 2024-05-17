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Дороги и транспорт Новосибирец нокаутировал водителя, который отпинал его машину возле театра «Глобус» — эффектный удар попал на видео

Новосибирец нокаутировал водителя, который отпинал его машину возле театра «Глобус» — эффектный удар попал на видео

Агрессивный напал первым, но сам не выдержал и одного удара

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Отношения мужчины выяснили на проезжей части

В ночь на 17 мая два водителя устроили разборки на Октябрьской магистрали у театра Глобус. Их непродолжительная, но эффектная потасовка попала на видео, которое опубликовал паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Видео начинается с того, что вышедший из черной иномарки водитель пинает ногами серый автомобиль, из него вышел мужчина и одним ударом осадил обидчика: тот упал как подкошенный.

После пропущенного удара мужчина долго не мог прийти в себя

— Сегодня ночью перед домом №49 на Октябрьской не поделили дорогу двое водителей. В итоге из серебристого седана вышел мужчина, который отправил в нокаут оппонента, пинавшего его автомобиль, — цитирует «АСТ-54» автора видео.

Если вы знаете участников этого видео или подробности или последствия дорожного конфликта, сообщите об этом редакции.
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НГС запросил информацию об инциденте в ГУ МВД Новосибирской области. При получении комментария материал будет дополнен.

Ранее водитель кроссовера Exeed устроил драку с владельцем седана Mitsubishi Lancer прямо на проезжей части. Видео инцидента опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54».

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Драка водителей Разборки на дороге Автохам
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