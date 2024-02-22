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«Я уничтожала себя». Певица Зиверт объявила, что прерывает карьеру

Причиной стали проблемы со здоровьем

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Певица написала: «Пожалуйста, послушайте!»

Видео: _zivert / Instagram (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

22 февраля певица Зиверт объявила, что прерывает карьеру. Причина — проблемы со здоровьем, которые начались еще полтора года назад.

Зиверт объяснилась преде своими поклонниками в специальном обращении. Сколько продлится перерыв, она не знает. Концерты отменили до осени.

— Я всё это время продолжала каждый день себя разрушать, закалываясь блокадами, чтобы временно снять боль и отработать какие-то концерты, проекты. Я просто медленно уничтожала себя нагрузками, которые непозволительны сейчас в моем состоянии, — поделилась она.

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ЗивертПевицаКарьераЗдоровье
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