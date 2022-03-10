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Тема дняСпецоперация на Украине: хроника
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Какие концерты отменили в Новосибирске и как вернуть деньги — обзор НГС

Большинство исполнителей перенесли выступления, но есть и те, кто отменил совсем

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Певица Монеточка тоже перенесла тур

Певица Монеточка тоже перенесла тур

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За последние две недели в Новосибирске отменили и перенесли с десяток концертов звезд эстрады, причины разные — в том числе последствия спецоперации на Украине. Редакция НГС собрала всю актуальную на 10 марта информацию о переносах и отменах, а также о том, как можно вернуть деньги за билеты.

Отмены

По данным сервиса Kassir.ru, отменены концерты группы «Тараканы!» и украинского исполнителя MILKOVSKYI, запланированные на 25 февраля и 13 апреля. Отмена первого выступления связана с пандемией, второго — не называлась. Кроме того, приостановили тур мексиканская группа Hocico — концерт должен был состояться 7 апреля. Организаторы сообщили, что приостановили тур до конца года «в связи с текущими обстоятельствами».

Лидер группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин

Лидер группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин

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Переносы

Певица из Екатеринбурга Монеточка сама заявила о переносе своего тура — первый концерт должен был пройти в Новосибирске 3 марта.

— Я училась радовать вас на концертах, но сейчас радовать не получится. Чувствую, что многим нужно отвлечься, но сейчас я не буду отвлекать, — написала Лиза Монеточка у себя в Instagram. О следующей дате пока неизвестно.

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Концерт исполнителя Markul перенесли с 4 марта на неопределенную дату. Как указано на странице мероприятия во «ВКонтакте», выступление перенесли по «понятным причинам».

— Я решил перенести все ближайшие концерты, так как не вижу смысла в их проведении, — заявил музыкант.

Концерт Markul должен был пройти 4 марта

Концерт Markul должен был пройти 4 марта

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Кроме него, 4 марта в «Подземке» должен был выступать певец Matrang.

— Мы боролись за концерт до последнего, но вынуждены из-за действующих ограничений перенести наше шоу на чуть более позднюю дату, которую мы сообщим в самое ближайшее время, — рассказали организаторы.

Певец Matrang пока не сообщил дату, на которую переносится концерт

Певец Matrang пока не сообщил дату, на которую переносится концерт

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Концерт португальского трибьют-проекта Linkin park — группы Hybrid Theory тоже переносится на неопределенный срок. Он должен был пройти 7 апреля. Как указано на странице мероприятия, это связано с ограничениями на авиасообщение с европейскими странами.

— Сейчас с группой обсуждаются новые даты тура, и скоро мы сообщим дату концерта в Новосибирске, — рассказали организаторы.

О дате концерта группы Hybrid Theory тоже не сообщали

О дате концерта группы Hybrid Theory тоже не сообщали

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Группа «Кис-Кис» перенесла свое выступление с 17 марта на 9 мая. Как пояснили в группе, исполнительницы перенесли все мартовские концерты «по моральным соображениям». Все купленные билеты действительны.

Все мартовские концерты исполнительницы Доры тоже перенесены на неопределенный срок. В Новосибирске выступление певицы планировалось на 25 марта.

Перенесли выступление Тони Раута и Гарри Топора — с 26 марта на 17 апреля. Как сообщили организаторы, перенос произошел по «всем понятным причинам».

Как вернуть деньги?

В случае отмены концерта за возвратом билетов нужно обращаться в кассу, где вы их приобрели. Если же концерт не отменили, а перенесли, ситуация сложнее. Большинство организаторов настаивают на том, что билеты сдавать не нужно — они будут действительны к новой дате.

Как объясняла ранее НГС директор юридической фирмы «Ваш Защитник» Анастасия Павленко, если организатор принял решение перенести мероприятие, но в течение полугода так и не сообщил, когда оно состоится, считается, что концерт отменен. В таком случае гражданин может требовать возврата уплаченной суммы, причем в день обращения. Покупателю билета отводится 9 месяцев на то, чтобы обратиться с подобным требованием.

Кроме того, можно вернуть свои деньги, если у зрителя не получится посетить концерт в силу личных обстоятельств — следует руководствоваться ст. 52.1 Основ законодательства РФ о культуре и Постановлением Правительства РФ от 18.09.20 № 1491. Так, например, на возврат всей уплаченной суммы гражданин вправе рассчитывать в случае его болезни или смерти члена семьи/близкого родственника. Причем подать соответствующее заявление о возврате денег зритель вправе и в день концерта. Необходимо подтвердить наличие одного из перечисленных обстоятельств документально. Например, если причиной отказа от концерта явилась болезнь, то следует предоставить копию больничного листа. Что касается ситуаций, когда зритель отказывается от посещения мероприятия по иным обстоятельствам, то он также может получить назад деньги за билет. Сумма зависит от срока обращения к организаторам.

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