НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+12°

пасмурно, без осадков

ощущается как +10

1 м/c,

с-з.

 756мм 37%
Подробнее
3 Пробки
USD 90,19
EUR 97,79
Реклама

СРОЧНО

От -2 до +20 градусов — прогноз погоды на неделю

Заложники реновации
Лайфхаки для работодателей
Обмудсмен в Max Mara
Лето с пользой
Кто грабил ломбарды
Необычные дома Новосибирска
Жена депутата хейтит город
Как не пропустить отпуск
Беспредел в Горном
НГС в Telegram
Образование «Скрутили три мужика»: мать ребенка с диабетом заявила, что у него отобрали инсулин перед ОГЭ

«Скрутили три мужика»: мать ребенка с диабетом заявила, что у него отобрали инсулин перед ОГЭ

В Минобразования женщине пояснили, что проносить медикаменты на экзамен нельзя

751
15 комментариев
Перед экзаменами семья предоставила все справки, подтверждающие диабет у ребенка

В Новосибирской области у девятиклассника перед сдачей ОГЭ отобрали сумку с инсулином и глюкометром. Информацию о происшествии обсуждают в чатах пациентов с диабетом.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 31 мая, в одной из районных школ в Новосибирской области. Редакции НГС известно, в каком районе области произошел инцидент, но мы не будем публиковать эти данные из-за опасений родителей. Молодой человек с сахарным диабетом пришел сдавать экзамен, при себе у него была черная сумка, в которой хранились инсулин и глюкометр.

— Перед экзаменом его скрутили три здоровых мужика, на глазах у всех детей и отобрали у него инсулин, глюкометр и перекус. В итоге сдавал экзамен без них, — написала мать ребенка.

После сдачи экзамена молодому человеку удалось забрать свою сумку с глюкометром и инсулином у медицинского работника школы. При этом еще перед началом экзаменационного периода семья предоставила все необходимые документы, подтверждающие, что у ребенка есть инвалидность и зависимость от инсулина. После произошедшего ребенок расстроился и, по словам матери, едва не заплакал.

Мать ребенка связалась с представителями Минобразования Новосибирской области. Специалисты ведомства ответили, что сотрудники на пункте сдачи ОГЭ поступили правильно — у ребенка с сахарным диабетом должна быть справка о состоянии здоровья, а сдавать экзамен он может отдельно в другом кабинете. При этом проносить на ОГЭ медикаменты в сумке нельзя. При сдаче других экзаменов у ребенка с диабетом также могут забрать сумку с инсулином и глюкометром.

Руководитель Новосибирской общественной организации больных сахарным диабетом «Диалайф» Анастасия Смолина в беседе с корреспондентом НГС заявила, что ликвидировала организацию и отказалась комментировать данный инцидент.

Корреспондент НГС направил запрос в Министерство образования Новосибирской области, чтобы узнать подробности инцидента, а также правомочность действий сотрудников пункта сдачи ОГЭ, которые отобрали у ребенка сумку с медикаментами.

Ранее новосибирские диабетики заявили о закупке минздравом опасных систем мониторинга сахара. В инструкции к прибору говорится, что он может барахлить из-за пота, тогда его нужно просушить феном.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск ОГЭ Дети Сахарный диабет
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY38
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Я абьюзер и деспот, эгоист и нарцисс»: исповедь домашнего тирана — как от его побоев сбежала девушка и отвернулась семья
Иван Б.
Называет себя абьюзером
Мнение
Эти семь знаков Зодиака почувствуют влияние большого парада планет — какому ждать прилива энергии, а кому перемен в жизни
Елена Коржаневская
Мнение
Бензин заменили на газ, а чипсы — на творог: семья с ребенком поделилась секретами экономии
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Павел,  30

Игорь,  32

Анна4513_@,  47

Сергей,  55

Таня,  42

Наталья,  44

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

аренда парикмахерского кресла

14 500 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление