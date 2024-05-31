Джаз, русский рок и духовые инструменты: десятки ярких концертов пройдут в Новосибирске — афиша на июнь

Также в городе пройдут концерты для детей Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Музыкальные фестивали, джазовые выступления и представления для детей смогут посетить новосибирцы в июне. Практически каждый день жителей города ждут яркие выступления. Редакция НГС выяснила, какие мероприятия пройдут в первый месяц лета и составила подробную афишу.



1 июня в Камерном зале филармонии состоится концерт «Волшебный мир кино» (12+). Мероприятие начнется в 18:00, стоимость билетов от 500 до 800 рублей. В программе концерта — песни, мелодии и романсы из любимых кинофильмов.



Уже 2 июня в концертном зале имени Каца состоится цикл концертов «Filarmonica приглашает» (12+). Мероприятие начнется в 18:00, билет обойдется вам в 300 рублей.



В среду, 5 июня, в 11 утра в Камерном зале филармонии пройдет программа от джаз-оркестра «Разноцветный джаз» (6+). Оркестр «Сибирский диксиленд» познакомит детей с миром джаза, с яркими красками и необычными звуками. Билет стоит 300 рублей.



А вечером в этот же день, 5 июня, в Доме ученых СО РАН состоится концерт «Вечера с симфоническим оркестром» (12+). Мероприятие начнется в 19:00, стоимость входного билета 500 рублей. Новосибирцы смогут насладиться золотой коллекцией мировой классики и редко исполняемыми шедеврами в исполнении симфонического оркестра. Отметим, что мероприятие пройдет и 6 июня.



На следующий день, 7 июня, в 19:00 в Камерном зале филармонии состоится концерт классической музыки «Бахчисарайский фонтан. Легенда о любви» (12+). В этом году отмечается 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Именно он своей поэмой «Бахчисарайский фонтан» прославил знаменитый «Фонтан слёз», который таит в себе красивую легенду о неразделенной любви. Стоимость билетов от 400 до 700 рублей.



10 июня в Камерном зале филармонии пройдет концерт «Солнце любви на небосклоне вечности» (12+). Программа концерта очень разнообразна и построена на контрасте эпох. Она включает произведения как великих представителей эпохи барокко и романтизма (Бах, Рахманинов, Брух, Блох, Равель, Сен-Санс), так и произведения индийского музыканта и философа XIX–XX вв. Инайят-Хана. Мероприятие начнется в 19:00, стоимость билетов от 500 до 800 рублей.



А уже 11 июня новосибирцы смогут окунуться в музыкальную атмосферу России. Фольклорный ансамбль «Рождество» в Камерном зале филармонии исполнит народные песни из разных областей нашей страны. Концерт «Песни великой страны» (12+) начнется в 19:00, стоимость билета 400 рублей.



В 11 утра 13 июня в Камерном зале филармонии можно будет попасть на встречу с Бабой-ягой, Снегурочкой, Золушкой, Красной Шапочкой, Доктором Айболитом и Маленьким принцем. Персонажи появятся на театрализованном представлении «В некотором царстве» (6+). На концерте прозвучат пьесы, посвящённые сказочным героям, фрагменты из опер-сказок и песни из детских кинофильмов в исполнении Русского академического оркестра и солистов филармонии. Пройти можно за 300 рублей.



«Фиксиков на каникулах» (6+) можно будет увидеть 14 июня в 11 утра в Камерном зале филармонии. Это будет театрализованный концерт с задорными хитами из любимых мультфильмов, которые исполнит Вокальный ансамбль Павла Шаромова. Мастер-классы и игровые локации начнут работать в 10 утра. Билет обойдется в 300 рублей.



Вечером 14 июля новосибирцы смогут посетить концерт в КЗ имени Каца «Димитрис Ботинис представляет» (12+). Начало мероприятия в 19:00, стоимость билетов от 600 до 1600 рублей.



А днем 15 июня в камерном зале Филармонии пройдет концерт «Сибирские сказки. Часть 3» (6+). Новые герои и истории, великая музыка и ожившие картины ожидают юных новосибирцев. Начало выступления в 14:00, цена входного билета 400–800 рублей.



16 июня новосибирцы смогут посетить концерт классической музыки «В городском саду играет духовой оркестр» (12+). Мероприятие пройдет в Камерном зале филармонии. Ностальгические вальсы, фокстроты, танго смогут услышать зрители в исполнении духового оркестра. Начало мероприятия в 18:00, стоимость билета 700 рублей.



Ансамбль медных духовых инструментов «Сибирский брасс» смогут услышать новосибирцы на сцене КЗ Каца. 18 июня там состоится концерт под названием «Бах 349» (12+). Начало мероприятия в 19:00, стоимость билета 400 рублей.



20 июня в концертном зале имени Каца состоится VI фестиваль авторской песни «Станция Сибирь» (12+). Начало концерта в 18:30, стоимость билета 500 рублей.



Также в этот вечер 20 июня в камерном зале Филармонии пройдет концерт «Музыкальные краски России» (12+). Начало выступления в 19:00, стоимость билетов 600 рублей.



21 июня в Новосибирском педагогическом колледже № 1 им. А.С. Макаренко пройдет концерт «Не забуду это лето» (12+). Ансамбль «Белые росы» исполнит классические песни советской эстрады и народные мотивы. Начало мероприятия в 19:00, стоимость билетов 300 рублей.



Концерт классической музыки «В городском саду играет духовой оркестр» (12+) вновь состоится на сцене Камерного зала филармонии 23 июня. Ностальгические вальсы, фокстроты, танго смогут услышать зрители в исполнении духового оркестра. Начало мероприятия в 18:00, стоимость билета 700 рублей.



26 июня в камерном зале Филармонии пройдет концерт «Обыкновенное чудо» (12+). Начало выступления в 19:00, стоимость билетов от 400 до 700 рублей.



Концерт «Окно в русский рок» пройдет на сцене КЦ имении Каца 27 июня. Начало выступления в 19:00, стоимость билетов от 500 до 1500 рублей.



27 июня в камерном зале Филармонии пройдет концерт «Диалог в эстрадном стиле» (12+). Начало выступления в 19:00, стоимость билетов 600 рублей.



29 июня ансамбль медных духовых инструментов «Сибирский брасс» будет радовать новосибирцев на концерте «Есть только миг» (12+). Мероприятие пройдет в камерном зале Филармонии. Начало в 18:00, стоимость билета 700 рублей.



30 июня новосибирцы смогут посетить концерт «Я не забуду это лето» (12+). Мероприятие пройдет в камерном зале Филармонии. Начало в 18:00, стоимость билета 600 рублей.

