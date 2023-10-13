Вопрос жизни: сотни семей детей-диабетиков судятся с минздравом — на систему непрерывного контроля сахара не дают льгот

«Дыхание, как перед смертью»

Тимофею семь лет, это любознательный и улыбчивый мальчуган. На вид он ничем не отличается от сверстников, хотя имеет пожизненный статус инвалида. Перед самой установкой диагноза четыре года назад мальчик едва не умер.



— Когда Тимофею было 2 года и 8 месяцев, он сильно заболел. Началась рвота, он не мог ни есть, ни пить. У него было такое дыхание, как перед смертью! Поняв, что рекомендации фельдшеров скорой помощи не работают, мы поехали в больницу, — рассказала НГС мама мальчика Юлия.



В ЦГБ Бердска ребенка начали готовить к операции, но результаты обязательных перед этим анализов показали высокий уровень сахара в крови. В тот момент, когда Тимофей из-за ухудшения состояния уже находился в реанимации, его родителям сообщили диагноз: диабет первого типа.