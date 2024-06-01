«Целый час вчитывалась в текст»: мать новосибирской школьницы пожаловалась Екатерине Мизулиной на сложный вариант ЕГЭ

Екатерина Мизулина считает, что на ЕГЭ по русскому «срезали» отличников и медалистов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, Владислав Лоншаков / E1.RU











Мать новосибирской школьницы пожаловалась главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной на сложный вариант ЕГЭ по русскому языку. Информация опубликована в Telegram-канале Мизулиной.



Автор обращения пишет, что ее дочь учится в 11-м классе в гимназии Краснообска. 27 мая девушка сдавала ЕГЭ по русскому языку, на котором ей попался сложный текст писателя Валентина Распутина, по которому нужно было написать сочинение — выявить главную проблему и привести аргументы.



При этом исходный текст состоял из нескольких фрагментов, которые соединили в одну тему, но получился «винегрет».



— Наисложнейший текст, психологический, философский. Она целый час просто вчитывалась в текст, чтобы выявить проблему, — написала мать школьницы.



Сибирячка не понимает, почему одним выпускникам дают легкие варианты на ЕГЭ, а другим — в десять раз сложнее.



Екатерина Мизулина опубликовала аналогичные жалобы на вариант ЕГЭ с текстом Валентина Распутина, которые поступили в ее адрес и из других регионов России. Всего в канале главы «Лиги безопасного интернета» опубликовано несколько десятков жалоб на данный вариант.



— Судя по всему, на ЕГЭ по русскому «срезали» отличников и медалистов. Вопрос только один у всех — что делать? — задалась вопросом Екатерина Мизулина в записи.

