«ЕГЭ — это поинтересней»: новосибирские школьники написали первые экзамены — кто-то даже успел подремать. Фоторепортаж

23 мая новосибирские одиннадцатиклассники начали сдавать ЕГЭ. Первые экзамены — литература, география и химия — не самые популярные у выпускников. Но те, кому они понадобятся для поступления в вуз, усердно готовились и сегодня пришли показать свои знания.
Одну из площадок для сдачи экзамена организовали в Инженерном лицее НГТУ. Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, как встречали школьников.
НГС поговорил с выпускницами, которые сегодня пришли сдавать литературу. Дарья Канкумашева, ученица школы № 67, рассказала о своих планах и подготовке к экзамену:
— Планирую поступать на социально-культурное проектирование или филологию. Готовилась год, с сентября. Еще сдаю обществознание, русский язык и базовую математику. Вузы рассматриваю в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Чувствую себя спокойно, все напишу.
Выпускница той же школы Дарья Якушева в качестве варианта будущей профессии рассматривает журналистику.
— Тоже готовилась целый год, с сентября, занималась в онлайн-школе. Собираюсь поступать на журналиста. Еще сдаю историю и обществознание. Планирую поступать в НГУ. Настрой боевой, приду — напишу. Любимое произведение из классической литературы — «Герой нашего времени», — рассказала девушка.
Михаил Литвяков, руководитель пункта приема ЕГЭ в Инженерном лицее НГТУ, рассказал корреспонденту НГС, что всего на площадку для сдачи экзамены зарегистрировали 84 человека. Для них подготовили семь аудиторий: две для экзамена по литературе, две — по географии, три — для химии. Дольше всего длится экзамен по литературе, на него отведено 3 часа 55 минут.
— Сегодня у нас первый экзамен. Это, как говорят, боевое крещение. Несмотря на то, что уже ОГЭ в 9 классе прошло, ЕГЭ — это все равно что-то поинтересней: и сама процедура, и отношение к ней более трепетное. Нужно все сделать правильно. Естественно, учителя и за своих учеников переживают, которые пойдут в другие пункты. Коллеги пришли подготовленные, но, тем не менее, мы все люди. Как бы человек не скрывал свои эмоции, мы понимаем, что все нервничаем. Если мы не нервничаем, значит, мы, наверное, роботы, — считает учитель.
Этой весной журналист НГС Елизавета Шаталова сдала ЕГЭ для взрослых по истории. На некоторые вопросы она ответила, а другие — завалила. Свои впечатления она описала в репортаже.
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