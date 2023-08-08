«Летели с мигалками»: скорая поехала ошибочным маршрутом на экстренный вызов — почему это произошло

Юлия считает, что пока ждали скорую помощь, у мужчины произошла остановка сердца:

— В итоге у мужчины несколько раз сердце останавливалось, и никто не дает прогнозы, выживет он или нет. Первый раз это было до приезда скорой: собралось много народу, поэтому смогли сердце запустить, а в скорой снова остановилось. Сейчас он в реанимации без сознания. Скорая приехала, и они даже не извинились, что не туда уехали. Минуты были потеряны. Если бы они сразу приехали, через 20 минут, никаких последствий бы не было. Мы все негодуем от такого обращения. Может, обратят на это внимание. Просто так отнестись к человеческой жизни.

