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Образование «Целый час вчитывалась в текст»: мать новосибирской школьницы пожаловалась Екатерине Мизулиной на сложный вариант ЕГЭ

«Целый час вчитывалась в текст»: мать новосибирской школьницы пожаловалась Екатерине Мизулиной на сложный вариант ЕГЭ

Жалобы на вариант с текстом Валентина Распутина поступили со всей страны

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Екатерина Мизулина считает, что на ЕГЭ по русскому «срезали» отличников и медалистов

Мать новосибирской школьницы пожаловалась главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной на сложный вариант ЕГЭ по русскому языку. Информация опубликована в Telegram-канале Мизулиной.

Автор обращения пишет, что ее дочь учится в 11-м классе в гимназии Краснообска. 27 мая девушка сдавала ЕГЭ по русскому языку, на котором ей попался сложный текст писателя Валентина Распутина, по которому нужно было написать сочинение — выявить главную проблему и привести аргументы.

При этом исходный текст состоял из нескольких фрагментов, которые соединили в одну тему, но получился «винегрет».

— Наисложнейший текст, психологический, философский. Она целый час просто вчитывалась в текст, чтобы выявить проблему, — написала мать школьницы.

Сибирячка не понимает, почему одним выпускникам дают легкие варианты на ЕГЭ, а другим — в десять раз сложнее.

Екатерина Мизулина опубликовала аналогичные жалобы на вариант ЕГЭ с текстом Валентина Распутина, которые поступили в ее адрес и из других регионов России. Всего в канале главы «Лиги безопасного интернета» опубликовано несколько десятков жалоб на данный вариант.

— Судя по всему, на ЕГЭ по русскому «срезали» отличников и медалистов. Вопрос только один у всех — что делать? — задалась вопросом Екатерина Мизулина в записи.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратила внимание на видео, где мальчик извиняется на коленях в Новосибирской области. Местные жители сообщили, что над ребенком издевались те же подростки, которые в мае надругались над второклассником.

ПО ТЕМЕ
Новосибирская область ЕГЭ Екатерина Мизулина Русский язык
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