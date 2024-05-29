Беспредельщики. Что происходит в поселке, где группа неуправляемых 12-леток надругалась над ребенком и почему их все боятся

Горный — крупный рабочий поселок, спокойный и благополучный. Тем более странно, что здесь не могут найти управу на 12-летнего беспредельщика Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В рабочем поселке Горный Тогучинского района Новосибирской области компания подростков надругалась над учеником второго класса. По словам местных, пацанов было четверо, всем примерно по 12 лет. Их сначала доставили в отдел полиции, а затем отпустили по домам, что вызвало бурю возмущения у сельчан. Тем более что компания уже имела проблемы с законом — мальчишки воруют в магазинах и обижают слабых. Корреспонденты НГС побывали в Горном и поговорили с родителями малолетних хулиганов, их соседями, сверстниками и педагогами. В нашем репортаже читайте, как одна группировка школьников устроила недетский беспредел и почему на них не могут найти управу.



Что случилось

Внешне уютный и спокойный рабочий поселок Горный находится в 70 километрах от Новосибирска в Тогучинском районе. Происшествие, которое теперь обсуждают в каждом магазинчике, случилось поздним вечером 23 мая. Якобы 12-летний Антон (здесь и далее имена всех участников и их ближайших родственников изменены) вместе со своим двоюродным братом и двумя приятелями надругались над второклассником, сняв свои штаны и поставив его на колени. Официальных заявлений никто не делал, потому что речь идет о несовершеннолетних, и поселок полнится слухами. Картина в разных устах предстает различной степени тяжести.



Кто-то поговаривает, что подростков было трое, другие утверждают, что четверо. По одной из версий, двое участвовали в издевательствах, один наблюдал, а еще один плевал на жертву. Часть сельчан говорит, что физическую силу к мальчику не применяли, но поставили перед выбором: драка или оральный сексуальный контакт, и, мол, тот сам согласился на второе условие, чтобы не драться. Другие утверждают, что были угрозы ножом со стороны агрессоров, а также травмы у жертвы. Случилось всё, по разным версиям, либо в небольшой березовой роще в черте поселка, либо между жилыми домами возле бетонных плит.

По словам некоторых жителей поселка, всё произошло на этих плитах Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Ребенка подростки отпустили, и он дома рассказал всё родителям. Те пошли в органы. Парней забрали на опрос в полицию, а потом отпустили: возраста привлечения к уголовной ответственности они не достигли. Даже по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), где она наступает с 14 лет.



Поговаривают, старшие школьники из Горного попытались выловить и наказать всех причастных, но поймали только одного — как раз Антона, их лидера. Он как раз пытался сбежать из дома, чтобы избежать наказания и позора.



А вот его предполагаемого соучастника Виктора родственники сразу увезли в другую деревню, чтобы переждать, когда всё успокоится. Семьи двух предполагаемых фигурантов теперь сыплют взаимными обвинениями и говорят, что их дети только поддержали инициативу, но не были зачинщиками. По словам сестры одного из агрессоров, уголовное дело по факту надругательства над ребенком всё же возбудили. Но привлекать по ней некого, а потому ее брату грозит лишь спецшкола.



Источник НГС в правоохранительных органах объяснил, что сейчас решается вопрос о помещении главного зачинщика, Антона, в спецучреждение, и он действительно неоднократно попадал в поле зрения полиции. Источник добавил, что другие подростки слушались его беспрекословно.



«Он ищет слабых»: что говорят о неуправляемом подростке

Жительница Горного Марина К. работает здесь преподавателем в одном из детских кружков. Она встречает нас в центре поселка. Женщина держится уверенно. Марина рассказала — уже не первый год их населенный пункт страдает от поведения хулиганистого Антона. Парня несколько раз отправляли в спецучреждение, но благополучно возвращали, после чего тот продолжал совершать правонарушения.



— С детского сада воспитатели не знают, что с ним делать. Я раньше в саду работала, благо он ко мне в группу не попал. В школе родители других детей писали совместное заявление, чтобы Антона убрали из класса, потому что он терроризирует детей. Он ищет слабых, тех, кто не может за себя постоять, и издевается над ними, — говорит Марина.

Школьники не очень хорошо характеризуют Антона Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Младшие школьники, которые посещают кружок Марины, жаловались женщине, что, когда они находятся компанией, Антон к ним не подходит, но как только кто-то остается один — подросток сразу же начинает задирать и издеваться.



