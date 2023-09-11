«Реаниматолог советовал поставить свечку»: в Новосибирске 10-летний мальчик ослеп в больнице — родители винят врачей

В конце января 2023 года Лене снова стало плохо — слабость, вялость, головные боли и тошнота. Родители вызвали врача, пришел тот же участковый педиатр и диагностировал у ребенка расстройство кишечника и острый фарингит.



Педиатр назначила лекарства, родители их купили и следовали всем рекомендациям. Но на следующий день мальчику стало хуже, и тогда семья вызвала скорую. Врачи скорой помощи пришли к выводу, что у школьника сахарный диабет 1 типа.



— За 2 часа врачи скорой влили ему 750 мл физраствора и госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу № 1. В больницу Леню привезли примерно в 17:30. Врач в приемном покое осмотрела его и отметила, что у мальчика заторможенное состояние, он плохо вступает в контакт. Ребенка поместили в эндокринологическое отделение, а затем в реанимацию. В 4 утра он впал в кому, — объясняет происходящее медицинский юрист, которая представляет интересы семьи, Ирина Ерина.

