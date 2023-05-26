В Минобороны заявили, что мобилизованных с диабетом и гипертонией не будут освобождать от службы

— Там четко написано, как кого призывать и кого надо направлять на ВВК (военно-врачебную комиссию). Только благодаря действию этого документа, 40 тысяч человек прямо с призывных пунктов были направлены на военно-врачебную экспертизу. И после проведения ВВК порядка 6 тысяч были признаны (категорией) «Д» и сразу не были мобилизованы. Еще 7 тысячам была предоставлена отсрочка, — сообщил он.



Он также заявил, что в указе президента прописаны три категории, которые не подлежат призыву по частичной мобилизации — это уголовное преследование, предельный возраст — 65 лет, и признание категорией «Д» — негодным к военной службе.