— Прогуливают вместе с друзьями школу и из дома уходят, не ночуют. Я его к себе хотела на кружок. У меня там трудные дети, группа состоит из младших и средних школьников. Этих я заманить не могу — только обещают, но не ходят, — вздыхает Марина.



В поселке поговаривают, что парень угонял машину у своего же отчима. От неуправляемого подростка страдают не только дети и их близкие, за голову хватаются все работники местных магазинчиков. Они буквально передают друг другу сигнал тревоги, если видят на горизонте пацана и его компанию.

Продавец рассказала, как мальчик проник в пивной магазин и обворовал его Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— В магазинах постоянно ворует. Я сама раньше в «Магните» работала — мы его вечно гоняли. Много раз писали на него заявление, он на учете стоит. В специнтернат его забирали несколько раз, мать постоянно штрафуют, она из комиссий не вылезает, — перечисляет женщина.



В прошлом году, говорят продавцы, он обнес местный пивной магазинчик — забрался через щель под рольставней, вытащил из кассы деньги и был таков.



— Он даже, насколько помню, ничего не возместил, хотя забрал тысяч восемь. Мать его сказала, что не должна возвращать всё, что он ворует. А он сам как делал, так и делает бесстрашно. Наверное, знает, что у него возраст еще для ответственности неподходящий, — вздыхает продавец пивного магазина Вера.



Ей вторит техничка другой торговой точки. Пожилая женщина замечает: Антон — неуправляемый ребенок.



— Где живет, там пакостит. Друзей таскает с собой вечно, — отметила собеседница.



«Мать не знает, что с ним делать»: что известно о семьях

В поселке знают: Антон лишился отца в раннем детстве и с пеленок предоставлен сам себе — мать работала, старшая сестра с мальчиком не гуляла, а тот общался с более взрослыми ребятами со двора, которые рано научили его курить и ругаться матом.



Семью при этом характеризуют положительно — мать не пьет, замужем во второй раз, недавно родила еще одного ребенка. Местные поговаривают, что она сама не знает, как справляться с сыном-хулиганом.



— Мать не знает, что с ним делать. Он ее не воспринимает. Это вообще какой-то беспредельщик, — говорят жители.

Родителей предполагаемых насильников в Горном знают не все Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Семью второго предполагаемого фигуранта, Виктора, описывают в других красках — мать сидела в тюрьме и ее лишили родительских прав. Над мальчиком и его сестрами сначала взяла опеку бабушка, а затем отказалась. Сейчас их воспитанием занимается старшая сестра.



Двух других ребят, которые предположительно были с Антоном и Виктором в роковой вечер, в Горном характеризуют как вежливых, тихих и спокойных — взрослым не грубят, ни в чём плохом замечены не были, но, по словам сельчан, ведомые.



— Брат Антона Данил в садике тоже был оторви и выбрось. Со стороны слышала. Сейчас я вот думала, что он тихий, спокойный стал. Потому что он всегда вежливый, такой достойный человек, — говорит Марина.



«И воруют, и траву жгут»: мнения сверстников

В полиции отказались давать НГС какие-либо комментарии по ситуации Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Местные школьники отмечают: пострадавшего не знали лично, а вот старших ребят знают многие.



— Мы просто с ним знакомы и всё. Я с ним не дружу, мне такие друзья не нужны. Вот у меня старший брат, мне с ним хватает погулять. А эти… Делать им просто нечего. И в магазинах воруют, и траву жгут, — говорят наперебой братья Никита и Сергей.



Школьница Екатерина знает из всей компании лично только Антона и тоже не дает положительной оценки его поступкам.



— Ужасный, честное слово, вообще прям ужас. Бьет. Когда в младшей школе еще был год назад, приходил с ножом на уроки, учителя с ним не справлялись вообще. Отправляли его на исправительные работы, а он там вел себя как паинька. И тогда сказали — типа, чего вы его привели, нормальный мальчик, и всё, — говорит старшеклассница.



Руководство школы от комментариев отказалось, сославшись на то, что сейчас идут следственные действия.

«Я бы разорвала бы»: что говорит мама хулигана

Мы созвонились с мамой Антона Еленой. Женщина рассказала, что не присутствовала во время происшествия, но знает то, что рассказали в полиции. Встретиться женщина отказалась, сославшись на маленького ребенка. По словам Елены, сын не был зачинщиком, а лишь поддержал друга Виктора.



