«Пациентки от 45 до 49 лет каждый день приходят». В России вырос спрос на ЭКО — в ближайшие годы он увеличится еще в несколько раз

Позитивный вклад в рождаемость сейчас вносят женщины старше 30 лет Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В России выросла популярность экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). К этой процедуре чаще стали прибегать женщины старше 40 лет. Влияет на этот процесс и увеличение числа бесплодных.

Демографы ожидают, что спрос на ЭКО и подобные технологии в ближайшие 10 лет увеличится минимум в 2–3 раза. Это связано с падением рождаемости и увеличением среднего возраста рождения ребенка.

При этом репродуктологи предупреждают, что чем старше пациентки, тем больше рисков родить нездорового ребенка. Поможет ли ЭКО улучшить ситуацию с рождаемостью в России? Ждать ли нам невероятной популярности вспомогательных репродуктивных технологий? Как повышение спроса на эти процедуры повлияет на россиян? Эти вопросы MSK1.RU обсудил с врачами.

Спрос вырастет в 2–3 раза

Россия является одной из лидирующих стран в области применения ЭКО. Вместе с нами в этом ряду стоят Испания, Германия, Франция и Великобритания. Популярность процедуры с каждым годом растет по всему миру: если в 1990 году в мире с помощью искусственного оплодотворения родилось порядка 20 тысяч детей , то в 2018 году — уже 8 миллионов .

За весь 2022 год и неполный 2023-й в России было рождено около 19 тысяч детей, зачатых с помощью ЭКО. В целом количество процедур, выполненных за счет ОМС, в 2022 году увеличилось на 47,3% в сравнении с 2017 годом. Эти цифры привела заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в декабре 2023-го.

Популярность ЭКО и других вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) продолжит расти дальше, более того, спрос на него увеличится в несколько раз. Причиной тому — повышение возраста рождения первого ребенка. Об этом на форуме «Оргздрав-2024» заявил младший научный сотрудник Международной лаборатории политической демографии и макросоциологической динамики РАНХиГС Игорь Ефремов.

— Неизбежно будет расти спрос на ВРТ, нужно к этому готовиться. И, судя по прогнозируемой динамике возрастного состава женщин детородного возраста, этот спрос у нас к 2036 году вырастет минимум в 2−3 раза, — сказал Ефремов. — Если этот спрос будет полностью удовлетворен, это нам даст дополнительно 3−5% к итоговой рождаемости.

Средний возраст пациенток — 40 лет

По словам репродуктологов, сегодня за искусственным оплодотворением обращается всё больше женщин, причем средний возраст пациенток вырос до 40 лет. В большей степени к этому приводит рост бесплодия.

— Когда-то мы говорили, что бесплодны до 15% женщин, сейчас — 15−18%. В то же время в некоторых источниках 20% супружеских пар страдают бесплодием. К тому же у нас сильно увеличился средний возраст: если раньше он был в районе 37 лет, сейчас он уже в районе 40 лет. Такие пациентки — от 45 до 49 лет — у нас каждый день приходят, — рассказала MSK1.RU репродуктолог Мария Милютина.

Повышение спроса на ЭКО подтверждает и доктор медицинских наук, профессор, гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова. По ее мнению, популярность процедуры связана с коммерческой составляющей.

— У нас теперь, знаете, что делают на консультациях? Если женщина год не беременеет, то ее сразу направляют на ЭКО, особенно если ей ближе к 30. Я считаю, что это всё связано с коммерцией, — говорит Филатова.



ЭКО может привести к большому количеству осложнений, однако врачи редко поднимают эту тему, убеждена гинеколог. В процессе подготовки к экстракорпоральному оплодотворению женщины проходят через сильное гормональное воздействие, которое приводит организм в состояние стресса.

Очень многие говорят: «Ну а что мне париться? Не беременею, ладно, сделаю ЭКО». Никто не говорит, какие у ЭКО последствия. Ирина Филатова, гинеколог-эндокринолог

— Чем это может закончиться? Да чем угодно. Во-первых, это гормональные сбои, во-вторых, это ранний климакс, в-третьих, это нарушение работы щитовидной железы, а щитовидная железа у нас главная — она отвечает за наш метаболизм и за работу наших внутренних органов и систем, — объяснила Филатова.

