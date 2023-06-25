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Смертность от сахарного диабета выросла в Новосибирской области — почему это могло произойти

Согласно статистике, смертность увеличилась на 89%

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В общественной организации «Диалайф» считают, что негативным фактором стало прекращение действия профильной федеральной программы

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В 2022 году в Новосибирской области от сахарного диабета умерло на 89% больше людей, чем годом ранее. Об этом пишет РБК-Новосибирск со ссылкой на Новосибирскстат.

— За 2022 год в Новосибирской области от сахарного диабета умерли 348 человек, что на 89% больше по сравнению с предыдущим годом. Из них инсулинозависимые (I тип) — 31 человек, инсулинонезависимые (II тип) — 309, другие формы диабета — 8, — приводит данные Новосибирскстата РБК-Новосибирск.

Количество умерших диабетиков II типа (неинсулинозависимые) в 2022-м выросло на 107,3% в Новосибирский области по сравнению с предыдущим годом.

Руководитель общественной организации по борьбе с сахарным диабетом «ДиалайфСибирь» Анастасия Смолина объяснила НГС такую динамику смертности.

— Я бы выделила две основные причины роста смертности. Во-первых, коронавирус, после которого в целом выросло количество людей с сахарным диабетом. Также у нас закончилось действие федеральной программы «Сахарный диабет», которой сейчас не хватает. Есть надежда, что подобная программа вернется уже в рамках нацпроекта. Сейчас такие обсуждения ведутся, — сказала Смолина.

В конце мая в Минобороны заявили, что мобилизованных с диабетом и гипертонией не будут освобождать от службы. Оба заболевания входят в список социально значимых болезней.

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