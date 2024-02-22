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Зиверт объявила о перерыве в карьере — состоится ли концерт в Новосибирске

Организатор мероприятия (12+) ждет сообщения от московских коллег

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Концерт планировался в «Локомотив-Арене»

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Организатор концерта Зиверт (12+) в Новосибирске, который должен состояться в «Локомотив-Арене» 24 февраля, объяснил НГС, что будет с выступлением после заявления певицы о перерыве в карьере.

Ранее в специальном обращении исполнительница призналась поклонникам: причина паузы — в проблемах со здоровьем, которые начались полтора года назад. Сколько продлится перерыв, артистка не знает, но сообщалось, что мероприятия отменили до осени.

Представитель Milk Concert Agency, которое проводит концерт Зиверт в Новосибирске, заявил корреспонденту НГС, что пока информации о его отмене нет:

— Она объявила, что на полгода берет паузу здоровье поправить. Пока нет информации — ждем официального комментария от московских коллег. Пока информации такой не поступало, — утверждает организатор.

На сайте Зиверт также пока нет информации об отмене концерта.

Недавно в Новосибирске прошла волна отмены концертов. Рассказываем, кто попал в новый список «запрещенных» артистов, какие организации пытаются отменять звезд и как сейчас обстоят дела с концертами.

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