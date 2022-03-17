Меладзе, Лобода, Оксимирон: в соцсетях появился список «запрещенных» артистов. Они не приедут в Новосибирск?

Четырнадцатого марта в Сети появился список артистов, которые теперь якобы запрещены в России. В список из 22 пунктов попали те, кто публично высказался против спецоперации на Украине. Например, Валерий Меладзе, Светлана Лобода, Иван Дорн, Максим Галкин, Оксимирон. Кроме перечня артистов, в Сети публикуют правила поведения на концертах, которые запрещают использовать символику иностранных государств. Журналист НГС Анна Богданова спросила у новосибирских организаторов концертов про новые правила, а исполнители рассказали, как уже столкнулись с цензурой.
С чего всё началось
Журналисты «Агентства» 14 марта опубликовали список из 22 артистов, которым теперь якобы нежелательно выступать в России. Участник одной из московских музыкальных групп и концертный промоутер рассказали изданию, что уже столкнулись с запретами на приглашение звезд и исполнение их песен. По данным «Агентства», тот же список «крайне нежелательных» звезд видел и организатор туров.
Вместе с перечнем нежелательных артистов источник «Агентства» показал документ с инструкцией для организаторов концертов, которые должны следить за выступающими:
- «не допустить использование музыкальным коллективом символики организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ экстремистскими;
- не допустить использование музыкальным коллективом символики иностранных государств, в том числе государственной символики Украины;
- не допустить со стороны музыкального коллектива публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе высказываний, демонстраций аудиовизуальных и фотографических материалов, касающихся проведения ВС РФ специальной военной операции на Украине».
Отмены в Новосибирске
За две с лишним недели в Новосибирске отменили или перенесли около десятка концертов: «Тараканы!», украинский исполнитель MILKOVSKYI, мексиканская группа Hocico, Markul, Matrang, Монеточка. Причины назывались разные: пандемия, «в связи с текущими обстоятельствами», «по понятным причинам», «по моральным соображениям». Заграничные артисты не приезжают, в том числе из-за проблем с авиасообщением.
Из якобы запрещенного списка в ближайшее время концерты в Новосибирске были запланированы у «Касты» (на апрель) и Валерия Меладзе (на май). При этом рэп-группа продолжает выступать и сейчас — 10 марта она дала концерт в Москве. Меладзе пока не отменял тура, билеты в продаже — концерты начнутся в апреле.
Что говорят организаторы
Организаторы концертов в Новосибирске неохотно комментируют отмены и переносы концертов. Они говорят, что пока официально никаких документов с запрещенными списками не было. Артисты скорее отказываются от выступлений сами, из-за своих внутренних ощущений.
— Распоряжений как таковых нет. Наш пул артистов, слава богу, под это пока не попадает. Отменились только иностранные гастроли в связи с отсутствием авиарейсов. Остальные продолжают выступать, — пояснил представитель компании «StereoPromotion» Марк Белов. — Сейчас по большей части всё зависит от самих артистов — хотят они продолжать свою деятельность в этой политической ситуации или нет.
По его словам, список артистов, которые пока отказываются от гастролей, практически совпадает с тем «запрещенным», что гуляет по Сети. Из концертов, которые не отменяют, Марк Белов анонсировал выступление GUFа, группы Любэ и Вики Цыгановой.
Что касается правил поведения артистов, официальных бумаг, по словам организаторов, тоже не было.
— Но неофициально мы понимаем, что про свою политическую позицию со сцены лучше не говорить. Это нужно будет обсуждать перед концертом с каждым артистом. Творчество творчеством, не надо его мешать с политической позицией, — считает Марк Белов.
Представители концертной сферы Новосибирска сейчас стараются избегать оценок действий артистов и прогнозов на проведение гастролей, потому что ситуация, в которой сейчас все оказались, мягко говоря, нестандартная, и люди не понимают, как на нее реагировать. По их наблюдениям, одни артисты считают, что это их работа и нужно работать. Другие отменяют концерты. Третьи пересматривают репертуар. По словам организаторов, по-разному к ситуации относятся и зрители — кто-то считает, что никаких концертов сейчас не должно быть в принципе и не стесняются в оценках артистов, которые выходят на сцену. Другие, наоборот, уверены, что нужно поддерживать зрителя.
