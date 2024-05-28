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Происшествия «Это у него гены такие»: мать подростка, обвиненного в насилии над ребенком, озвучила свою версию событий

«Это у него гены такие»: мать подростка, обвиненного в насилии над ребенком, озвучила свою версию событий

Она утверждает, что пострадавший сам выбрал между дракой и надругательством второе

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Жители поселка Горный опасаются, что неуправляемый подросток избежит ответственности

Мать 12-летнего подростка, которого местные жители поселка Горный назвали зачинщиком насилия над второклассником, заявила, что изнасилования не было.

Она отказалась представляться, заявив, что хочет анонимности, а также рассказала, что сама сдавала сына в специнтернат и справиться с ним была не в состоянии. Но в этот раз, по ее словам, не он был главным в происшествии.

— Я воспитываю сына нормально, это у него гены такие. Мы сами его туда сдавали (в специнтернат — прим.ред.), потому что сами не знаем, что делать. Это не помогло — и с психологом, и с психиатром. Неважно, как меня зовут. Неправду пишите — что ножик подставляли, что изнасилование. Это было просто оральное насилие. Это ужас, конечно. Я не оправдываю это. Не мой сын заставил, а другой. А мой его поддержал, — заявила мать подростка, которого местные жители окрестили, как зачинщика.

Она добавила, что нападавших было четверо. По ее словам, подростки предложили пострадавшему ребенку или драться с ними, или они над ним надругаются.

— Понятно дело — он испугался драки, — объяснила женщина. — Мой сын неуправляемый. Никто ничего не хочет: ни помочь, ничего. Не знаю, кто виноват. А по отпискам — просила школу помочь, в кружки его не берут. Да не воспитывала его же так. Вы думаете я ему не объясняю?

Она подчеркнула, что не знает — что и как делать сейчас с сыном. И добавила, что старшая дочь у нее училась на четверки и пятерки.

Жители поселка Горный опасаются, что неуправляемый подросток избежит ответственности, но источник НГС сообщил, что сейчас решается вопрос о помещении его в спецучреждение.

Ранее адвокат объяснил, что грозит 12-летним подросткам, если их вина в насилии над второклассником будет доказана. Уголовной ответственности они не подлежат.

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