Вопрос жизни: сотни семей детей-диабетиков судятся с минздравом — на систему непрерывного контроля сахара не дают льгот

Системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы упростили жизнь многим диабетикам. Раньше приходилось колоть палец всякий раз, чтобы узнать текущий уровень сахара. Теперь же все нужные данные всплывают в телефонном приложении в реальном времени. Но стоит это удовольствие недешево — сейчас это около 133 тысяч рублей в год. Минздрав Новосибирской области эти системы бесплатно не выдает, и прокуратура подала 250 исков в интересах детей-диабетиков из региона. Как сложилась судебная практика и какие революционные изменения она за собой несет — в материале НГС.
«Дыхание, как перед смертью»
Тимофею семь лет, это любознательный и улыбчивый мальчуган. На вид он ничем не отличается от сверстников, хотя имеет пожизненный статус инвалида. Перед самой установкой диагноза четыре года назад мальчик едва не умер.
— Когда Тимофею было 2 года и 8 месяцев, он сильно заболел. Началась рвота, он не мог ни есть, ни пить. У него было такое дыхание, как перед смертью! Поняв, что рекомендации фельдшеров скорой помощи не работают, мы поехали в больницу, — рассказала НГС мама мальчика Юлия.
В ЦГБ Бердска ребенка начали готовить к операции, но результаты обязательных перед этим анализов показали высокий уровень сахара в крови. В тот момент, когда Тимофей из-за ухудшения состояния уже находился в реанимации, его родителям сообщили диагноз: диабет первого типа.
С того самого дня Юлия постоянно следит за уровнем сахара в крови сына. Каждой ночью ей приходилось вставать 5–6 раз, чтобы проколоть мальчику палец и взять пробу крови. Пока она не узнала о системах непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ).
Самая популярная разновидность прибора крепится на предплечье, устройство передает ключевые показатели на смартфон с установленным приложением.
— Это очень удобно и жизненно важно для нас. К сожалению, системы непрерывного мониторинга, в отличие от игл и инсулина, бесплатно не выдаются. Поэтому я четыре года покупаю датчики. Каждого хватает на две недели, в год нужно 27 штук. Раньше каждый стоил 4 тысячи, сейчас 5, — говорит Юлия.
Год назад женщина на новосибирском форуме диабетиков узнала, что прокуратура добивается обеспечения детей-диабетиков системами мониторинга. Она подала заявление, и в конце августа 2023 года решение вынесли в пользу Тимофея: минздрав обязали выдавать ему необходимое количество устройств ежегодно.
Судебная практика
Диабет первого типа включен в правительственный список заболеваний, для борьбы с которым медизделия и препараты предоставляют бесплатно до достижения 18 лет. Но на практике это не гарантирует детям-диабетикам получение расходников по заявлению и назначению лечащего врача.
— По большому счету, все назначения лечащего врача диабетику первого типа подлежат льготному обеспечению. В первую очередь это препараты для инсулиновой помпы, различные изделия для измерения уровня глюкозы: одноразовые иглы, шприцы для введения инсулина и системы непрерывного мониторинга глюкозы, — рассказал НГС начальник отдела за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Новосибирской области Владимир Чеканов.
По данным прокуратуры, минздрав Новосибирской области и подведомственные ему учреждения без проволочек выдают диабетикам инсулин, иглы и тест-полоски — жалобы на отказы в этом за последние 1,5 года стали единичными. С системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы дела обстоят сложней: они не включены в утвержденный правительством список медицинских изделий, которые диабетикам предоставляют на льготной основе. По словам Владимира Чеканова, с 2022 года их выдачи стали активно добиваться через суд.
За последние полтора года прокуратура подала к минздраву Новосибирской области почти 250 исков о понуждении выдать системы мониторинга детям-диабетикам. 140 исков рассмотрены и удовлетворены. Судебная практика сформировалась в пользу инвалидов: отсутствие датчиков в перечне льготных изделий оказалось не значимей необходимости диабетиков в постоянном мониторинге уровня глюкозы.
Интересный нюанс: в судебных решениях по иску в интересах Тимофея и подобным (редакция располагает несколькими) в итоговых формулировках говорится следующее:
— Возложить на минздрав Новосибирской области обязанность обеспечить истца системами флэш мониторинга в количестве 27 штук в год до момента отмены осуществления контроля гликемии по медицинским показаниям.
Такие судебные решения дают детям-диабетикам возможность получать датчики и после наступления 18 лет.
Вопрос жизни
По мнению общественной организации диабетиков Новосибирской области «Диалайф», системы непрерывного мониторинга глюкозы — это не столько про удобство, сколько про спасение жизни.
— В клинические рекомендации и стандарты оказания медицинской помощи диабетикам системы непрерывного мониторинга вошли, но нет нормативно-правового акта, который бы регламентировал финансовое обеспечение этого вопроса. Поэтому каждый российский регион или решает, или не решает эту проблему самостоятельно. Отсюда и эти суды с минздравом, — объяснила НГС представитель «Диалайфа» Анастасия Смолина.
По мнению эксперта, позиция новосибирских судов в этом вопросе — самая гуманная.
— Не важно, сколько лет пациенту с диабетом первого типа. Системы мониторинга помогают избежать множества осложнений диабета, это вопрос жизни. У меня есть знакомая диабетик, из-за осложнений она уже не видит, ей пересадили печень. Кому нужнее система мониторинга, чем ей? — добавила Смолина.
Из ответа минздрава Новосибирской области на запрос НГС следует, что ведомство не слишком сопротивляется искам диабетиков.
— Решение суда может являться основанием для выделения средств на закупку систем непрерывного мониторинга из резервного фонда Новосибирской области, — сообщили в минздраве, напомнив, что системы НМГ не включены в список жизненно важных лекарственных препаратов.
В министерстве также отметили, что федеральный список проектов здравоохранения был дополнен новым: «Борьба с сахарным диабетом». Новосибирское ведомство уже направило в федеральное информацию о потребностях региона по обеспечению детей-диабетиков НМГ. Это позволит выделить финансирование из бюджета РФ для закрытия этого вопроса.
В прокуратуре Новосибирской области тем временем с учетом сложившейся судебной практики решили ходатайствовать перед Генеральной прокуратурой о включении средств непрерывного мониторинга в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов. На момент публикации материала инициатива рассматривается.
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