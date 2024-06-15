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Развлечения «Как же давно мы никуда не летали»: певица Максим села в самолет — она выступит на фестивале в Новосибирске

«Как же давно мы никуда не летали»: певица Максим села в самолет — она выступит на фестивале в Новосибирске

Артистка записала видео из салона самолета

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Ее выступление анонсировано в городе 16 июня

Певица Максим сняла видео из салона самолета. В воскресенье, 16 июня, анонсировано ее выступление на музыкальном фестивале в Новосибирске.

Кадры из самолета разместили в соцсетях певицы 15 июня.

— Как же давно мы никуда не летали, — сказано в подписи к видео

Напомним, музыкальный фестиваль «Черника Music Fest» проходит в Новосибирске на протяжении двух дней. Кроме Максим, на сцене перед сибиряками выступят Элджей, RAMIL', Джахаров в другие.

15 июня в рамках фестиваля на сцену перед новосибирцами вышел блогер Дава. Он исполнил несколько песен и обсудил с публикой одну из городских проблем — заторы на Большевистской.

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