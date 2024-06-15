Пострадала женщина с 7-летней девочкой: парень на самокате сбил двух пешеходов в Новосибирске

Парень на электросамокате сбил двух пешеходов в Новосибирске. В результате происшествия пострадали 33-летняя женщина и 7-летняя девочка, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Инцидент случился 14 июня в 15:50 у дома № 126 по улице Большевистская в Октябрьском районе. По предварительным данным, 19-летний водитель прокатного электросамоката МТС двигался по тротуару от дома №114 по улице Владимира Заровного в сторону 2-й Обской, когда совершил наезд на пешеходов. Они пересекали тротуар слева направо по ходу движения транспорта.

