Какие концерты отменили в Новосибирске и как вернуть деньги — обзор НГС

За последние две недели в Новосибирске отменили и перенесли с десяток концертов звезд эстрады, причины разные — в том числе последствия спецоперации на Украине. Редакция НГС собрала всю актуальную на 10 марта информацию о переносах и отменах, а также о том, как можно вернуть деньги за билеты.



Отмены

По данным сервиса Kassir.ru, отменены концерты группы «Тараканы!» и украинского исполнителя MILKOVSKYI, запланированные на 25 февраля и 13 апреля. Отмена первого выступления связана с пандемией, второго — не называлась. Кроме того, приостановили тур мексиканская группа Hocico — концерт должен был состояться 7 апреля. Организаторы сообщили, что приостановили тур до конца года «в связи с текущими обстоятельствами».