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В Новосибирске отменили концерт Зиверт: что делать с билетами?

В «Локомотив-Арене» за возвратом попросили обращаться к билетным организаторам

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Новая дата мероприятия пока неизвестна

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В Новосибирске отменили концерт «Зиверт» (12+), который должен был состояться 24 февраля в «Локомотив-Арене». Об этом сообщается на странице площадки в соцсети «ВКонтакте».

— Певица отменила все выступления до осени 2024 года по состоянию здоровья, — сказано в публикации.

Отмечается, что новую дату концерта озвучат позже, после согласования. По вопросу возврата в «Локомотив-Арене» рекомендуют обращаться к билетным организаторам по месту приобретения.

Ранее в специальном обращении исполнительница призналась поклонникам: причина паузы — в проблемах с ее здоровьем, которые начались полтора года назад. Сколько продлится перерыв, артистка не знает, но отмечалось, что мероприятия отменили как раз до осени. Что НГС говорил организатор концерта в Новосибирске, можно прочитать по ссылке.

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