«Лучше буду помогать отцу»: новосибирец окончил зарубежный вуз, но решил вернуться в Россию — он рассказал, почему

Griffith College Dublin — один из лучший в Ирландии и занимает первое место в Дублине Источник: предоставлено Максимом











Многие выпускники хотели бы продолжить обучение за границей. У новосибирца Максима — как раз такой опыт: 3 года назад он решил переехать за 5400 километров от Новосибирска — в Ирландию. Юноша поступил в один из лучших Дублинских колледжей, чтобы получить диплом, который котируется по всему миру, но применять знания решил в России. НГС пообщался со студентом и узнал, почему он выбрал Ирландию и какие минусы видит в российском образовании.



Максим в 2021 году закончил одну из школ Новосибирска, сдавал ЕГЭ по четырем предметам: базовую математику, русский язык, обществознание и английский. Но их результаты ему совсем не пригодились. Для поступления в зарубежный вуз Максим на протяжении года занимался с репетитором английского, чтобы сдать экзамен IELTS ACADEMIC выше 6,5 баллов — это соответствует знанию английского языка на уровне B2.

Для получения высшего образования он выбрал Griffith College Dublin в Ирландии — один из самых престижный и востребованных в городе, по данным агентства QS World University Rankings. Одной из причин стала цена на обучение — она ниже по сравнению с другими англоязычными странами.

В колледже новосибирец выбрал бизнес-направление и учился управлять собственным делом Источник: предоставлено Максимом











У Максима в аттестате за 11 класс была одна тройка — по математике, но она ни на что не повлияла, поскольку при поступлении рассматривали средний балл, рассказал он. Также понадобилось перевести и заверить нотариально оценки аттестата и написать мотивационное письмо — это помогло ему получить стипендию, которая стала скидкой на платное обучение.

— Стипендия в России и стипендия на Западе работают по-разному. В России ученик получает каждый месяц выплаты от государства, тут же стипендия — это скидка на обучение, и вместо того, чтобы платить 12 965 евро, я за обучение платил 9 695 в год. Хотя у каждого вуза в Ирландии разная стоимость. С гражданством Европейского Союза я платил бы еще меньше, — рассказал ирландский студент.

В колледже Максим познакомился со своей девушкой — она приехала учиться из Новой Зеландии Источник: предоставлено Максимом











Максим поступил на специальность «бизнес и маркетинг» и учится строить и продвигать бизнес. Программа обучения Максима длится всего три года. В последний год он готовил дипломную работу: строил с нуля бизнес-план и защищал его. Теперь его ждет только Graduation party (выпускной), на котором он получит диплом.

Студенческая жизнь

Комната Максима — он уже собирает вещи для переезда Источник: предоставлено Максимом











Все три года обучения Максим жил в общежитии. При заезде в него был выбор: жить с соседом, одному в обычной комнате или в личной люксовой комнате. Он выбрал обычную комнату на одного, небольшую и с типичным набором мебели: кровать, шкаф, столешница с тумбочкой, маленькие кофейный столик и тумбочка и настольная лампа.

— Некоторые пространства приходилось делить с юношей из соседней комнаты. Например, ванная комната была на двоих: на меня и моего соседа из Норвегии. Мы спокойно делили ванную и туалет, вместе убирались. Также в нашем блоке есть общая мини-кухня со всеми удобствами и небольшой диванчик, на котором можно даже поспать, — описывает свой быт Максим.

Максим подрабатывал в отеле — готовил номера для заселения новых жильцов Источник: предоставлено Максимом











Максим получил ученическую визу Stamp 2, которая позволяет работать до 20 часов в неделю в учебное время и до 40 часов в каникулы.



— Это помогало получить неплохие карманные деньги, и я этим пользовался частично в первом году обучения и полностью на второй год, — говорит сибиряк. — На третий год я не работал, просил родителей помогать с деньгами — было очень много учебных задач, курсовых работ и экзаменов.

Будущее

Красивые виды острова недалеко от Дублина Источник: предоставлено Максимом











Сегодня у новосибирца есть два варианта для дальнейших действий. Первый — поступить на магистратуру по бухгалтерскому учету и финансовому менеджменту в этот же университет, чтобы закрепить свои знания в бизнес-сфере. Это поможет ему найти хорошо оплачиваемую работу в Ирландии и по всему миру.



Второй вариант — работать с отцом, применить свои знания в его бизнесе в России или других странах, где он ведет бизнес.

Максим не против возвращения в Россию и считает ее перспективным рынком для бизнеса с хорошими возможностями. В будущем он планирует открыть свое дело и руководить им.



— Может быть, кофейню, аптеку, автомойку — не знаю. Но лучше я просто буду помогать своему отцу и наберусь опыта, — говорит он.



Разница российского и заграничного образования

Один из корпусов общежития снаружи Источник: предоставлено Максимом











Системы образования в России и Европе, по словам Максима, отличаются. Он считает, что в России лучше преподают технические специальности, но даже закончив их, можно усвоить далеко не все, что дает образовательная программа.



— Европа в этом плане лучше, потому что ты не можешь легко списать либо дать преподавателю взятку. Если ученика поймают на этом, то, во-первых, могут оштрафовать и уволить преподавателя, а студента — депортировать из страны и аннулировать не только степень, которую он получил, но и визу, а также дать запрет на въезд в страну.



Максим считает, что строгость заграничной системы обучения — это хорошо, и думает, что такая же практика должна применяться и в России, чтобы студенты, сдавая сессию, доказывали свои знания, а не решали вопросы «взятками и вискарями для преподавателей».

Санкции и изменения

Замок Хоута, одна из достопремечательностей Дублина Источник: предоставлено Максимом











Максим отметил, что за три года жизни в Дублине у него вырос уровень английского, а также он овладел тайм-менеджментом: научился работать и учиться более эффективно.



— Я приехал сюда зеленым новичком в 18 лет, сейчас мне уже 21, и я вырос как специалист. Единственное, на меня частично повлияли санкции: я не мог оплачивать обучение из российских банков из-за отключения системы SWIFT, — рассказал он.

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