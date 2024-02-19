Потушили звезды: в Новосибирске волна отмены концертов — кто попал в новый список «запрещенных» артистов

Как добавил Слава Марлоу, с его представителями никто не связывался. Всего в списке 50 артистов. Концерты некоторых из них в Новосибирске уже отменяли.

Один из артистов из списка, рэпер СМН, должен был выступить в Новосибирске 15 и 16 февраля в «Подземке» (16+). Группу мероприятия во «Вконтакте» в какой-то момент сделали закрытой, хотя в начале февраля корреспондент НГС на страницу смогла зайти. В «Подземке» днем 15 февраля сообщили, что об отмене мероприятия им ничего не известно. НГС также обратился за комментарием к музыкантам. Ответ пока не поступил.