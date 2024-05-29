Это не первый: появилось видео с унижением еще одного мальчика группой 12-летних подростков в Горном

Местные жители в ужасе от подростков, но из-за того, что им нет 14 ле, мальчики чувствуют себя безнаказанными Источник: читательница НГС











В чатах поселка Горный после сообщения о насилии над второклассником группой 12-летних подростков начали распространять еще одно видео. Как утверждают жители, это запись издевательств над третьеклассником ранней весной этой же компанией беспредельщиков.



На видео, которое имеется в распоряжении редакции НГС, ребенок стоит на коленях и молит о прощении. Его держат за плечо, а потом запрокидывают голову. Редакция не публикует ролик из этических соображений.

— Вчера вечером в WhatsApp выложили это видео. И вот этот гаденыш мальчика заставлял просить прощение за что-то. И был комментарий: «Смотрите, что эти ублюдки делают с вашими детьми». Видео потом удалили, — отметила одна из местных жительниц. — То есть это происходит давно, не знаю, почему родители молчали.