— Их вроде четверо было, но четвертого вообще даже как свидетеля не позвали. Как дети рассказали в полиции, они шли и встретили этого мальчика. Он якобы обзывался, а они предложили ему подраться. И Витя предложил, чтобы он лучше туда поцеловал (в гениталии). И мальчик согласился. Никакого ножа у них не было. Третий испугался и убежал, четвертый плевал на этого мальчика. Я не оправдываю ни в коем случае своего ребенка. Я понимаю, что это ужас. Если бы такое произошло с моим ребенком, я бы разорвала бы, — говорит женщина.

В тихом рабочем поселке многие страдают от проделок подростка Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Елена также добавила: дети в участке рассказали, что всё происходило не в лесу, а на плитах возле многоэтажек. Никаких повреждений, по словам женщины, у пострадавшего нет.



Сейчас сам Антон находится дома. По словам матери, он пытался сбежать, но его привели домой старшие ребята. Антон якобы жалеет о содеянном и переживает.



— Я бы не выпускала его. А вчера он смотался, пока ребенку переодевала памперсы, — говорит женщина.

Его поймали мальчишки, он люлей получил, и домой его привели. Я ему сказала: «Даже не жалуйся». Елена, мама подростка-хулигана

По мнению Елены, зачинщиком беспредела часто выступает Виктор, а винят во всём Антона из-за его плохой репутации.



— Когда сестра стала заступаться в полиции за Витю, мол, если бы не Антон, такого бы не было, я сказала, что не надо Витю защищать. У них всегда, когда творят что-то вместе, Антон крайний, потому что у него такая слава. И это не первый случай. И Антону я говорила: «Будет у вас драка, ты будешь крайний всегда». Мы его предупреждали, — вздыхает мама подростка.



Племянник Елены Данил, по ее словам, сначала говорил, что проходил мимо, а в участке признался, что присутствовал при издевательствах. С мамой пострадавшего мальчика женщина не знакома, и они не выходили на связь.

Мать говорит, что знает о поведении сына и несколько раз забирала его из обычной школы в специализированную Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











То, что школьник ворует продукты в магазинах, Елена не отрицает. При этом, по словам женщины, ребенок живет в достатке. Ему дают деньги на личные расходы и не ограничивают в еде. Склонность к воровству и другим выходкам мать объясняет тяжелой наследственностью.



— У него есть всё. Я не пью. Денег мы даем. Мы пробовали его отвлекать, но ничего не помогает. Часто ворует и потом раздает ворованное. Или продает за копейки в другие магазины. Думаю, виноваты гены. Дядька у него всю жизнь из тюрем не вылезает, и папа в детстве был хулиган. Сын как бы добрый, не злой, а вот может что-то вычудить. И он даже иной раз не может объяснить свои поступки, — говорит мать школьника.



«Иногда не догоняет»: версия родных второго подростка

Сестра Виктора Ольга в разговоре с нами отметила, что ее брат обычно ведет себя примерно. Характеризует она его как обычного ребенка, который может не слушаться, а может вести себя нормально.



В ситуации семья Виктора винит Антона — якобы и пострадавший мальчик сказал, что надругался над ним именно он. Другие ребята, по словам Ольги, не смогли его остановить и просто смотрели. Однако на всех четверых, по словам девушки, завели уголовное дело.

Жители надеются, что после разбирательства смогут жить спокойно Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— В итоге все попадают вместе с ним везде. Дружат они четыре года. Учатся в одном классе. У Вити ОВЗ (ограниченные возможности здоровья. — Прим. ред.). Он как бы не умственно отсталый, но не догоняет иногда программу. Но так хорошо учится, ничего такого не творит, постоянно дома. Но вот как связался с этим Антоном, бывало, и пропадает с ним вместе куда-то. Пока эта вся история кипит, отправили Витю к тете в деревню. Антона старшие отметелили, старшая сестра за Витю боялась, — говорит девушка.



Ольга также уверяет: в полиции им сообщили, что с пострадавшим всё в порядке, никаких повреждений у него нет.

В отделении полиции № 1 «Горновское» поселка Горный получить комментарии не удалось, там сообщили, что никого нет на месте и за всеми комментариями необходимо обращаться в РОВД, которое находится в Тогучине.



— У нас никаких материалов нет, комментариев мы давать не будем, к начальству обращайтесь в Тогучин, — сообщили НГС в участке.

