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Происшествия Облизывают яйца ради миллиона: сеть супермаркетов пообещала выплаты из-за отравлений — эффект оказался неожиданный

Облизывают яйца ради миллиона: сеть супермаркетов пообещала выплаты из-за отравлений — эффект оказался неожиданный

По миллиону рублей пострадавшим предложили после массового отравления

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После массового отравления полки в магазинах опустели

В Екатеринбурге после массового отравления покупателей в сети магазинов «Жизньмарт», ее основатель пообещал пострадавшим компенсацию. Предложение обернулось тем, что теперь другие покупатели тоже хотят пострадать и массово жалуются на торговую сеть, а самые находчивые пытаются специально отравиться. Об этом сообщил основатель «Жизньмарта» Иван Зайченко.

«Жизньмарт» — торговая сеть продуктовых магазинов «у дома», основанная в Екатеринбурге в 2019 году, работает по системе франчайзинга. Сейчас точки представлены и в других регионах. Сеть позиционирует себя, как магазин, который фокусируется на качестве и выбирает лучшее за покупателя, поэтому в каждой категории товара предлагает только одно наименование.

Как сообщает портал E1.RU, в Роспотребнадзор поступила информация о 18 случаях острой кишечной инфекции, связанных с «Жизньмартом». Первые сообщения о заболеваниях поступили в ведомство 16 мая, а спустя несколько дней компания сделала официальное заявление: по каждому случаю проведут внутреннее расследование, а пока договоры с поставщиками продуктов, которые по предварительным данным могли стать причиной отравления, приостановлены. Тем, кто уже пострадал, торговая сеть пообещала выплатить компенсации — по миллиону рублей.

27 мая основатель торговой сети Иван Зайченко заявил, что теперь считает свое решение ошибкой — желание компенсировать неудобства пострадавшим обернулось лавиной новых жалоб.

— Люди жалуются и на всё, и на еду, которая приготовлена несколько дней назад на фабриках, которые уже проверили, и все анализы нормальные, и на ту, что съели в апреле. Неофициально это связывают с обещанной компенсацией в миллион рублей. Похоже, с миллионом была совершенно идиотская идея, это моя ошибка, — заявил Иван Зайченко. — В случае признания нашей вины, я хотел сделать добро и как-то компенсировать людям созданные проблемы. Но благими намерениями вымощена дорога в ад.

Зайченко опубликовал в своем Telegram-канале скриншот переписки — вероятно с кем-то из сотрудников

Иван Зайченко опубликовал в своем Telegram-канале скриншот переписки (не уточняется с кем, но из контекста можно предположить, что с кем-то из сотрудников магазина) про екатеринбуржца, который якобы облизывает куриные яйца, чтобы заболеть сальмонеллой и получить выплату.

Основатель торговой сети подчеркнул, что компенсации будут выплачены только тем, на кого ссылался Роспотребнадзор, начиная проверки. Список из 18 человек он намерен получить в самом Роспотребнадзоре, любые другие обращения под эту выплату не попадут.

Сейчас торговые точки «Жизньмарта» в Екатеринбурге массово закрываются. Как объяснил Иван Зайченко порталу E1.RU, в магазинах проводится дезинфекция. Пока на смывах, взятых с инвентаря производителей продукции, обнаружили кишечную палочку, однако по словам основателя сети, к производителям выезжают повторные проверки. Он предположил, что это «акция устрашения».

ПО ТЕМЕ
Жизньмарт Массовое отравление Компенсация Выплата Миллион Роспотребнадзор
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