«Скрутили три мужика»: мать ребенка с диабетом заявила, что у него отобрали инсулин перед ОГЭ

Перед экзаменами семья предоставила все справки, подтверждающие диабет у ребенка Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области у девятиклассника перед сдачей ОГЭ отобрали сумку с инсулином и глюкометром. Информацию о происшествии обсуждают в чатах пациентов с диабетом.



Инцидент произошел в минувшую пятницу, 31 мая, в одной из районных школ в Новосибирской области. Редакции НГС известно, в каком районе области произошел инцидент, но мы не будем публиковать эти данные из-за опасений родителей. Молодой человек с сахарным диабетом пришел сдавать экзамен, при себе у него была черная сумка, в которой хранились инсулин и глюкометр.



— Перед экзаменом его скрутили три здоровых мужика, на глазах у всех детей и отобрали у него инсулин, глюкометр и перекус. В итоге сдавал экзамен без них, — написала мать ребенка.



После сдачи экзамена молодому человеку удалось забрать свою сумку с глюкометром и инсулином у медицинского работника школы. При этом еще перед началом экзаменационного периода семья предоставила все необходимые документы, подтверждающие, что у ребенка есть инвалидность и зависимость от инсулина. После произошедшего ребенок расстроился и, по словам матери, едва не заплакал.



Мать ребенка связалась с представителями Минобразования Новосибирской области. Специалисты ведомства ответили, что сотрудники на пункте сдачи ОГЭ поступили правильно — у ребенка с сахарным диабетом должна быть справка о состоянии здоровья, а сдавать экзамен он может отдельно в другом кабинете. При этом проносить на ОГЭ медикаменты в сумке нельзя. При сдаче других экзаменов у ребенка с диабетом также могут забрать сумку с инсулином и глюкометром.



Руководитель Новосибирской общественной организации больных сахарным диабетом «Диалайф» Анастасия Смолина в беседе с корреспондентом НГС заявила, что ликвидировала организацию и отказалась комментировать данный инцидент.



Корреспондент НГС направил запрос в Министерство образования Новосибирской области, чтобы узнать подробности инцидента, а также правомочность действий сотрудников пункта сдачи ОГЭ, которые отобрали у ребенка сумку с медикаментами.

