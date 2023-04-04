«Я узнала, что у нас в принципе нет терапевта»: жителей села Марусино возмутило отсутствие врача

Жители села Марусино в Новосибирской области жалуются на отсутствие терапевта в их амбулатории. Они утверждают, что за помощью нужно ехать, а это неудобно. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила с людьми о проблеме и узнала, как ее видят и как собираются решать руководители больницы и Минздрава.
Как описывают проблему жители
Первой в редакцию НГС о проблеме с получением медицинской помощи сообщила жительница села Марусино Ольга:
— Село Марусино — достаточно большой населенный пункт: как таковой больницы нет, но есть амбулаторный пункт. Недели три назад, а может и больше, я узнала, что у нас в принципе нет терапевта. Мы пытались маме, которой 91 год, вызвать врача на дом, но получили отказ, потому что нет терапевта. Нашу заявку не приняли.
Ольга поясняет, что амбулатория относится к краснообской больнице — Новосибирской клинической центральной районной больнице.
— Я дозвонилась туда: там сказали, что не могут пока найти терапевта, а с нашим случаем будут разбираться, почему не приняли заявку. После этого у нас заявку приняли, должен был фельдшер или врач прийти. Получается, пока люди не понимают, куда можно обращаться за медицинскими услугами, — говорит Ольга.
Другая жительница Марусино — Анастасия — тоже подтверждает, что терапевта нет около месяца.
По ее словам, пока нового терапевта не нашли, людей направляют в больницы в Кудряши и Криводановку:
— Ездить далеко: в Криводановку можно проехать на одном транспорте, а вот в Кудряши надо с пересадкой. Поэтому если очень срочно нужна помощь, вызываем скорую. Сама амбулатория находится в селе, обычно до нее удобно добираться, но только не сейчас, когда тает снег: везде непроходимые лужи. А в другое время года удобно. Сейчас фельдшера, к сожалению, нет, прием никто не ведет.
Жительница Марусино Оксана (имя изменено по ее просьбе), как и другие, тоже подтверждает проблему и замечает, что сложно открыть и закрыть больничный лист и выписать льготные лекарства:
— Терапевт уволилась. Думаю, просто не хотят к нам идти. Фельдшера если раз в неделю пришлют на 2 часа, то это хорошо. Могут вообще не прислать. Домой, я так полагаю, никто не придет, если врача нет. Вроде бы отправляют в Кудряши за больничным, а в Криводановке не очень хотят нас принимать.
В любом случае добираться в другие больницы, замечает она, сложно:
— Ехать не далеко, но очень проблематично: нужно делать две пересадки. Автобусы ходят очень плохо. На днях утром люди стояли час на остановке. Автобус с Криводановки пришел битком, наши марусинские даже не залезли в него, — расстраивается Оксана.
При этом жители понимают, что нового специалиста в амбулаторию в Марусино найти непросто.
— Сложно найти терапевта, думаю, потому, что наше село удалено от города, транспорт ходит с перебоями, а работы много. Амбулатория принимает не только жителей самого села Марусино, но и близлежащих СНТ и так далее. Людей очень много.
Журналист НГС нашел информацию о поиске терапевта в группах, посвященных жизни в Марусино и Криводановке, в соцсети «ВКонтакте».
Что говорит больница и Минздрав
Чтобы узнать, действительно ли есть описанная проблема и как ее собираются решать, журналист НГС два дня пытался получить ответ у руководства Новосибирской клинической центральной районной больницы и пресс-службы Минздрава региона. В итоге дозвониться и получить ответ удалось — и, судя по всему, решить проблему жителей помогло обращение журналиста НГС.
Заместитель главного врача по организационно-методической работе Новосибирской клинической центральной районной больницы Ольга Таркайло подтверждает, что терапевт из Обской врачебной амбулатории уволился 6 марта, вакансия размещена, но пока поиск продолжается.
— С 7 марта медицинская помощь населению организована фельдшером. Сначала это был фельдшер ФАПа Приобский, сейчас это другой фельдшер. Он обладает функциями врачебной деятельности: выписывает рецепты, больничные листы, направления, ведет медицинскую документацию, обслуживает вызовы на дом. Когда нет фельдшера, пациенты могут обратиться в любое учреждение, которое находится рядом, — Криводановская участковая больница и Кудряшовская врачебная амбулатория. То есть население без помощи не осталось, — говорит Ольга Таркайло.
Она уточнила, что сейчас фельдшер находится в амбулатории 3 раза в неделю, а со следующей недели (с 3 апреля) в дни, когда нет фельдшера, в амбулатории пациентов будет принимать терапевт (из другого учреждения):
— То есть каждый день на территории Обской врачебной амбулатории будет осуществляться прием населения и обслуживание вызовов на дом.
Пресс-служба Минздрава в ответ на запрос журналиста НГС прислала не конкретный и не понятный ответ, а ссылки на законы и выдержки из них. Если перевести их в читаемый текст, то получается, что руководитель учреждения самостоятельно решает кадровые вопросы и нужно обращаться к нему по указанному на сайте учреждения номеру телефона.
Кроме того, в ответе перечислены программы, которые ведомство реализирует для решения кадровых проблем, например, «Земский доктор».
Ранее мы рассказывали о том, как в Новосибирске из-за закрытия травмпункта в поликлинике жители Затулинки ездили за помощью практически полгода в другой район.
Если вы тоже столкнулись с какой-то проблемой в оказании медпомощи, сообщите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 (961)