Смертность от сахарного диабета выросла в Новосибирской области — почему это могло произойти

В 2022 году в Новосибирской области от сахарного диабета умерло на 89% больше людей, чем годом ранее. Об этом пишет РБК-Новосибирск со ссылкой на Новосибирскстат.
— За 2022 год в Новосибирской области от сахарного диабета умерли 348 человек, что на 89% больше по сравнению с предыдущим годом. Из них инсулинозависимые (I тип) — 31 человек, инсулинонезависимые (II тип) — 309, другие формы диабета — 8, — приводит данные Новосибирскстата РБК-Новосибирск.
Количество умерших диабетиков II типа (неинсулинозависимые) в 2022-м выросло на 107,3% в Новосибирский области по сравнению с предыдущим годом.
Руководитель общественной организации по борьбе с сахарным диабетом «ДиалайфСибирь» Анастасия Смолина объяснила НГС такую динамику смертности.
— Я бы выделила две основные причины роста смертности. Во-первых, коронавирус, после которого в целом выросло количество людей с сахарным диабетом. Также у нас закончилось действие федеральной программы «Сахарный диабет», которой сейчас не хватает. Есть надежда, что подобная программа вернется уже в рамках нацпроекта. Сейчас такие обсуждения ведутся, — сказала Смолина.
В конце мая в Минобороны заявили, что мобилизованных с диабетом и гипертонией не будут освобождать от службы. Оба заболевания входят в список социально значимых болезней.