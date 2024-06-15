«Как же давно мы никуда не летали»: певица Максим села в самолет — она выступит на фестивале в Новосибирске

Певица Максим сняла видео из салона самолета. В воскресенье, 16 июня, анонсировано ее выступление на музыкальном фестивале в Новосибирске.
Кадры из самолета разместили в соцсетях певицы 15 июня.
— Как же давно мы никуда не летали, — сказано в подписи к видео
Напомним, музыкальный фестиваль «Черника Music Fest» проходит в Новосибирске на протяжении двух дней. Кроме Максим, на сцене перед сибиряками выступят Элджей, RAMIL', Джахаров в другие.
15 июня в рамках фестиваля на сцену перед новосибирцами вышел блогер Дава. Он исполнил несколько песен и обсудил с публикой одну из городских проблем — заторы на Большевистской.