«Реаниматолог советовал поставить свечку»: в Новосибирске 10-летний мальчик ослеп в больнице — родители винят врачей

11-летний школьник из Новосибирска Леня М. в январе 2023 года заболел. Участковый педиатр диагностировала у него отравление и назначила лечение. Спустя сутки ребенок попал в реанимацию — у него нашли сахарный диабет. Из-за последствий школьник сначала впал в кому, а затем полностью ослеп и откатился в развитии. Родители намерены добиваться справедливости в суде и наказать виновных. В ситуации разбирался корреспондент НГС.
«Ничего не предвещало беды»
Папа мальчика Антон М. рассказал, что Леня рос активным, занимался спортом, был чемпионом по роликам в своей возрастной категории. Перед Новым годом, в декабре в 2022 года, он заболел. Участковый педиатр из поликлиники №7, если верить выписке из карты амбулаторного больного, копия которой есть в распоряжении редакции НГС, диагностировала у него острый фарингит (первичный, внезапно возникающий воспалительный процесс, отличается интенсивным течением. Болезнь появляется после воздействия агрессивных факторов — инфекционных возбудителей, токсических веществ, — Прим. ред). Отец ребенка поясняет — у сына был грипп. Родители усердно лечили его по назначениям врача, но мальчик перенес болезнь очень тяжело — с высокой температурой.
В конце января 2023 года Лене снова стало плохо — слабость, вялость, головные боли и тошнота. Родители вызвали врача, пришел тот же участковый педиатр и диагностировал у ребенка расстройство кишечника и острый фарингит.
Педиатр назначила лекарства, родители их купили и следовали всем рекомендациям. Но на следующий день мальчику стало хуже, и тогда семья вызвала скорую. Врачи скорой помощи пришли к выводу, что у школьника сахарный диабет 1 типа.
— За 2 часа врачи скорой влили ему 750 мл физраствора и госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу № 1. В больницу Леню привезли примерно в 17:30. Врач в приемном покое осмотрела его и отметила, что у мальчика заторможенное состояние, он плохо вступает в контакт. Ребенка поместили в эндокринологическое отделение, а затем в реанимацию. В 4 утра он впал в кому, — объясняет происходящее медицинский юрист, которая представляет интересы семьи, Ирина Ерина.
Врачи больницы, по словам юриста и папы мальчика, ничего не могли сделать — сомневались в диагнозах даже после МРТ. Папа Лени рассказал, что реаниматолог из городской больницы №1 позвонил ему по телефону и сообщил, что у сына рак. Отец школьника пытался расспросить медика: с чего он сделал такие выводы, но не получил внятных ответов.
– Когда я спросил, с чего он взял, что у моего сына рак, тот начал говорить, что у них в больнице опытный рентгенолог, что детей к нему везут со всей области. Но как можно делать выводы, если не было еще официального заключения? Рентгенолог и реаниматолог между собой поговорили, и он решил вылупить такое в телефонном разговоре на основании снимков? Я спросил — что делать, он ответил: сходите в церковь, свечку поставьте. Считаю, этот человек не должен работать в медицине или, по крайне мере, общаться с родителями, — уверен Антон.
Там же, по словам отца, у сына произошел отек мозга. При этом никакого лечения он не получал, заверяет отец. По словам Антона, пока врачи разбирались, у Лени произошли ишемические поражения затылочных долей головного мозга, которые отвечают за зрение. Родители понимали, что в больнице им ничем не могут помочь, и через несколько дней перевели сына в областную больницу. К той поре, по словам юриста, к уже существующим осложнениям присоединились сепсис и другие диагнозы.
20 дней Леня провел в коме, затем находился в больнице в стационаре. Прогнозы были неутешительные, но мальчик выжил. Правда, последствия оказались очень серьезные: ребенок потерял зрение, с трудом передвигается, невнятно говорит, ему оформили инвалидность.
Отец мальчика уверен — еще перед Новым годом, когда школьник грипповал, врач не до конца выполнила свои обязательства, а если бы это случилось — возможно, трагедии удалось бы избежать.
— В областной больнице тогда начали разбираться, почему мог возникнуть диабет. Просто так такое произойти не может — только в случае болезни, не связанной с поджелудочной, но оказавшей на нее нагрузку. Тогда, зимой, у него грипп диагностировали, а может там был ковид. Я читал, что сахарным диабетом 1 типа человек может заболеть от тяжелого потрясения организма. У сына была высокая температура, он даже на Новый год не выходил из дома. Но ему никакие анализы не были назначены. Я читал, что от тяжелого потрясения для организма до диабета 1 типа проходит месяц. У нас так и произошло. Возможно, если бы анализы ему назначили, удалось бы всего это избежать. Сын был бы диабетиком, и все, — вздыхает Антон.
Мужчина говорит: Леню выписали 2 июня. Отец школьника признается: он благодарен реаниматологам областной больницы — по его мнению, им удалось спасти мальчика. После по закону участковый педиатр должна была прийти по месту жительства, должны были быть назначены анализы, но ничего этого не было. Только спустя месяц им позвонили, да и то после жалобы Антона в областной Минздрав.
