Какие концерты отменили в Новосибирске и как вернуть деньги — обзор НГС

За последние две недели в Новосибирске отменили и перенесли с десяток концертов звезд эстрады, причины разные — в том числе последствия спецоперации на Украине. Редакция НГС собрала всю актуальную на 10 марта информацию о переносах и отменах, а также о том, как можно вернуть деньги за билеты.
Отмены
По данным сервиса Kassir.ru, отменены концерты группы «Тараканы!» и украинского исполнителя MILKOVSKYI, запланированные на 25 февраля и 13 апреля. Отмена первого выступления связана с пандемией, второго — не называлась. Кроме того, приостановили тур мексиканская группа Hocico — концерт должен был состояться 7 апреля. Организаторы сообщили, что приостановили тур до конца года «в связи с текущими обстоятельствами».
Переносы
Певица из Екатеринбурга Монеточка сама заявила о переносе своего тура — первый концерт должен был пройти в Новосибирске 3 марта.
— Я училась радовать вас на концертах, но сейчас радовать не получится. Чувствую, что многим нужно отвлечься, но сейчас я не буду отвлекать, — написала Лиза Монеточка у себя в Instagram. О следующей дате пока неизвестно.
Концерт исполнителя Markul перенесли с 4 марта на неопределенную дату. Как указано на странице мероприятия во «ВКонтакте», выступление перенесли по «понятным причинам».
— Я решил перенести все ближайшие концерты, так как не вижу смысла в их проведении, — заявил музыкант.
Кроме него, 4 марта в «Подземке» должен был выступать певец Matrang.
— Мы боролись за концерт до последнего, но вынуждены из-за действующих ограничений перенести наше шоу на чуть более позднюю дату, которую мы сообщим в самое ближайшее время, — рассказали организаторы.
Концерт португальского трибьют-проекта Linkin park — группы Hybrid Theory тоже переносится на неопределенный срок. Он должен был пройти 7 апреля. Как указано на странице мероприятия, это связано с ограничениями на авиасообщение с европейскими странами.
— Сейчас с группой обсуждаются новые даты тура, и скоро мы сообщим дату концерта в Новосибирске, — рассказали организаторы.
Группа «Кис-Кис» перенесла свое выступление с 17 марта на 9 мая. Как пояснили в группе, исполнительницы перенесли все мартовские концерты «по моральным соображениям». Все купленные билеты действительны.
Все мартовские концерты исполнительницы Доры тоже перенесены на неопределенный срок. В Новосибирске выступление певицы планировалось на 25 марта.
Перенесли выступление Тони Раута и Гарри Топора — с 26 марта на 17 апреля. Как сообщили организаторы, перенос произошел по «всем понятным причинам».
Как вернуть деньги?
В случае отмены концерта за возвратом билетов нужно обращаться в кассу, где вы их приобрели. Если же концерт не отменили, а перенесли, ситуация сложнее. Большинство организаторов настаивают на том, что билеты сдавать не нужно — они будут действительны к новой дате.
Как объясняла ранее НГС директор юридической фирмы «Ваш Защитник» Анастасия Павленко, если организатор принял решение перенести мероприятие, но в течение полугода так и не сообщил, когда оно состоится, считается, что концерт отменен. В таком случае гражданин может требовать возврата уплаченной суммы, причем в день обращения. Покупателю билета отводится 9 месяцев на то, чтобы обратиться с подобным требованием.
Кроме того, можно вернуть свои деньги, если у зрителя не получится посетить концерт в силу личных обстоятельств — следует руководствоваться ст. 52.1 Основ законодательства РФ о культуре и Постановлением Правительства РФ от 18.09.20
Что еще почитать про возвраты?
«Отменяется всё, что в западном полушарии»: новосибирские туроператоры — о последствиях санкций и том, как вернуть деньги за путевку.