Пострадала женщина с 7-летней девочкой: парень на самокате сбил двух пешеходов в Новосибирске

Парень на электросамокате сбил двух пешеходов в Новосибирске. В результате происшествия пострадали 33-летняя женщина и 7-летняя девочка, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Инцидент случился 14 июня в 15:50 у дома № 126 по улице Большевистская в Октябрьском районе. По предварительным данным, 19-летний водитель прокатного электросамоката МТС двигался по тротуару от дома №114 по улице Владимира Заровного в сторону 2-й Обской, когда совершил наезд на пешеходов. Они пересекали тротуар слева направо по ходу движения транспорта.
— В результате ДТП пострадали 2 пешехода: женщина 1991 года рождения и девочка 2017 года рождения, доставлены в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сказано в сообщении.
Уточняется, что на месте ДТП работает наряд ДПС. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
Накануне в Новосибирске автомобиль сбил пару на электросамокате. Авария произошла в Ленинском районе.