— В Минздраве ребята молодцы, хорошо работают — к ним обращаешься, и спустя пару дней врачи начинают шевелиться, диву даешься, — считает отец мальчика.
«Затылочная доля мозга отмерла полностью»
На момент выписки, по словам Антона, сын еле стоял на ногах, не мог обходиться без поддержки. Родители, устав от бесплатной медицины, пошли по платным специалистам. И это, утверждают они, уже принесло свои плоды.
— Сегодня не благодаря бесплатной медицине он ходит, говорит. Из-за болезни произошел откат в развитии — мой 11-летний сын откатился примерно на возраст 5-ти лет. У него проблемы с краткосрочной памятью: за 5 минут раз 20 может одно и то же спросить. По зрению прогнозы печальные. В августе делали МРТ — затылочная доля мозга отмерла полностью, как я понял. Мозга в затылочной части нет. На момент выписки у него была темнота, — вспоминает отец школьника.
Семья прошла много врачей из Новосибирска, консультировалась со специалистами из Москвы и Санкт-Петербурга, обращалась в заграничные клиники. Проходили ЗВП (зрительные вызванные потенциалы — исследование, которое позволяет получить объективную информацию о состоянии зрительного нерва — Прим.ред.) По словам Антона, мозг никак не реагировал на вспышки. Компьютер показывал, что сигнал до мозга не доходит. Только один врач из Новосибирска внушил семье хоть какую-то надежду.
— Она сказала, что у ребенка пластичный мозг. Объяснила, что о 100% зрении речи идти не может, но если он хотя бы будет видеть контуры и цветопередачу хоть какую-то — это уже будет победа. Посоветовала пройти ЗВП у конкретного специалиста из Академгородка. Между двумя исследованиями прошло 2 месяца, и второе исследование показало, что мозг потихоньку начинает видеть. Сегодня сын видит контуры людей, если они стоят рядом. На 3 метра если отхожу, он уже меня не видит. Видит разницу в освещении, — объясняет мужчина.
Антон говорит: сегодня никто не дает гарантий, что состояние ребенка можно улучшить — на фоне ишемических поражений мозга у зрительных нервов произошла атрофия, а такой недуг в России не лечат.
— За границей такое лечат стволовыми клетками. Но это уже не совсем традиционная медицина, исследования не доказаны. Мы обращались в Израиль, в Грузию. В Тбилиси озвучили стоимость — 14 тысяч евро. За процедуру, которая не поймешь — поможет или нет. Долго ждали выписку из облбольницы: 1500 страниц. Буду сканировать и отправлять в Корею — может, там нам помогут, — вздыхает Антон.
В ожидании справедливости
Родители школьника не намерены спускать ситуацию на самотек и планируют отстаивать свои интересы и интересы сына в суде. Юрист Ирина Ерина сообщила, что уже составлен иск, он находится в суде и принят в производство. Они намерены добиваться компенсации морального вреда, а также взыскать за дополнительные расходы на лечение, которое не входит в программу ОМС.
— Мы считаем, что больницы, которые имели отношение к ребенку, внесли свой вклад в ситуацию. Педиатр, которая не проявила диабетическую настороженность, так как те симптомы, которые у него были, могут быть связаны не только с отравлением и фарингитом, но и с сахарным диабетом. Если бы она это заметила и вызвала скорую сразу, его бы на сутки раньше госпитализировали, — поясняет юрист.
Есть также у стороны претензии к врачам скорой помощи. Ирина Ерина поясняет: за 2 часа ребенку влили 750 мл физраствора, тогда как в час максимум можно вливать 100 мл. По мнению истцов, это было необоснованно много, и привело к отеку головного мозга. В городской больнице, по словам Ирины, также допустили нарушения.
— По клиническим рекомендациям при сахарном диабете 1 типа при малейшем подозрении на отек головного мозга или для профилактики отека головного мозга нужно применять специальный препарат, который это предотвращает, но врачи этого сразу не сделали — только спустя 11 часов после поступления ребенка в стационар, когда он впал в кому, — говорит медицинский юрист.
Что говорят медики
В городской клинической поликлинике №7 корреспонденту НГС сообщили, что не дают информацию посторонним людям.
— Корреспонденты — не корреспонденты. Есть медицинская тайна. Без комментариев. Все официально через приемную главного врача, — сообщили в учреждении.
В детской городской больнице №1 лишь сообщили, что по ситуации в учреждении проводят проверку.
— Проверки проводятся у нас по всем случаям в обязательном порядке. Результаты проверки по этому случаю комментировать вам сейчас не могу, — сказала заместитель главного врача по медицинской части детской городской больницы №1 Юлия Добряк.
В областной клинической больнице попросили направить официальный запрос. Мы направили официальные запросы в поликлинику №7 и в областную клиническую больницу, а также в Министерство здравоохранения Новосибирской области. Ответ пришел быстро.
— Запрашиваемая вами информация не относится к деятельности Министерства здравоохранения Новосибирской области, — говорится в ответе за подписью министра Константина Хальзова.
Ранее НГС писал о том, что думают опытные врачи о современном образовании в медицине. По их мнению, сейчас в этой профессии — профанация.