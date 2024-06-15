«Как же давно мы никуда не летали»: певица Максим села в самолет — она выступит на фестивале в Новосибирске

Ее выступление анонсировано в городе 16 июня Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU, МакSим | Певица Максим/vk.com











Певица Максим сняла видео из салона самолета. В воскресенье, 16 июня, анонсировано ее выступление на музыкальном фестивале в Новосибирске.



Кадры из самолета разместили в соцсетях певицы 15 июня.



— Как же давно мы никуда не летали, — сказано в подписи к видео



Напомним, музыкальный фестиваль «Черника Music Fest» проходит в Новосибирске на протяжении двух дней. Кроме Максим, на сцене перед сибиряками выступят Элджей, RAMIL', Джахаров в другие.

