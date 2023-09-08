«Учат анатомию на пупсах, а мы учили на трупах»: как готовили медиков тогда и сейчас — врачи сравнили свой опыт

А ведь когда-то у нас было лучшее здравоохранение во всем мире, школа здравоохранения имени Семашко. Старые врачи моего поколения это здравоохранение помнят и работают так, как нас учили. До сих пор все помним. А судебная медицина какая была, как было интересно учиться — сейчас уже ничего этого нет. Врачи учатся за свой счет, а откуда у врачей деньги учиться за свой счет в приличном месте.

Сейчас учат анатомию на пластмассовых пупсах. Мы анатомию учили в анатомке (помещение для вскрытия в медицинских учреждениях. — Прим.ред.) на трупах. Я до сих пор рецепты на латыни выписываю, а они ее не знают уже, наверное. Не знаю даже, преподают ее или нет сейчас, надо спросить у студентов.