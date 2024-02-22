Зиверт объявила о перерыве в карьере — состоится ли концерт в Новосибирске

Представитель Milk Concert Agency, которое проводит концерт Зиверт в Новосибирске, заявил корреспонденту НГС, что пока информации о его отмене нет:

— Она объявила, что на полгода берет паузу здоровье поправить. Пока нет информации — ждем официального комментария от московских коллег. Пока информации такой не поступало, — утверждает организатор.