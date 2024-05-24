Нарядились в фартуки и завязали бантики: в новосибирских школах звучат последние звонки — онлайн

Кстати, некоторые ученики уже успели сдать ЕГЭ. Вчера прошли экзамены по литературе, географии и химии, предметы не самые популярные у выпускников, но те, кому они необходимы для поступления в университеты, усердно готовились. Журналист НГС побывала в одной из школ и пообщалась с учениками.