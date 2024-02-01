Трезубец из Поднебесной: новосибирские диабетики заявили о закупке минздравом опасных систем мониторинга сахара

«Двух часов хватило, чтобы наступила кома»

Насте семь лет, она улыбчивый и любознательный ребенок, любящий спорт, особенно плавание. Со стороны и не скажешь, что она в своём юном возрасте уже дважды побывала в реанимации в состоянии комы. О том, что она — инвалид, можно догадаться лишь по небольшому круглому датчику на ее плече. Система непрерывного мониторинга глюкозы в крови Freestyle Libre уже не раз спасала ребенку жизнь, говорит ее мать.

— У Насти диабет не врожденный. Ей было около трех, когда мы узнали диагноз: диабет первого типа. Дочь несколько дней подряд пила больше обычного, потом ее состояние резко ухудшилось, тогда мы впервые попали в реанимацию на Вертковского, три дня там провели. Следующий месяц мы были на глюкометре, кололи пальцы для измерения уровня сахара, Настя была крайне вялой. Вскоре я узнала, что почти все мамы диабетиков стараются приобрести удобную систему непрерывного мониторинга уровня сахара. Установив ее, я узнала, что уровень глюкозы у дочери перед приемами пищи падал до нуля — это такой показатель, при котором клетки мозга начинают отмирать, — рассказала НГС мама Насти Алиса.

