БАДское похудение: в препаратах для коррекции фигуры с маркетплейсов нашли опасные вещества — они могут довести до инсульта

В некоторых БАДах выявлено трехкратное превышение допустимого содержания сибутрамина Источник: предоставлено социальным проектом «Не рискуй! Проверь»











Эксперты международной ассоциации «Антиконтрафакт» путем лабораторных исследований обнаружили смертельную опасность в капсулах для похудения, которые они приобрели на российских маркетплейсах. Во всех образцах был выявлен сибутрамин — химическое вещество, связанное с амфетаминами. Сибутрамин снижает аппетит и повышает чувство насыщения, действуя через ингибирование обратного захвата серотонина и норадреналина — нейротрансмиттеров, регулирующих чувство голода и настроение. Его применение разрешено только в строгих дозировках, по рецепту и под наблюдением врача. О результатах исследований эксперты рассказали НГС.



Независимая лаборатория международной ассоциации «Антиконтрафакт» провела исследование нескольких популярных БАДов для похудания, и их результаты оказались шокирующими. 10 из 10 наименований, которые были закуплены на маркетплейсах, показали превышенное содержание запрещенных и вредных веществ в каждой капсуле. В каждом из образцов было обнаружено запрещённое вещество сибутрамин, известное своими серьёзными побочными эффектами.

Сергей Зеленец: «Все проверенные образцы не имеют сертификации и запрещены к распространению на территории России» Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











— Совершенно рандомно были закуплены так называемые биологически активные добавки для похудения, порядка десяти наименований, и в одной из лабораторий Ассоциации мы провели экспертизу, — рассказывает президент Ассоциации организаций экспертизы качества лекарственных средств и иной продукции Сергей Зеленец. — Исследования показали наличие во всех представленных продуктах сильнодействующего вещества сибутрамин — от 15 до 30 мг на капсулу. А также были обнаружены дрожжи и плесневые грибы, которые вышли за установленные пределы. Причем некоторые продукты содержали микроорганизмов в несколько раз больше, чем установлено требованиями.

Выявить дистрибьютора опасных БАДов практически невозможно без вмешательства надзорных органов Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Современные стандарты красоты требуют стройности, что делает капсулы для похудения популярным средством. Но их безопасность может вызывать серьёзные сомнения. Биодобавки (БАДы), часто используемые для снижения веса, содержат различные компоненты, включая растительные экстракты, витамины, минералы и L-карнитин. Эти ингредиенты могут подавлять аппетит, выводить токсины или ускорять обмен веществ.



Эксперты «Антиконтрафакта» и проекта «Не рискуй. Проверь!» провели лабораторный анализ, который выявил, что все образцы содержат сибутрамин в опасных количествах, превышающих допустимые нормы.



Сибутрамин, первоначально использовавшийся как антидепрессант, в 2006 году был одобрен для лечения ожирения, но уже через год его свободный оборот был приостановлен. В России сибутрамин включён в список сильнодействующих веществ, подлежащих строгому учёту. Прием капсул с содержащимся в них сибутрамином может нанести вред здоровью. Печальным исходом злоупотребления веществом могут стать проблемы с печенью, повышение давления, головные боли, астения, инсульт и даже летальный исход.



— Мы понимаем, что большинство людей, которые страдают ожирением, в большей степени имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой. Ожирение в том числе вызвано тем, что люди не ведут активный образ жизни, не понимая на самом деле последствий, и несут большой риск, включая летальный исход, — отмечает Сергей Зеленец.

Упаковки БАДов обычно выглядят привлекательно и сулят невероятный результат за короткий срок Источник: предоставлено социальным проектом «Не рискуй! Проверь»











Количественное содержание сибутрамина в исследованных образцах (наименования указаны согласно карточкам товара на маркетплейсах):



1. «Lipotrim Липотрим», капсулы для похудения — 19,15 мг в капсуле;



2. «Сжигание Жира Бомбы», 600 мг х 30 капсул — 10,41 мг в капсуле;



3. «Капсулы для похудения и контроля веса. Цынзишоу», 800 мг х 36 капсул — 16,81 мг в капсуле;



4. «Fito Lida — Фито Лида», для похудения капсулы жиросжигающие, мощное похудение», 900 мг х 36 капсул — 16,51 мг в капсуле;



5. «Сексуальная фигура», капсулы для похудения, 1000 мг х 30 капсул — 28,34 мг в капсуле;



6. «Curvy plus (Кёрви Плюс)», капсулы для похудения, 400 мг х 40 капсул — 28,61 мг в капсуле;



7. «Shafran diet», капсулы для похудения, 36 капсул — 14,02 мг в капсуле;



8. «Lishou / Лишоу», для похудения женщинам, детокс, жиросжигатель, блокатор аппетита, обмен веществ, капсулы для похудения, 36 капсул — 21,74 мг в капсуле;



9. «B-FiT», капсулы для похудения, снижения веса, жиросжигатель, 400 мг х 36 капсул — 19,60 мг в капсуле;



10. «Al-sheikh (Аль Шейх)», капсулы для похудения и снижения веса — 21,66 мг в капсуле.

Допустимо употребление препаратов с содержанием не более 10 мг сибутрамина, только под контролем врача и строго по рецепту Источник: предоставлен социальным проектом «Не рискуй! Проверь»











Неприятный бонус, который добавился после экспертизы к превышенному содержанию сибутрамина — бактерии и плесневые грибы. По словам Сергея Зеленца, это означает, что препараты неправильно хранили или даже производили. А в организме человека найденные бактерии и грибы в процессе своей жизнедеятельности могут выделять токсичные вещества, которые скапливаются и могут вызывать тяжелые заболевания.

Разумеется, ни запрещенные, ни вредные вещества в составе БАДов не указаны.



Продукты, которые проверяли в независимой лаборатории, в принципе запрещены к обороту на территории Российской Федерации. Они не зарегистрированы в качестве биологически активных добавок и, соответственно, не проходили минимальные тесты, которые необходимы, чтобы выйти на рынок. Страны производства у всех разные: Китай, Малайзия, Австралия и другие. Распространение через сеть маркетплейсов значительно осложняет поиск дистрибьюторов, которые работают в России.



— Сейчас создана такая система на цифровых электронных площадках, что при выполнении определенных алгоритмов, я думаю, любой желающий может поставить продукт на свободную продажу. У всех история разная, здесь нужно смотреть в глубину и в детали, но вопрос в том, что выстроенная на электронных площадках система конфиденциальности не позволяет, в том числе, правообладателю продуктов, если мы говорим о фальсификации и контрафакте, путем переписки или телефонных разговоров выявить, кто же является поставщиком. Для этого требуется обращение в суд — как понимаете, эта процедура очень длительная. И на самом деле, конечно, это в определенной степени дает свободу для злоупотребления, — рассказывает президент Ассоциации организаций экспертизы качества лекарственных средств и иной продукции.

БАДы с содержанием опасных веществ продаются на многих известных маркетплейсах Источник: promportal.su











Важно помнить, что риск купить БАД с содержанием вредного или запрещенного вещества в интернете очень велик. Последствия употребления такой продукции могут быть самыми тяжелыми, и вместо красивой фигуры есть вероятность заработать тяжелые заболевания. Поэтому покупать товары такого рода «вслепую», опираясь лишь на рекламные обещания и информацию на упаковке, не стоит.

Эксперты международной ассоциации «Антиконтрафакт» и Ассоциации организации экспертизы качества лекарственных средств и иной продукции планируют продолжать работу с обращениями по выявлению опасных БАДов.



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