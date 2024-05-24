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Образование онлайн-трансляция Нарядились в фартуки и завязали бантики: в новосибирских школах звучат последние звонки — онлайн

Нарядились в фартуки и завязали бантики: в новосибирских школах звучат последние звонки — онлайн

НГС следит за тем, как выпускники прощаются со школами

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3 комментария

Сегодня, 24 мая, в школах Новосибирска звучат последние звонки. В учреждениях проходят концерты и торжественные линейки, а выпускники нарядились в фартуки, надели ленты и завязали бантики. НГС в режиме онлайн следит за тем, как выпускники 9-х и 11-х классов прощаются со школами.

Присылайте свои фотографии и видео с последних звонков и делитесь впечатлениями.
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Елизавета Горячева

Сегодня, по данным «Западно-Сибирского УГМС», в Новосибирске температура поднимется до +17... +19 градусов, синоптики ожидают переменную облачность, кратковременный дождь, местами гроза, ветер составит 6–11 м/с.

В области температура поднимется до +10... +15 градусов, местами до +23 градусов, специалисты прогнозируют переменную облачность, местами кратковременные дожди, ливни, грозы и град. Ветер будет 6–11 м/с, местами порывы дойдут до 16 м/с.

Елизавета Горячева

Во время последних звонков в школах должны усилить меры безопасности. Образовательные учреждения сами решают, проводить мероприятие для выпускников или нет. Для 9-х классов последние звонки звучат с 20 по 25 мая, для 11-х классов — 24 и 25 мая.

Елизавета Горячева

Кстати, некоторые ученики уже успели сдать ЕГЭ. Вчера прошли экзамены по литературе, географии и химии, предметы не самые популярные у выпускников, но те, кому они необходимы для поступления в университеты, усердно готовились. Журналист НГС побывала в одной из школ и пообщалась с учениками.

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