Чем раньше, тем лучше

ЭКО вряд ли поможет поднять рождаемость, так как врачи рекомендуют проводить его в более молодом возрасте. После 40 лет увеличивается риск рождения ребенка с хромосомными нарушениями.

— Допустим, если мы в 30 лет сделаем генетическую диагностику эмбрионов, то из пяти эмбрионов только один будет с патологией, а может быть, все пять будут здоровы. Если мы сделаем ее в 45 лет, то из пяти эмбрионов все пять, скорее всего, будут с патологией, или один из пяти будет здоров. Это напрямую связано именно с возрастом женщины, — объяснила Мария Милютина.



По словам Филатовой, разницы в возрасте пациентки нет — у любой женщины могут развиться осложнения.

— Конечно, тяжелее, когда женщина уже в возрасте. Вообще, любой человек с возрастом обретает какие-то хронические заболевания, в молодости организм более здоровый, — отметила профессор.

Поможет ли ЭКО повысить рождаемость?

По мнению Милютиной, если ВРТ и станут доступнее, они не помогут повысить рождаемость. На ее падение влияют абсолютно другие факторы.

— На самом деле на рождаемость в большей степени влияют другие факторы, и программа ЭКО никогда не компенсирует снижение рождаемости в силу социальных причин, когда люди просто не хотят иметь детей, — считает врач.

Программа ЭКО по ОМС сейчас хорошо финансируется, и женщинам с нормальным запасом яйцеклеток получить направление на искусственное оплодотворение достаточно легко. Но для малоперспективных пациенток — то есть возрастных или с маленьким резервом яйцеклеток — есть ограничения.

— Здесь государство пошло по пути выделения самой перспективной группы, потому что на всех денег не хватит, но нужно помочь самым перспективным — тем, для кого попытка ЭКО будет максимально эффективная.

Это еще и стоимость рождения одного ребенка — во сколько она будет обходиться государству. Мария Милютина, репродуктолог

Ирина Филатова и вовсе выступает против ЭКО. По ее мнению, искусственное оплодотворение — это нарушение законов природы.

— Я считаю, что все-таки мы внедряемся не в ту сферу. Сейчас уже «экошные» дети сами рожают, и на Западе есть статистика, что из них огромный процент тоже бесплодны. Нельзя обманывать природу, — заключила она.

Молодые не решаются на детей

Рождаемость в России росла до 2015 года, особенно после введения материнского капитала в 2007 году. Прирост происходил в основном за счет рождений вторых и последующий детей. Но после 2015 года рождаемость пошла вниз.

— Снижение происходит за счет первых и вторых рождений. Причем суммарный коэффициент рождаемости первенцев сейчас у нас очень низкий. В принципе, вряд ли он будет падать дальше, потому что он уже почти на дне. При этом рождаемость третьих и последующих либо продолжала расти, либо остается стабильной, — рассказал на «Оргздраве-2024» Игорь Ефремов.

Источник: Congress.orgzdrav.com











По его данным, позитивный вклад в рождаемость вносят женщины старше 30 лет. А вот более молодые девушки рожают намного меньше, и эта проблема касается не только России.



Мы точно не знаем, это окончательное снижение или это перенос на более поздний срок. Скорее всего, это просто откладывание на более старшие возраста. Игорь Ефремов, научный сотрудник РАНХиГС

Демографов также беспокоит, что желаемое число детей у самых молодых поколений стало снижаться. В среднем россияне не хотят иметь более двух детей.



— Я подозреваю, что речь идет как раз о поколенческих изменениях, потому что сегодня спрашивать у 20-летней девушки, хочет ли она детей, — это примерно то же самое, что 30 лет назад такой же вопрос задать 15-летней, — подчеркнул Ефремов.

В тех странах, где, как и в России, произошел процесс изменения возраста материнства, рождаемость первых и последующих детей сильно «обвалилась». Эта ситуация и говорит о том, что в перспективе будет неизбежно расти спрос на вспомогательные репродуктивные технологии, объяснил демограф.

Источник: Сongress.orgzdrav.com











Ранее мы обсудили с репродуктологами, может ли ЭКО спровоцировать рак. Слухи об этом появились из-за того, что к искусственному оплодотворению прибегали Жанна Фриске и Анастасия Заворотнюк, которые умерли от самой опасной формы онкологии — глиобластомы. По словам врачей, применение ВРТ действительно может повысить риски развития рака.

