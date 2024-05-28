Сможет ли 12-летний подросток уйти от наказания за насилие над мальчиком — ответ адвоката

Местные жители утверждают, что трое подростков схватили ребенка в березовой роще и надругались над ним Источник: Алина Скитович / NGS.RU











В поселке Горный предполагаемый 12-летний зачинщик насилия над второклассником не подлежит уголовной ответственности из-за возраста. Об этом говорится в статье 20 Уголовного кодекса России. При этом безнаказанным он не останется, если будет доказана его вина в происшествии.



— Малолетний человек с 11 лет и до 14 может быть за тяжкое и особо тяжкое преступление помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Это делается на основании постановления суда. Максимальный срок — 3 года. Это не уголовное наказание, а с юридической точки зрения особая форма воспитания несовершеннолетних. При достижении 14 лет, если будет принято решение о том, что несовершеннолетний не перевоспитался, то могут за тяжкие и особо тяжкие преступления наступить последствия, предусмотренные уже уголовным законодательством Российской Федерации, — подчеркнул адвокат Дмитрий Смышляев.

Источник НГС в правоохранительных органах объяснил, что сейчас решается вопрос о помещении главного зачинщика в спецучреждение, и мальчик действительно неоднократно уже попадал в поле зрения полиции.