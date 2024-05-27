Одна на линейке: как школа в сибирской деревне провожала единственную выпускницу — репортаж с последнего звонка

Виолетта Давыдок вместе с классной руководительницей Оксаной Кожемяка Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Примерно в двух часах езды от Новосибирска находится небольшая деревня с громким названием Байкал. Рядом с ней — два небольших озера с чистейшей водой, глубина которых по сей день не известна: ассоциация самая прямая. Аккуратные домики, по улицам буднично прогуливаются коровы, задорно кукарекают петухи, а бандитского вида серый кот на заборе смотрит на журналистов с подозрением: «Кто такие? Мы вас не знаем, уезжайте». Администрация, два магазина, дом культуры, детский сад и школа — 24 мая в ней прозвенел последний звонок для единственной выпускницы 11-го класса Виолетты Давыдок. Корреспонденты НГС приняли участие в торжественной линейке, посмотрели концерт и заглянули в гости к Виолетте и ее маме: девочка рассказала, как это — быть одной ученицей в классе, и поделилась планами на будущее.



В деревню Байкал мы приехали за два часа до школьного праздника. Виолетта вовсю собиралась: наносила легкий макияж, суетилась, волновалась. Момент прощания со школой — это всегда слезы и чувство легкой, но приятной грустинки.

— Буду плакать, — призналась Виолетта. — В третий раз! Первый был, когда я окончила 9-й класс, в прошлом году выпускался мой брат, сегодня — я сама, как не расплакаться?

Школьная форма ждет своего часа Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Единственной ученицей Виолетта стала не сразу. Изначально в ее классе детей было шестеро: четыре девочки и два мальчика, но после 9-го класса школьники разошлись кто куда, в основном — в колледжи Болотинского района.



— Было грустно, я сильно скучала по одноклассникам, но что тут сделаешь? Уходить после 9-го класса я не хотела, была такой маленькой. Решила доучиться до 11-го, — рассказывает девочка.

Виолетта говорит, что быть единственной ученицей — это большая ответственность Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На уроках Виолетта чувствовала себя одиноко: поболтать не с кем, подурачиться — тоже, даже списать некому дать. Училась Виолетта хорошо, одноклассники нередко обращались к ней за помощью по тому или иному предмету. Все внимание учителей стало приковано к ней: по сути — индивидуальное обучение, только не на дому. Каждый будний день Виолетта приходила в класс и садилась за парту.



Мама Виолетты говорит, что отсутствие одноклассников пошло на пользу: Виолетта стала учиться еще лучше. Любимые предметы — биология и география, нравилась химия, оценки по физике тоже были неплохими. Вот только языки не давались — заучивала наизусть.

У Виолетты очень теплые и дружеские отношения с мамой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











После последнего звонка начнется череда экзаменов: русский язык, математика и биология. Теорию Виолетта выучила, а морально все еще не готова — волнуется.



— Если быть честной, то мне страшно. Пугает неопределенность, я не знаю, что будет дальше, какая жизнь меня ждет после окончания школы, вдалеке от дома, — признается Виолетта.

Последние приготовления — и можно отправляться на праздник Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В планах у девочки переехать в Красноярск и поступить сначала в колледж, а потом в университет — Виолетта хочет стать фармацевтом. В Красноярске у нее живет старший брат и две тёти, от этого на душе мамы немного спокойнее.



— Очень тяжело ее отпускать, но понимаю, что нужно. С сыном было тяжело, а с дочерью еще тяжелее — весь год настраивалась, но невозможно быть готовой к расставанию с ребенком, — вздыхает Оксана Николаевна, мама Виолетты.

Ловкими движениями женщина заплетает дочери косы. Виолетта уже переоделась в платье и надела белый фартук, осталось сделать прическу — и можно отправляться на праздник.

Виолетта любит рисовать персонажей из аниме Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Виолетта — домашняя девочка, серьезная. Тусовки, веселье и мальчики — это не про нее. Впрочем, иногда она заглядывала в местный ДК на дискотеку, но по большей части сидела дома и училась, а если выпадала свободная минутка, то бралась за рисование. Виолетта увлекается кей-поп культурой: смотрит аниме, рисует персонажей из любимых мультфильмов, слушает корейских музыкальных исполнителей.



— Брату тоже нравится аниме, но он больше по роботам, а я люблю магию, — улыбается школьница.

Школа находится в пяти минутах от дома, и на праздник Виолетта идет пешком Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В школе девочка активно применяла навыки рисования и занималась оформлением стенгазет и плакатов. Особенно ей нравилось участвовать в подготовке праздников, где она нередко выступала в роли ведущей. С внеурочной деятельностью у девочки связаны самые теплые воспоминания.



Классная руководительница Виолетты, Оксана Геннадьевна Кожемяка, работает в молодежном центре. Она собрала группу волонтеров, куда вошла и Виолетта: после уроков она и другие школьники очищают улицы и берега местных озер от мусора, помогают инвалидам, сажают деревья и всячески трудятся на благо Болотинского района.

Небольшая одноэтажная школа будто игрушечная Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Праздник по случаю последнего звонка в Байкальской средней общеобразовательной школе назначен на полдень. Виолетта пришла за час, чтобы помочь с подготовкой — ученики сами украсили спортзал шариками. Кроме Виолетты на линейке присутствует 9-й класс — тоже немногочисленный, из 6 человек.



Директор школы Вера Михайловна Дубинина рассказала, что в их школе всего 37 учеников, а педагогический состав насчитывает 13 человек, включая маму Виолетты: Оксана Николаевна работает учителем географии.

Дети старались создать праздничную атмосферу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Линейка началась с поздравлений: традиционное слово директора, учителей и всех желающих выразить радость по случаю окончания школы. В небольшом зале собралось около 50 человек, все друг другу как родные. Букеты хризантем, подарки.

Торжественную часть ведут две девчушки чуть младше Виолетты: свою речь школьницы старательно читают по листочку с выражением, чуть нараспев.

Поздравлять выпускников пришли родители, учителя и младшеклассники Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ощущение, будто время в Байкале идет в другую сторону, и пребывание на школьном концерте стало еще приятнее: мы будто вернулись на 15 лет назад, на свои последние звонки. Знакомая многим песня «Детство» в исполнении пятиклассников еще и усилила ностальгию.



Виолетта с классным руководителем по центру и выпускники 9-го класса справа Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Поздравлять выпускников пришли и первоклассники: малыши старательно готовились, репетировали, но в итоге разволновались и спели песню в два раза быстрее музыки — получилось даже лучше, чем в первоначальном варианте. Но как тут не разнервничаться? Такой ответственный момент.

Сдержать слезы у Виолетты не получилось — девочка дала волю эмоциям. Плакала она не одна: вместе с ней слезу пустили и учителя, и ее бабушка — она тоже работает в школе. Момент прощания внучки со школой сильно растрогал женщину.

Первоклассники поздравили выпускников и подарили им цветы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Разве бывает последний звонок без школьного вальса? Три пары станцевали под песню из кинофильма «Лёд» — «Лететь» в исполнении Антона Беляева. Виолетта на площадку вышла в паре с девятиклассником.



Спустя час линейка подошла к концу, учителя с грустью отпустили детей во взрослую жизнь, символично разрезав ленточки. Для Виолетты прозвенел последний звонок, и торжество завершилось.

Всю грусть как рукой сняло — впереди столько приключений Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Девочка улыбалась, выглядела радостной и счастливой. На вопрос о мечтах и планах Виолетта ответила, что главное для нее — получить образование, начать работать, а еще купить квартиру и машину.



— А дальше как пойдет, — улыбнулась она.



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