«Это не бардак, а катастрофа»: в новосибирской скорой заявили о массовых увольнениях и критическом сокращении бригад

Сотрудники скорой помощи в Новосибирске заявили о массовом увольнении коллег и острой нехватке бригад для оказания даже экстренной помощи горожанам. Кадровый голод, по их словам, уже привел к печальным последствиям: пациенты ждут помощи по 4, 6 и даже по 12 часов. А новая программа для диспетчеров от разработчиков из Московской области грозит тем, что «вызовы могут начать теряться». Корреспондент НГС поговорила с несколькими людьми со скорой, чтобы понять, почему даже в коронавирус горожан спасали 100 бригад, а сейчас всего 70, и их число может еще больше сократиться.
Данные собеседников полностью изменены по их просьбе, так как они опасаются санкций со стороны руководства. По этой же причине редакция не указывает их специализацию. Оба собеседника работают в системе оказания скорой медицинской помощи Новосибирска.
«Хуже, чем в ковид»
Ситуация в скорой помощи Новосибирска, по словам медработников, начала ухудшаться постепенно в течение года. Одна из главных причин — отмена ковидных выплат. Это серьезно ударило по зарплатам. Работа на скорой всегда была связана с высокой нагрузкой, рисками и ответственностью, а теперь еще и стала оплачиваться на уровне двух прожиточных минимумов (с
— Мы все работаем за деньги, — разводит руками Олег. — Всем хочется есть, одеваться и где-то жить, я уже не говорю о чем-то большем.
При ковиде сотрудники скорой могли получать по
— Нагрузка была бешеной в ковид, конечно. Но держался народ: ковидные платили, все понимали, почему они столько работают, и была надежда, что работа в таком авральном режиме закончится, — отмечает Иван. — Ковид закончился, и начался совсем кошмар.
По словам сотрудников скорой, большинство из врачей и фельдшеров сейчас уже работают на 1,5 ставки — сутки через двое. И всё равно рук не хватает.
— Это даже не бардак, а крайне тяжелое состояние, катастрофа. Хуже, чем в ковид. В коронавирус народа не хватало, но тогда в среднем по городу было около 100 бригад — это было очень мало, мы были в ужасе. Сейчас по городу у нас
Иван его поддерживает и добавляет, что только за последний месяц уволилось как минимум 10 его коллег. В итоге, по данным сотрудников скорой, это привело к экстренной ситуации.
— В середине августа был даже один день, когда в дневное время на линии не было ни одной бригады детской реанимации. Так вот вышло. У нас их всего семь или восемь, детских реанимационных бригад, на город. А должно быть 18. И отчитываются они, пишут в своих бумажках, что их 18, но мы-то знаем, как на самом деле, — подчеркивает Олег. — Педиатров пара человек на город остались. Все остальные ушли.
Он добавляет, что из-за нехватки медсестер и фельдшеров реанимационные бригады работают по два человека, а не как положено, по трое. А работа по одному на линейных бригадах давно стала обыденностью.
— Никто к нам не идет. Кто приходит — тот уходит, — отмечает Иван.
Медработник уверен, что ситуация будет только ухудшаться: люди увольняются, нагрузка перераспределяется, а зарплата от ее увеличения не растет. Люди, которых нагрузили сверх меры, тоже не выдерживают и пишут заявления. Сотрудников становится еще меньше, а нагрузка только растет. И так по кругу.
«В бумагах всё красиво»
Сотрудники скорой, отвечая на вопрос, почему столько месяцев никто не заявлял о проблемах, прямо сказали: «Сил нет, апатия». Они утверждают, что бороться за правду — дело неблагодарное. Люди просто увольняются и ищут другую работу.
— Такое впечатление, что скорую просто хотят прикрыть и сделать просто парамедиков, как на Западе. Лучше вообще ничего не становится, ни на грамм. Всё, что можно, отобрали у нас — от допотпусков до доплат, — пожимает плечами Олег. — Тут у нас из Кемерова люди приезжают, думают, что мегаполис, цивилизация, как в Москве и Питере — по 100 тысяч получаем. Приезжают сюда, отрабатывают месяц и с ужасом увольняются, потому что в два раза больше у себя получали.
Медработники сомневаются, что в официальных отчетах и ответах будут те цифры, которые отражают реальную ситуацию.
— Со временем доезда ясно, как поступают: они указывают время от передачи вызова диспетчером к бригаде, не от времени, когда человек позвонил. То есть он может прождать и три, и четыре часа, а время доезда будет укладываться в 20 минут. Потому что оно в отчетах — от передачи вызова бригаде до приезда к пациенту, — утверждает Иван.
По словам медработников, в городе из-за ситуации на скорой уже начали страдать пациенты — увеличилось количество домашних родов и смертей.
— Даже боли в животе, травмы, сердца, инсульты, на которые мы должны в течение 20 минут доезжать, — они у нас по
«Из-за новой программы работают практически вслепую»
Критическая ситуация, по данным медработников, сложилась не только с врачами и фельдшерами, но и с диспетчерами и сотрудниками приема вызовов на 03. В августе в Новосибирске начали применять новую программу — «Координационно-диспетчерскую систему единого диспетчерского центра» (КИС ЕДЦ).
