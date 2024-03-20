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Певица Максим выступит на фестивале в Новосибирске — недавно она сообщала о паузе в карьере

Ранее исполнительница назвала слухи о приостановке своих концертов вбросами

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Музыкальный фестиваль должен пройти в предстоящем июне

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Певица Максим выступит на музыкальном фестивале «Черника», который должен состояться 15–16 июня в парке «Арена» Новосибирска. Об этом сообщается на официальной странице исполнительницы во «ВКонтакте».

На афише, выставленной в паблике, указано: Максим — хедлайнер фестиваля. То же самое группа пишет в комментариях к посту о выступлении.

— Мероприятие подтверждено, — добавляется под публикацией.

Ранее в Сети активно обсуждалось, что Максим приостанавливает концертную деятельность. Сама она рассказала, что действительно брала небольшую паузу из-за проблем со здоровьем, но уже вернулась в строй и вовсю выступает. А все заявления о приостановке концертов назвала вбросами.

В конце февраля стало известно об отмене концерта Зиверт в Новосибирске. НГС писал, что люди не могут вернуть деньги, заплаченные за билеты.

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НовосибирскПевица МаксимМузыкальный фестивальКонцерты
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