«Летели с мигалками»: скорая поехала ошибочным маршрутом на экстренный вызов — почему это произошло

В Искитиме 5 августа мужчина подавился едой. Ему вызвали скорую, но машина поехала не тем маршрутом, поэтому помощь оказали позже. Сейчас мужчина находится в реанимации.
Об этом журналисту НГС рассказала одна из жительниц Искитима Юлия:
— Мужчина подавился куском мяса. Сосед стал помогать, мой ребенок это увидел и прибежал за мной. Вместе пытались оказать помощь, но кусок был слишком большим, поэтому мужчина почти не дышал, без сознания был. Вызвали скорую помощь.
По ее словам, от Искитима до СНТ «Зеленый луг» ехать ровно 20 минут, но скорую ждали дольше. На помощь мужчине пришли и другие соседи.
— Скорая уехала в другое общество. Я еще предлагала выйти и встретить, но нам сказали, что всё поняли. А через 10 минут позвонили и оказалось, что они уехали на Сельскую — это дальше, чем наше общество, — объяснила Юлия.
Юлия считает, что пока ждали скорую помощь, у мужчины произошла остановка сердца:
— В итоге у мужчины несколько раз сердце останавливалось, и никто не дает прогнозы, выживет он или нет. Первый раз это было до приезда скорой: собралось много народу, поэтому смогли сердце запустить, а в скорой снова остановилось. Сейчас он в реанимации без сознания. Скорая приехала, и они даже не извинились, что не туда уехали. Минуты были потеряны. Если бы они сразу приехали, через 20 минут, никаких последствий бы не было. Мы все негодуем от такого обращения. Может, обратят на это внимание. Просто так отнестись к человеческой жизни.
Заведующая отделением скорой медицинской помощи Искитимской ЦРБ Наталья Григоревская говорит, что вызов поступил в СНТ «Зеленый луг» 5 августа в 21:22, его приняли сразу, сообщалось, что человек подавился. Это относится к экстренным случаям.
— Машина начала движение через 2,5 минуты. Летели с мигалками. Вы поймите, у нас в Искитимском районе 46 ФАПов, деревень, а СНТ я даже не скажу сколько. Поэтому нам приходится определять, где находится та или иная дача, — «Черемушки», «Зеленый луг», «Зеленый бор» — по системе навигации «ГЛОНАСС». И «ГЛОНАСС» выдал движение в «Зеленый луг» через станцию Сельская. Так водитель и поехал. При этом наши фельдшера всегда берут телефон, потому что на дачах тяжело найти кого-либо в темное время суток, — отмечает Наталья Григоревская.
По ее словам, когда медики доехали до Сельской, позвонили тем, кто вызвал скорую, чтобы конкретно выехать на дачу, а те, кто отвечал по номеру, перенаправили на свою дачу.
— Машина приехала, человек был в сознании, оказали помощь и доставили в реанимационное отделение. Сейчас мужчина находится в реанимации, за его жизнь борются врачи, — добавила Наталья Григоревская.
Ранее мы рассказывали о проблемах другого района в Новосибирской области: жителей села Марусино возмутило отсутствие терапевта в амбулатории.