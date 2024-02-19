Потушили звезды: в Новосибирске волна отмены концертов — кто попал в новый список «запрещенных» артистов

Мир любителей музыки вновь переживает потрясения: по нему сначала проехались отменами артистов из-за позиции по СВО, затем случилась «голая вечеринка» Насти Ивлеевой, а потом в социальных сетях появился новый список «запрещенных» артистов. Список этот, правда, никем официально не подтвержден, но в два раза больше предыдущего. НГС изучил, кто из артистов попал новый список, какие организации в Новосибирске пытаются отменять звезд и как сейчас обстоят дела с концертами
Что за список
Новый список «запрещенных» артистов появился в социальных сетях на прошлой неделе и, по сравнению с прошлым, оказался не таким очевидным. Список никак не верифицирован — он распространяется по телеграм-каналам. В него попал и новосибирский музыкант Слава Марлоу. Правда, написано его имя было с ошибкой. Впрочем, это не остановило музыканта от написания поста в соцсетях.
— Я никогда не показывал пример деструктивного поведения. На протяжении всей своей карьеры единственное, о чем я веду диалог с аудиторией, — это создание и написание музыки. Мое шоу «Гараж» буквально посвящено музыке на русском языке, лучшим современным отечественным артистам и развитию индустрии клипов. На своем ютьюб-канале за последние полгода я рассказывал о разных артистах и их биографии, о том, как начать диджеить, бросить курить и вести здоровый образ жизни, — написал в своем телеграм-канале музыкант.
Как добавил Слава Марлоу, с его представителями никто не связывался. Всего в списке 50 артистов. Концерты некоторых из них в Новосибирске уже отменяли.
Один из артистов из списка, рэпер СМН, должен был выступить в Новосибирске 15 и 16 февраля в «Подземке» (16+). Группу мероприятия во «Вконтакте» в какой-то момент сделали закрытой, хотя в начале февраля корреспондент НГС на страницу смогла зайти. В «Подземке» днем 15 февраля сообщили, что об отмене мероприятия им ничего не известно. НГС также обратился за комментарием к музыкантам. Ответ пока не поступил.
Несколько концертов музыкантов из списка запланированы на март. Так, 6 марта планирует приехать группа «Электрофорез» (16+). В комментариях новосибирцы еще 9 февраля начали спрашивать, будет ли концерт, но ответа так и не получили. Тем не менее, посты с информацией о стоимости билетов продолжают выходить. В прошлом году, судя по существующей во «ВКонтакте» группе, концерт «Электрофореза» уже отменяли.
Вторая попытка выступить в «Подземке» будет у группы «Полматери» (12+) 24 апреля. Год назад их концерт отменили за пару часов до начала. Люди даже успели приехать на концерт. Сейчас же возрастное ограничение снизилось с 16+ до 12+, а в описании группы теперь звучит словосочетание «молодежная образовательная рок-группировка».
А вот Филиппа Киркорова в Новосибирске требовали отменить еще до того, как это стало популярным. В апреле прошлого года для отмены концерта на митинг вышли православные активисты. Выступление отменить у них не получилось — юбилейный концерт в «Локомотив-Арене» прошел с полным залом.
Многое для артистов «старой школы» изменилось после «голой вечеринки» у Насти Ивлеевой, которая прошла перед Новым годом. Этим можно объяснить попадание в «запрещенный список» Лолиты, Анны Асти, Киркорова, Билана и Глюкозы.
За последние недели в Новосибирске отменили концерты Кристины Орбакайте — они были запланированы на 8 и 9 марта. В марте в ДКЖ и Доме ученых СО РАН должна была выступить Лолита, но в январе появились новости об отмене концертов. В ДКЖ заявили, что договор с Лолитой никто не заключал, хотя информация о концерте была на сайте заведения.
В 2023 году отмены были практически каждый месяц. В марте не состоялся концерт рэп-группы «Грот». В августе не смогла выступить группа «Слот», которая также есть в новом списке. На фестиваль «Ветер Сибири» не приехала группа «Сплин» — после требования общественников музыкантов просто убрали с афиш.
Кто вообще отменяет артистов?
На всероссийском уровне как «королева доносов» прославилась Екатерина Мизулина, глава «Лиги безопасного интернета». По словам дочери экс-сенатора Совфеда Елены Мизулиной, она добивается отмены концертов с помощью писем в правоохранительные органы.
У Мизулиной был конфликт с певцом и блогером Иваном Минаевым, выступающим под именем Xolidayboy, в ноябре 2023 года. Екатерина призвала отменить концерты Xolidayboy из-за его «проукраинских высказываний». Глава «Лиги безопасного интернета» ополчилась на блогера из-за видео, в котором он называет себя украинцем (Минаев родился в Севастополе в 2000 году). После этого Екатерина написала обращения силовикам. В начале ноября Xolidayboy стало плохо на концерте во время тура. Его концерты, которые должны были пройти в Новосибирске 25 ноября, перенесли на 18 и 19 декабря.
