«Я уничтожала себя». Певица Зиверт объявила, что прерывает карьеру

22 февраля певица Зиверт объявила, что прерывает карьеру. Причина — проблемы со здоровьем, которые начались еще полтора года назад.
Зиверт объяснилась преде своими поклонниками в специальном обращении. Сколько продлится перерыв, она не знает. Концерты отменили до осени.
— Я всё это время продолжала каждый день себя разрушать, закалываясь блокадами, чтобы временно снять боль и отработать какие-то концерты, проекты. Я просто медленно уничтожала себя нагрузками, которые непозволительны сейчас в моем состоянии, — поделилась она.