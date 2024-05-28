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«Изнасиловали его, ужас, что творили»: подробности ЧП в Горном, где зачинщик чувствует себя безнаказанно

12-летнего подростка собираются поместить в спецучреждение

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Второклассника нападавшие подкараулили в березовой роще

В поселке Горный местные жители заявили, что главным зачинщиком насилия над второклассником может быть 12-летний парень, которого ранее уже отправляли в специнтернат. Нападение произошло на прошлой неделе.

— В лесочке у нас здесь в роще березовой они мальчику нож к горлу приставили. Изнасиловали его, ужас, что творили. Зачинщик главный взял двоюродного брата и друга для этого. Им по 12 лет. И они творят, что хотят, воруют везде. Ужас, короче говоря, — объяснила одна из местных жительниц.

По ее словам, зачинщика забирали в полицию, но отпустили, что вызвало волну возмущения среди местных жителей.

— Он терроризирует весь поселок наш. В специнтернат его забирали уже не один раз. Он постоянно в магазинах ворует, знает, что ему ничего до 14 лет не будет. Местные парни его нашли уже. То есть самосуд собирается, — добавила женщина.

Источник НГС в правоохранительных органах объяснил, что сейчас решается вопрос о помещении главного зачинщика в спецучреждение, и мальчик действительно неоднократно уже попадал в поле зрения полиции. Он добавил, что другие два подростка слушались его беспрекословно.

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в СУ СК РФ по Новосибирской области. Ответ на момент публикации не поступил.

Глава администрации поселка Максим Тимошенко сообщил корреспонденту НГС, что он в курсе происшествия и сейчас по ситуации работают правоохранительные органы. Пострадавшему оказывается профессиональная помощь.

В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что в полицию поступило заявление о происшествии, его зарегистрировали в установленном порядке и передали в Следственный комитет.

Вы знаете о происшествии? О его участниках? Свяжитесь с редакцией (можно анонимно).
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Насилие Изнасилование Горный Тогучинский район
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