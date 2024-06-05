«Хочется спасать жизни»: 17-летняя сибирячка сдала ЕГЭ по химии на 100 баллов — она метит в хирурги

Дарья на последнем звонке в школе Источник: Предоставлено Дарьей Желтенко











В Новосибирской области начали приходить результаты с первых ЕГЭ. Редакция НГС продолжает традицию прошлых лет и продолжает рассказывать о выпускниках и выпускницах 2024 года, которые успешно сдали школьные экзамены на 100 баллов. Сегодня мы публикуем материал о 17-летней Дарье Желтенко — девушка окончила МБОУ СОШ №47 Барабинского района Новосибирской области с красным аттестатом в 9 классе и 11 класс со всеми пятерками, а также уже сдала ЕГЭ по Химии на максимальный балл. Корреспондент НГС Илья Большаков пообщался с Дарьей и узнал, как школьница готовилась к испытаниям, насколько сложным оказался экзамен и куда она планирует поступать с таким высоким результатом.

ЕГЭ по химии состоит из двух частей, а на сдачу экзамена дается 3,5 часа. В первой части 28 заданий, в которых нужен краткий ответ. Во второй части 6 заданий с требованием развернутого ответа. В них нужно записывать уравнения химических реакций и решать сложные математические задачи.

Подготовка

— Я начала готовиться с начала этого года. Моя подготовка состояла из онлайн-курсов, где я смотрела вебинары и выполняла задания. А также мы с учителем химии собирались раз в неделю, разбирали задания и решали варианты.



Поддержка школы и родителей

— Родители на протяжении всего года меня поддерживали. Они были уверены, что я сдам экзамен на высокий балл. Если бы я сдала на низкий балл — родители бы, конечно, поддержали, но я бы сама расстроилась.

Онлайн-занятия, которые помогали Дарье в подготовке к экзамену Источник: Предоставлено Дарьей Желтенко











День экзамена

— За два дня до экзамена я начала сильно волноваться, всё-таки это был и первый экзамен, и самый важный для меня. Поэтому я волновалась, но когда увидела вариант, волнение прошло, потому что я понимала, что много чего знаю и смогу решить. Неважно какой предмет ты сдаешь первым: базовый или профильный, первый экзамен — самый сложный просто потому, что не знаешь, как он будет проходить.

Будущая профессия

— Я решила стать хирургом, честно говоря, не знаю как до этого дошло. Просто как-то в 10 классе пришло в голову, почему-то я загорелась этой идеей. Хочется помогать людям и спасать их жизни.

Конспекты, которые вела Дарья Источник: Предоставлено Дарьей Желтенко











Выбор института

Дарья рассказала, что ей интереснее учиться в Новосибирске, чем ехать в Москву или Санкт-Петербург.

— Хочу поступить в Новосибирский государственный университет. На примете есть еще Новосибирский государственный медицинский университет, но больше все-таки в НГУ хочется.

Советы выпускникам

— Начинайте готовиться необходимо, как можно раньше, чтобы не забивать сильно голову в 11 классе. Потому что за год подготовиться к четырем предметам будет сложно. Мне, например, помогли онлайн-курсы. Не знаю, будет ли у других такая возможность, но на самом деле это дает очень хорошую подготовку. Ну и решать очень много вариантов, чтобы на экзамене не растеряться.