После обращений Екатерины Мизулиной в Новосибирске отменили и концерт Инстасамки. Тогда Мизулина предложила главам регионов принять меры по отношению к рэп-исполнительнице. Она утверждала, что на концертах артистки встречаются нарушения, связанные с развратными действиями по отношению к детям.
Глава «Лиги безопасного интернета» уже высказалась о новом списке запрещенных артистов. Она сообщила, что узнала о списке от своих подписчиков и через СМИ.
— Никаких деталей я не знаю, откуда появился список — тоже. Подтвердить или опровергнуть факт его существования не могу. Этот вопрос лучше задать Министерству культуры. Вся информация об исполнителях, по которым мы обращались в правоохранительные органы в связи с нарушением ими законодательства, ранее была опубликована открыто и доступна в этом канале, — написала у себя в телеграм-канале Екатерина Мизулина.
На региональном уровне из-за отмены концертов прославился общественник Сергей Майоров, который возглавляет местный «Союз отцов». Он является членом общественного совета при Министерстве образования Новосибирской области и участвует в заседаниях постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию.
Сергею Майорову 46 лет, он родился в Новосибирске. Судя по его официальной странице во «ВКонтакте», он воспитывает четверых детей. Учился в НГПУ по специальности «Психология и педагогика». Региональное отделение движения «Союз отцов» возглавляет с 2018 года.
Сергей Майоров активно ведет свою страницу во «Вконтакте». В последние два года соцсети общественника больше посвящены поездкам в зону СВО с гуманитарными грузами. Сергей Майоров активно выступает против абортов, ЛГБТ (организация признана экстремистской в России и запрещена), но не упускает и градостроительные темы. Его, например, волнуют построенные в Новосибирске «человейники» — с речью про них Сергей выступил на Всероссийском Форуме Всемирного Русского Народного Собора.
В 2023 году «Союз отцов», например, начал требовать отмены выступления «Сплин» на рок-фестивале «Ветер Сибири». Общественник также публиковал жалобы на группу «Полматери» и рэпершу Hofmannita — их концерты весной 2023 года отменили. Но у Сергея Майорова есть и провальные кейсы отмены. Например, в октябре 2023 года общественник требовал отменить концерт Дианы Арбениной.
— Народ против. Не могу не выразить свое мнение по поводу предстоящего концерта. Ко мне за помощью обращаются жители нашего города, которые категорически против концерта, — написал у себя в соцсетях Сергей Майоров.
Несмотря на жалобы общественника концерт всё же состоялся. Но на концертах деятельность Сергея Майорова не заканчивается. Он также требовал закрыть «Новоколледж», не допустить показа «Барби» и отменить закрытую вечеринку.
Как объяснил Сергей Майоров корреспонденту НГС, в правоохранительные органы он не обращается, а только высказывает свое мнение по исполнителям в социальных сетях.
— Это происходит после того, как ко мне в личных сообщениях, в «ватсапе» или по телефону обращаются жители города. Бывает, пишут сообщения в группе «Союза отцов» во «ВКонтакте», — добавил Майоров.
Что со сферой?
Некоторые концертные организаторы отказались говорить с НГС на тему «списка запрещенных артистов». Арт-директор одной из самых популярных концертных площадок Новосибирска «Подземки» Платон Гудков объясняет, что за последнее время рынок сильно изменился. Артисты растут и появляются новые.
— Некоторые обнуляются и проходят тотальную проверку, и артисты становятся на путь исправления. Рынок концертов меняется каждый год, и нужно за ним следить, чтобы остаться на плаву! Например, «Голая вечеринка» в Москве поделила на до и после, вычеркнула некоторых артистов, — объясняет Платон Гудков.
«Подземка», как и концертная сфера в целом, еще не отошла от времен коронавируса. Владельцам до сих пор приходится выплачивать кредиты за 2020 и 2021 годы. Их брали, чтобы выжить в локдаун. Каждая отмена концертов в такое время — боль.
— Представьте, вы копите на конкретную машину, например, «Москвич 3». Копите около года, а вам за полгода говорят: это плохая машина, а вы уже кредит взяли «автомобильный», уже договор с дилером заключили. Вы можете же отменить сделку? — приводит аналогию арт-директор.
Запреты на концерты коснулись и местных кавер-групп. Как объяснил солист одной из групп, который попросил остаться анонимным, в основном ограничения касаются работы на муниципальных площадках или у аффилированных с государством заказчиков.
— В остальном у нас частные мероприятия, там уровень свободы несколько выше ввиду закрытости мероприятий, — добавил музыкант.
Как объяснил солист, организаторы от муниципалитета чаще всего скидывают ссылку на «якобы актуальный список иноагентов», чтобы попросить не исполнять определенные треки исполнителей.
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