НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+30°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+30°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +30

2 м/c,

с-в.

 746мм 35%
Подробнее
2 Пробки
USD 89,07
EUR 95,15
Реклама

СРОЧНО

Парень на самокате сбил женщину с ребенком

Водители устроили скандал
Лето с пользой
Опасные вещества в БАДах
Как не пропустить отпуск
Ссылка в Сибирь
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов
Летчик-испытатель — о работе
Как получить богатый урожай
Обзор летников в Новосибирске
НГС в Telegram
Происшествия Пострадала женщина с 7-летней девочкой: парень на самокате сбил двух пешеходов в Новосибирске

Пострадала женщина с 7-летней девочкой: парень на самокате сбил двух пешеходов в Новосибирске

Их доставили в больницу

866
4 комментария
На месте ДТП работает наряд ДПС

Парень на электросамокате сбил двух пешеходов в Новосибирске. В результате происшествия пострадали 33-летняя женщина и 7-летняя девочка, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Инцидент случился 14 июня в 15:50 у дома № 126 по улице Большевистская в Октябрьском районе. По предварительным данным, 19-летний водитель прокатного электросамоката МТС двигался по тротуару от дома №114 по улице Владимира Заровного в сторону 2-й Обской, когда совершил наезд на пешеходов. Они пересекали тротуар слева направо по ходу движения транспорта.

— В результате ДТП пострадали 2 пешехода: женщина 1991 года рождения и девочка 2017 года рождения, доставлены в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сказано в сообщении.

Уточняется, что на месте ДТП работает наряд ДПС. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

Накануне в Новосибирске автомобиль сбил пару на электросамокате. Авария произошла в Ленинском районе.

ПО ТЕМЕ
Электросамокат Новосибирск Сбил пешехода ДТП
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Что будет, если год не есть сахар? Сибирячка рассказала, чем питается и как сильно похудел ее муж
Полина Бородкина
Корреспондент NGS24.RU
Мнение
«Им без разницы, откуда прыгать»: ветеринар — о выпадении кошек из окон и стоимости их лечения
Алена Ситникова
Ветеринарный фельдшер
Мнение
Так не сиди, тут не ходи, свечку не держи: сибирячка — об активных бабушках, которые убивают желание ходить в церковь
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
По дороге чуть не задушила жаба: во сколько россиянам обойдется путь по платным трассам к Черному морю
Диана Храмцова
выпускающий редактор MSK1.RU
Мнение
Не принимать важных решений: Солнце переходит в знак Близнецов — астролог предупредила об опасностях
Юлия Тарантина
Рекомендуем
Знакомства

Deni,  38

вахид,  55

Странник,  36

Fess,  47

Аля,  47

Александра,  33

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление