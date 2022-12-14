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Концерт рэперши Hofmannita отменили в Новосибирске — на нее пожаловался Совет отцов за песни про аборт

Выступление отменили за день до концерта

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Концерт должен был пройти в «Подземке»

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В Новосибирске концерт рэперши и блогера Hofmannita в лофт-парке «Подземка» отменили за день до начала. Как сообщают в официальной группе организаторов концерта, выступление переносят, но срок не назвали.

Для тех, кто купил билеты, информация поступит на почту, уточняют в группе. Концерт должен был состояться сегодня, 14 декабря, в 20:00.

На песни рэперши ранее пожаловался руководитель Совета отцов Новосибирской области, общественник Сергей Майоров.

— «Твою мать *** в рот, дайте денег на аборт», «*** я хотела лишь сосать» — это слова из песен исполнителей «Полматери» и HOFMANNITA, которые собираются выступать перед нашими детьми и подростками 8 и 15 декабря в лофт-парке «Подземка», — написал на своей странице Сергей Майоров.

При этом в объявлении к концерту и на билетах стояло ограничение «18+» — об этом несколько раз также предупреждали в группе певицы. Корреспондент НГС написала менеджеру певицы Ивану Алмазову, чтобы узнать его мнение и мнение исполнительницы о происходящем. Мы опубликуем ответ после получения.

На прошлой неделе в Новосибирске уже отменили концерт рок-группы «Полматери» за пару часов до начала. Журналист НГС пообщалась с фанатами, которые не знали об отмене и пришли на концерт.

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