— Два года пытались ее не применять, но за нее очень много денег заплатили. Отбрехались от нее все другие города, а мы как всегда. Нам ее втюхали, а работать по ней невозможно: абсолютно не информативная, медленная программа. Столько нужно сделать, чтобы отправить вызов! Она рассчитана на
В поле зрения диспетчера попадают, по его словам, только 10 вызовов, а в городе их бывает и по 80 — остальные отображаются на следующих страницах. В старой программе пока вызов не прочитают, то он не уйдет в общую стопку, сейчас не так. Появились проблемы с тем, что вызов вообще может не появляться в системе после ввода.
— Бесконечно сидеть и листать не могут они их. Программа взята, судя по всему, из такси и чуть доработана. Опасно работать на ней и для нас, и для людей. У нас народ понял, что при работе на такой системе можно просто сесть в колонию. Рисковать своей жизнью и жизнью людей сотрудники приема вызовов на 03 были не готовы, встали и ушли. Да, все, — утверждает Иван. — На подстанциях с диспетчерами катастрофическая ситуация. На Первомайской подстанции вообще нет ни одного диспетчера.
На вопрос, как руководители скорой и Минздрава пытаются решить такие непростые вопросы, медработники отвечают почти в один голос: часть подстанций объединят и сократят. По их версии, речь может идти о Первомайской, Матвеевской и Кировской.
Медработники признаются, что сначала пытались возмущаться и бороться, но, не видя поддержки от руководства скорой, перестали пытаться что-то изменить.
— Все всё прикрывают и никто не дает нормальную информацию. Не борется за нас никто, и начальству нашему проще терять народ, — убежден Олег.
Сотрудники скорой предлагают вместе с ними посчитать нагрузку, которая сейчас лежит на оставшихся сотрудниках. В день скорая помощь Новосибирска принимает около 3000 вызовов, а бригад условно 70 — получается по 42 вызова на одну бригаду, максимум полчаса на один вызов. И сюда нужно включить время доезда, диагностику, оказание помощи, принятие решения и возможную госпитализацию.
— Лето заканчивается. Впереди у нас сезон ОРВИ, осень, и традиционно количество вызовов вырастет до
На вопрос, а как же вас встречают пациенты после ожидания в
Кто создал новую программу
Программа, на которую жалуются в новосибирской скорой, «Координационно-диспетчерская система единого диспетчерского центра» (КИС ЕДЦ), была разработана компанией ООО «РТ КИС» из Московской области. По данным сервиса «Контур.Фокус», фирма создана в 2020 году дочерней компанией «Ростелекома» АО «РТ ЛАБС» и ООО «КИ системы».
В апреле 2023 года «дочка» «Ростелекома» отдала 51% компании учрежденной ею ООО «Цифровые Медицинские Сервисы», 49% остались у ООО «КИ системы».
Разработчик программы — убыточное предприятие. За 2022 год, по данным сервиса «Контур.Фокус», чистый убыток составил 114,7 миллиона рублей при выручке в 181,2 миллиона рублей. Теряет деньги и один из ее учредителей: генеральный директор «РТ КИС» Светлана Пчелинцева также является участником «КИ системы».
У «Цифровых Медицинских Сервисов» в 2022 году при выручке в 5,6 миллиарда рублей чистый убыток составил 146,7 миллиона рублей. Основной источник дохода — госзакупки. Компания выиграла в 2023 году контракты более чем на 1,3 миллиарда рублей на работы в Московской области. Она будет заниматься «Единой медицинской информационно-аналитической системой Московской области» и также программой для скорой помощи. Основные заказчики — «Дирекция Единого Заказчика Министерства Здравоохранения Московской Области» и «Федеральное Медико-Биологическое Агентство».
ООО «КИ системы» не может похвастаться столь внушительными цифрами, но при этом не убыточно. При выручке в 80,5 миллиона рублей, по данным сервиса «Контур.Фокус», за 2022 год чистая прибыль составила 6,6 миллиона рублей. Основной источник дохода у компании тот же — госконтракты. В июле прошлого года фирма выиграла контракт на развитие и сопровождение «Единой автоматизированной системы управления службой скорой медицинской помощи». Ранее фирма получила несколько похожих контрактов в Республике Дагестан: в этом регионе на различных подстанциях в 2020 году была внедрена «Координационно-информационная система скорой медицинской помощи».
Корреспонденту НГС не удалось найти закупку, на основании которой программное обеспечение компании было внедрено в Новосибирске, поэтому она обратилась за разъяснениями в Минздрав Новосибирской области. Также редакция попросила разработчика программы ответить на ряд вопросов, в том числе о том, сколько жалоб они получали на свой продукт и планируют ли его дорабатывать.
Также редакция НГС обратилась в прокуратуру Новосибирской области с просьбой проверить данные по работе системы скорой помощи в Новосибирске. Обратилась редакция с официальным запросом и к руководителю скорой помощи Новосибирска, а также в Минздрав Новосибирской области. К моменту публикации ответы на запросы не поступили.
В Искитиме 5 августа мужчина подавился едой. Ему вызвали скорую, но машина поехала не тем маршрутом, поэтому помощь оказали позже. Сейчас мужчина находится в реанимации. Медики ехали по системе навигации, которая повела их длинным путем.