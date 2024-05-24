«Прошло душевно, девчонки плакали»: журналисты и читатели НГС вспомнили свои последние звонки — смотрим ностальгические фото

Последние звонки во все времена празднуют примерно одинаково Источник: предоставлено Настасьей Медведевой











Последний звонок и выпускной — важные события в жизни каждого человека, которые случаются один раз. У кого-то они ассоциируются с теплыми и самыми добрыми воспоминаниями, у кого-то — с безудержным весельем и невероятными приключениями. Но в любом случае, память об окончании школы еще долго живет в людях. 24 мая ученики 9 и 11 классов Новосибирска празднуют свой последний звонок. Новосибирцы заметили, что не все современные школьники соблюдают сложившийся негласный канон: пренебрегают бантами, фартуками и стараются нарядиться по-простому. Редакция НГС вспомнила, как этот важный день прошел в жизни ее журналистов, и попросила читателей прислать свои фото и рассказать, как отметили последний звонок они. Подробности — в нашем материале.



Как праздновала последний звонок редакция

Главный редактор НГС Марина Малкова помнит, как выглядела на своем последнем звонке, но фотографий с этого события у нее почему-то не сохранилось.



— Я была в очень коротком платье. На каблуках и в колготках в сетку. Но фотки почему-то все потеряны, –– призналась Марина Малкова.

Лиза Пичугина на последнем звонке была с красной лентой и бантами Источник: предоставлено Лизой Пичугиной











Заместитель главного редактора НГС Лиза Пичугина на последний звонок нарядилась традиционно — коричневое школьное платье, торжественный белый фартук, банты, лента выпускника.

— В 2004 году я закончила Толмачёвскую школу №60, и если выпускной потом мы отмечали, не выезжая из города Обь, то после торжественной линейки последнего звонка ринулись на электричку — в город, гулять по набережной и Центральному парку. В итоге вернулись домой «пьяными бантиками», — рассказала она. — Собирать образ было сложно, мы с одноклассницами начинали поиск платья и фартука задолго до самого последнего звонка. Не помню, у кого я взяла свои, но платье совершенно точно было то самое — советское, шерстяное и колючее. Оно было, скажем так, коротковато, в нем было ужасно жарко, но что поделать — торжественное событие. Пришлось терпеть.

Анна Скок в выборе наряда предпочла отойти от стандартов Источник: предоставлено Анной Скок











Корреспондент НГС Анна Скок вспоминает свой наряд, как необычный. Она отказалась от традиционных гольф и фартуков.



— Платье с кружевным фартуком, гольфы и банты показались нам с подругой сильно походящими на костюмы актрис из фильмов для взрослых, так что фартуков у нас не было. Я была в сером сарафане и белой блузке, она — в брюках, рубашке и при галстуке. Но конечно, обе с бантами. Потом мы, кажется, переоделись в джинсы, футболки и кеды, но точно не поручусь: последний звонок прошел очень весело, — вспоминает Анна.

После линейки Настасья Медведева пошла с одноклассниками в парк Источник: предоставлено Настасьей Медведевой











Корреспондент НГС Настасья Медведева отмечала последний звонок в 2008 году в Казахстане. На торжество пришла в настоящей форме советского времени — платье и фартуке. Наряд мама достала у знакомых. Не обошлось без бантов.



— Все прошло душевно, устроили для учителей концерт, девчонки плакали. Ходили с подружками, фоткались на цифровик. Потом мы с одноклассниками пошли в парк. Там веселились — катались на аттракционах, не обошлось и без выпивки, но все было в меру. Вечером все переоделись, скинулись, кто сколько может, и поехали всей толпой на микроавтобусе, который принадлежал жениху одноклассницы, в ночной клуб. Я тогда побывала в клубе в первый раз, — вспоминает она.

У Екатерины Евстафьевой осталось фото только с выпускного Источник: предоставлено Екатериной Евстафьевой











У журналиста издания Екатерины Евстафьевой не сохранилось фотографий с последнего звонка, но зато осталось фото с выпускного. Екатерина на снимке выглядит довольной и счастливой.

Елизавета Горячева на празднике была с родителями Источник: предоставлено Елизаветой Горячевой











Журналист Елизавета Горячева праздновала свой последний звонок совсем недавно, в 2019 году. На фото девушка в традиционном фартуке, с любимыми родителями и мягкой игрушкой.

Ее коллега, корреспондент отдела новостей Елизавета Шаталова рассказала, что она вместе с одноклассницами наряжалась в черные платья, фартуки и белые гольфы. Фартук до сих пор сохранился у девушки.

Андрей Бортко был на своем последнем звонке очень серьезен Источник: предоставлено Андреем Бортко











Наш фотокорреспондент Андрей Бортко на последнем звонке выглядел очень серьезным парнем.



— Я не недовольный, у меня просто лицо такое, — прокомментировал снимок молодой человек.

Анастасия Бичакова на последнем звонке была в туфлях на высоком каблуке Источник: предоставлено Анастасией Бичаковой











Корреспондент Анастасия Бичакова праздновала последний звонок в 2017 году в родном Барнауле.



— На последнем звонке я была с серьезным лицом. Играли какую-то сценку. У меня были туфли на каблуках 14 сантиметров. Ходить на них не умею, но шла. А еще они мне были малы. Я думала, у меня 39-й размер, пока не выяснилось, что 40,5. Я шла и падала, но вставала и дальше шла, — смеется девушка.



Воспоминания читателей

Читатели тоже отозвались на призыв НГС и с удовольствием поделились своими снимками с последних звонков, которые проходили в разное время и в разных местах.

Читательница НГС Татьяна отметила свой последний звонок в 1975 году в Коченево Источник: предоставлено читательницей НГС Татьяной











Читательница НГС Вера отметила последний звонок в 1982 году Источник: предоставлено читательницей НГС Верой











А такой красавицей на последнем звонке в 1994 году была читательница НГС Мила Источник: предоставлено читательницей НГС Милой











Последний звонок в 2016 году отметила еще одна местная жительница Марина Источник: предоставлено читательницей НГС Мариной











Подробнее о том, как новосибирские школьники отметили свой последний звонок 24 мая 2024 года, читайте в нашем онлайн-репортаже.