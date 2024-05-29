Это не первый: появилось видео с унижением еще одного мальчика группой 12-летних подростков в Горном

В чатах поселка Горный после сообщения о насилии над второклассником группой 12-летних подростков начали распространять еще одно видео. Как утверждают жители, это запись издевательств над третьеклассником ранней весной этой же компанией беспредельщиков.
На видео, которое имеется в распоряжении редакции НГС, ребенок стоит на коленях и молит о прощении. Его держат за плечо, а потом запрокидывают голову. Редакция не публикует ролик из этических соображений.
— Вчера вечером в WhatsApp выложили это видео. И вот этот гаденыш мальчика заставлял просить прощение за что-то. И был комментарий: «Смотрите, что эти ублюдки делают с вашими детьми». Видео потом удалили, — отметила одна из местных жительниц. — То есть это происходит давно, не знаю, почему родители молчали.
Телефон матери подростка, которого называют зачинщиком беспредела, сегодня оказался недоступен — при звонке идут только короткие гудки. Вчера она пыталась выгородить сына, обвинив в его поведении гены. Местные жители заявили, что управы на 12-летних подростков никто найти не может. Зачинщик, по их словам, заявляет, что раз ему 12 лет, то ответственности никакой не будет. Но это не совсем так.