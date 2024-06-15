Любовь зла. Как миллиардер Антуан Арно бросил французскую актрису ради российской модели Натальи Водяновой

Антуан Арно бросил французскую актрису ради Натальи Водяновой Источник: natasupernova / Instagram, helenedefougerolles / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











За отношениями топ-модели Натальи Водяновой и сына богатейшего человека на земле Антуана Арно по сей день наблюдает весь мир. Пара уже несколько лет живет в счастливом браке и воспитывает общих детей. Однако миллиардер ради отношений с русской красавицей бросил свою девушку, с которой встречался несколько лет. Наши коллеги из NN.RU рассказывают, кем была бывшая возлюбленная миллиардера, которую он променял на Водянову.



Водянова и Арно познакомились на рекламной съемке в 2008 году. Однако тогда они оба были связаны отношениями. Наталья была замужем за английским аристократом Джастином Портманом, а Арно состоял в серьезных отношениях с французской актрисой Элен де Фужроль.



Источник: Городские порталы

Пара встречалась на протяжении трех лет и рассталась в 2011 году. Антуан разорвал отношения с избранницей, когда узнал, что Наталья Водянова подала на развод со своим мужем. До романа с миллиардером Фужроль состояла в браке с кинопродюсером Эриком Юбером. У пары появилась дочь Шана, отношения актрисы и продюсера продлились 7 лет. В 2004 году, практически сразу после рождения ребенка, Фужроль и Юбер развелись.

Антуан Арно с Элен де Фужроль Источник: helenedefougerolles / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Внешне Элен де Фужроль имеет сходство с Водяновой: аккуратные черты лица, светлые волосы и зеленые глаза. Можно сказать, что Арно определенно придерживается одного типажа в женской внешности.



Актриса родилась в аристократической, но крайне бедной семье. Она жила в регионе Франции Гваделупа и там начала заниматься танцами, мечтая, что станет известной личностью и вырвется из нищеты.



— У нас не было ни замков, ни земель, и я не получила престижного образования, — признавалась Фужроль.



Карьера актрисы тоже не сразу пошла в гору. Долгое время Элен рассматривали только на роли второго плана. Однажды удача ей улыбнулась, и она получила главную роль в фильме «Пляж», где должна была сниматься вместе с Леонардо Ди Каприо. Но в последний момент режиссер передумал и вновь отправил актрису на роль второго плана, большую часть эпизодов с Элен в фильм вообще не попали.



Антуан Арно с Натальей Водяновой Источник: natasupernova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











После разрыва с Арно француженка продолжила сниматься в кино, и успехов на этом поприще у нее куда больше, чем раньше. Элен была дважды номинирована на премию «Сезар» и была удостоена премии Роми Шнайдер.



Сейчас актрисе 51 год, замуж Элен так больше и не вышла и свою личную жизнь не афиширует. Судя по личной страничке в соцсетях, Фужроль нравится путешествовать, проводить время с семьей и бывать за городом.



Дети Водяновой удивили

Сын и дочка на Наталью очень похожи Источник: lucas_portman / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Старший сын Натальи Водяновой поразил подписчиков фотографией с ребенком. Снимок Лукас Портман опубликовал на своей страничке в соцсетях. Людей интересовал один вопрос — что это за девочка, очень похожая на саму Водянову.



Фото было сделано в Уругвае. На снимках Лукас позирует вместе с маленькой светловолосой девочкой. Подписчики были удивлены появлением такого фото и предположили, что Лукас стал отцом. Многие даже писали, что малышка — копия Натальи Водяновой.



— Девочка — копия Наталья, — написала подписчица.



— Ох уж эти маленькие сладкие ладошки, — добавила другая поклонница Лукаса.



Однако, как оказалось, это младшая сестра Лукаса. Дело в том, что старшие дети Натальи появились от Джастина Портмана, ее первого мужа. После развода аристократ уехал в Уругвай и начал там с чистого листа, в новом браке у него тоже появились дети.



Лукас, Нева и Виктор нередко приезжают к отцу погостить. Так и в этот раз сын Водяновой не упустил момента и сделал трогательный кадр со сводной сестричкой.

