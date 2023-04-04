«Я узнала, что у нас в принципе нет терапевта»: жителей села Марусино возмутило отсутствие врача

Другая жительница Марусино — Анастасия — тоже подтверждает, что терапевта нет около месяца.



По ее словам, пока нового терапевта не нашли, людей направляют в больницы в Кудряши и Криводановку:



— Ездить далеко: в Криводановку можно проехать на одном транспорте, а вот в Кудряши надо с пересадкой. Поэтому если очень срочно нужна помощь, вызываем скорую. Сама амбулатория находится в селе, обычно до нее удобно добираться, но только не сейчас, когда тает снег: везде непроходимые лужи. А в другое время года удобно. Сейчас фельдшера, к сожалению, нет, прием никто не ведет.

