В Минобороны заявили, что мобилизованных с диабетом и гипертонией не будут освобождать от службы

В Минобороны РФ заявили, что сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания не внесут в список заболеваний, которые освобождают от военной службы граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Передает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя начальника главного военно-медицинского управления Минобороны Александра Серговенцева.
— Если мы внесем туда диабет, нам надо будет вносить туда гипертоническую болезнь. Внесем гипертоническую болезнь, будем вносить ишемическую болезнь. Так мы дойдем до того, что у нас не останется ни одного военнослужащего, потому что у всех есть хронические заболевания. Есть постановление правительства, давайте его вместе выполнять, — цитирует агентство выступление Серговенцева на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.
Минобороны во все регионы разослало методику медицинского осмотра и при необходимости медицинского освидетельствования граждан при призыве на военную службу.
— Там четко написано, как кого призывать и кого надо направлять на ВВК (военно-врачебную комиссию). Только благодаря действию этого документа, 40 тысяч человек прямо с призывных пунктов были направлены на военно-врачебную экспертизу. И после проведения ВВК порядка 6 тысяч были признаны (категорией) «Д» и сразу не были мобилизованы. Еще 7 тысячам была предоставлена отсрочка, — сообщил он.
Он также заявил, что в указе президента прописаны три категории, которые не подлежат призыву по частичной мобилизации — это уголовное преследование, предельный возраст — 65 лет, и признание категорией «Д» — негодным к военной службе.
Категория годности устанавливается для военнообязанных в соответствии с «Положением о военно-врачебной экспертизе», утвержденным постановлением правительства РФ. К документу прилагается «Расписание болезней» — в нем обозначены все заболевания, которые могут ограничивать годность человека к военной службе. И диабет, и гипертоническая болезнь в этом документе есть. Правда, к категории «Д» относят тяжелые формы заболеваний. Например, в случае с сахарным диабетом это наличие таких осложнений как нарушение кровоснабжения сетчатки, трофические язвы конечностей, гангрена стоп, невропатические отеки и ряд других тяжелых последствий. При гипертонической болезни категорию «Д» назначают при значительных нарушениях функций «органов-мишеней». Менее тяжелые формы заболеваний в категорию «Д» не входят, то есть люди с ними могут быть ограничено годными к военной службе и иметь категорию «В».
По словам Серговенцева, Минобороны получило возможность увольнять военнослужащих, призванных по частичной мобилизации, с категорией годности «В», если у них есть социально значимые заболевания. В список социально-значимых заболеваний входят в том числе диабет и болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением.
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С 21 сентября 2022 года в России проводилась частичная мобилизация. 28 октября 2022 года министр обороны Сергей Шойгу проинформировал президента Владимира Путина о завершении мобилизационных мероприятий. 4 ноября 2022 года Путин сообщил, что в рамках проведения специальной военной операции мобилизованы 318 тысяч человек.