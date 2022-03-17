Меладзе, Лобода, Оксимирон: в соцсетях появился список «запрещенных» артистов. Они не приедут в Новосибирск?

— Распоряжений как таковых нет. Наш пул артистов, слава богу, под это пока не попадает. Отменились только иностранные гастроли в связи с отсутствием авиарейсов. Остальные продолжают выступать, — пояснил представитель компании «StereoPromotion» Марк Белов. — Сейчас по большей части всё зависит от самих артистов — хотят они продолжать свою деятельность в этой политической ситуации или нет.

По его словам, список артистов, которые пока отказываются от гастролей, практически совпадает с тем «запрещенным», что гуляет по Сети. Из концертов, которые не отменяют, Марк Белов анонсировал выступление GUFа, группы Любэ и Вики Цыгановой.

Что касается правил поведения артистов, официальных бумаг, по словам организаторов, тоже не было.

— Но неофициально мы понимаем, что про свою политическую позицию со сцены лучше не говорить. Это нужно будет обсуждать перед концертом с каждым артистом. Творчество творчеством, не надо его мешать с политической позицией, — считает Марк Белов.