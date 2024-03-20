Певица Максим выступит на фестивале в Новосибирске — недавно она сообщала о паузе в карьере

Певица Максим выступит на музыкальном фестивале «Черника», который должен состояться 15–16 июня в парке «Арена» Новосибирска. Об этом сообщается на официальной странице исполнительницы во «ВКонтакте».
На афише, выставленной в паблике, указано: Максим — хедлайнер фестиваля. То же самое группа пишет в комментариях к посту о выступлении.
— Мероприятие подтверждено, — добавляется под публикацией.
Ранее в Сети активно обсуждалось, что Максим приостанавливает концертную деятельность. Сама она рассказала, что действительно брала небольшую паузу из-за проблем со здоровьем, но уже вернулась в строй и вовсю выступает. А все заявления о приостановке концертов назвала вбросами.
В конце февраля стало известно об отмене концерта Зиверт в Новосибирске. НГС писал, что люди не могут вернуть деньги, заплаченные за билеты.