Арт-директор лофт-парка «Подземка» Платон Гудков отмечает, что отмены ставят в непростую ситуацию самих организаторов. Многие артисты, получив предоплату от 30 до 100%, не могут себе позволить развлекать людей и переносят концерты либо вообще отменяют. А им, организаторам, приходится выживать, платить налоги и оплачивать счета за электроэнергию.
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей концертной сферы России Ольга Шпигальских уточнила НГС, что официальных документов на запрет каких-то артистов нет. Но сфера находится в сложном положении — за два года объемы упали на 80–90%, все надеялись на окончание пандемии, но пришли новые сложности.
Снова в подполье
Сообщения на запрет какой-то музыки звучат тревожно и уже непривычно, поэтому для многих встал вопрос доступа к музыке в интернете. Пока ограничение на платформах «Яндекс.Музыка» и «VK.Музыка» связаны с новыми треками зарубежных правообладателей — российские сервисы сейчас не могут добавить последние релизы западных музыкантов. Остальная музыка, в том числе исполнителей из «нежелательного» списка, доступна.
Новосибирские музыканты говорят, что также не сталкивались с запретом исполнять чьи-то каверы, но в начале марта были случаи, когда их просили не петь на украинском.
— Меня просили не исполнять песни на украинском языке. Я не транслирую никакую позицию, ни прогосударственную, ни противогосударственную. Я как музыкант просто хотел спеть песню на украинском языке, — поделился новосибирский музыкант Виктор (имя изменено по его просьбе). — В двух организациях мне не то чтобы запретили, но очень сильно попросили не провоцировать, потому что были сигналы от организаторов фестиваля в Бердске. Там работали сотрудники Центра «Э». Просто приходили люди на мероприятие, записывали на диктофон всё происходящее.
В итоге Виктор не стал петь песню на украинском, чтобы не подводить коллег и организаторов, не сорвать мероприятие.
— Я пошел на уступки, хотя меня это, конечно, сильно деморализовало. Потому что для меня моя деятельность связана с ощущением внутренней свободы, прежде всего, — объяснил он.
Музыкант кавер-группы «Капитан Дик» Вадим Денисов говорит, что пока не сталкивался с цензурой.
— Если это правда, я не совсем понимаю, какие законные основания для подобных рекомендаций — запретов или не запретов. Вообще, у меня сейчас появилось ощущение дежавю, — поделился он. — Я вспомнил, как это уже было в нашей жизни. Шел 1984 год, Советский Союз, у власти Андропов. И было постановление об упорядочивании деятельности вокально-инструментальных ансамблей и повышения какого-то там идеологического, культурного уровня. Был список нерекомендуемых, запрещаемых для дискотек зарубежной музыки. И второй список — такие же отечественные музыканты. Как правило, это были самодеятельные группы, туда попадали «Браво», например.
По мнению музыканта, подобные запреты — не очень хороший признак для репутации власти, к тому же есть сомнения в эффективности этих мер.
— Если не дают площадки, запрещают, то что делает музыка? Она уходит в подполье: в квартиры, в не совсем легальные концерты. Также, как это было в Советском союзе, — считает Вадим Денисов. — Также может быть и сейчас. Я менять свой репертуар не собираюсь. Мы ориентируемся на англоязычный репертуар, я занимаюсь этим много лет. Классика рока, блюз-рока, золотой эпохи рок-н-ролла. Что касается этих артистов, давно не приходилось исполнять, хотя я подумывал о трибьюте «Аквариума». Сейчас не знаю, возможно, придется отложить. Но тут вопрос спроса. Если будет, почему бы и нет. Аудитория соберется — исполним. Пока мне лично не скажут, и самое главное — не обоснуют какой-то запрет с точки зрения закона.
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