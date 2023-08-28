«Это не бардак, а катастрофа»: в новосибирской скорой заявили о массовых увольнениях и критическом сокращении бригад

Данные собеседников полностью изменены по их просьбе, так как они опасаются санкций со стороны руководства. По этой же причине редакция не указывает их специализацию. Оба собеседника работают в системе оказания скорой медицинской помощи Новосибирска.

«Хуже, чем в ковид»