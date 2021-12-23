Новосибирцам не возвращают деньги за концерты, которые не проводятся и не отменяются. Что с этим делать?

Пандемия порушила немало планов, в том числе в концертной индустрии — выступления артистов переносят раз за разом, а оплаченные билеты остаются мертвым грузом на руках у покупателей. Деньги за них никто не возвращает, а попытки добиться ответа от ответственных сходят на нет. Пять читателей НГС рассказали свои истории о том, с чем им пришлось столкнуться после покупки билетов и прихода пандемии. А юрист объяснил, возможно ли вернуть деньги.
Мария, концерт певицы Zivert под вопросом
— В январе 2020 года купила билет на концерт певицы Zivert. Цена — 3,3 тысячи рублей, если считать со сборами. Концерт должен был пройти 18 апреля в Экспоцентре, но началась пандемия, и концерт перенесли. В Кассах.ру точную дату тогда не назначили, говорили просто: «Скорее всего, летом».
Далее в новостях уже в ноябре прочитала, что концерт будет 5 декабря 2020 года. За пару дней до концерта узнала из новостей о переносе в связи с пандемией и новыми ограничениями. Никаких писем от Кассы.ру не было. Тогда же даже даты новые не говорили. Уже чуть позже узнаю, что концерт будет 18 июня 2021 года. Началась реклама, активная продажа билетов, у меня коллега на работе купил два билета жене и подруге. Все готовы идти. Из новостей так же, за пару дней до концерта, узнаем, что концерта не будет. Опять корона.
Я несколько раз звонила в Кассы.ру — и после первой отмены, и после второй. Начнем с того, что до них не так просто дозвониться. Писать письма не писала, так как они и раньше не отвечали, а смысл тогда? По телефону говорили: «Концерт не отменен, а перенесен, а значит возврат средств невозможен по правилам. Плюс пандемия, форс-мажорные обстоятельства, поэтому возврат невозможен, так как концерт будет». Я говорю, мол, если я из города уеду, из страны, мне куда этот билет девать? Говорят продавать, если он мне не нужен. По факту концерт ведь не отменен. Очень удобная отмазка, я считаю — концерт ведь не отменяют. Получается, что деньги зависли уже почти два года, концерта нет, когда будет, неизвестно.
Оксана, концерт Скриптонита переносят
— Билеты были куплены на сайте Кассир.ру на концерт Скриптонита, который должен был состояться 12 марта 2020 года в Экспоцентре. За билет отдала 2,8 тысячи рублей и еще комиссию — итого 3080 рублей. Уже несколько раз переносили концерт, но организаторы сказали, что ответственность не несут и нужно обращаться в то место, где я брала билеты. А кассы, соответственно, говорят, что «мы не выполняли услуги и не можем вам вернуть деньги».
Я уже писала заявления, а там только отписывались, и всё. Ездили в офис Кассир.ру, но там даже разговаривать не стали. У меня на руках есть заявление, но ответа на него так и не дали, отписались по электронной почте, а очно когда ходили, то просто выставили, сказали, что никого нет. Думаю вот в прокуратуру обратиться.
Марина и Юлия, проблемы с концертом комика Нурлана Сабурова
— Покупала билет в начале января 2020 года, чтобы сделать сюрприз для мужа. Билеты на стендап Нурлана Сабурова изначально были на апрель, затем перенесли на июнь, третий раз — на июнь, но уже следующего года. Потом поменяли место проведения концерта и, соответственно, ряды и расположение. Были билеты в ККК им. Маяковского на 17 ряд, а в ЛДС поменяли на балкон. Нам просто пришло письмо на почту. Вернуть деньги можно, только когда будет известна новая дата, но через 2 недели будет 2 года как билеты есть, а концерта нет. Стоимость — 3,4 тысячи рублей. На сайте самого артиста и в его инстаграме вообще не отвечают, по другим городам, как видно, концерты у него есть, — поделилась своим рассказом читательница по имени Марина.
— Покупала билет через платформу «Городские зрелищные кассы» на концерт Нурлана Сабурова, заплатила около 3 тысяч рублей. «Городские зрелищные кассы» деньги не возвращают, ссылаясь на некое постановление. Организаторы тоже точную дату не называют, по возврату средств говорят разбираться с кассами, — пишет читательница по имени Юлия.
Можно ли все-таки вернуть деньги за билеты?
Мы спросили у юриста, насколько законны такие действия касс и организаторов. Что делать, если вы купили билеты на концерт или любое другое мероприятие, а организаторы настаивают на том, что денежные средства вернуть не могут — объясняет директор юридической фирмы «Ваш Защитник» Анастасия Павленко:
— Процедуру возврата денег за билеты на концерт, отмененный из-за пандемии, регулирует Постановление Правительства РФ от 03.04.20 года № 442. За последнее время в него уже дважды вносили изменения. Если в обычных условиях гражданин в случае отмены или переноса концерта мог рассчитывать на возврат всей уплаченной суммы в течение 10 дней, то в период ограничений получить назад деньги стало намного сложнее. Вы можете рассчитывать на возврат средств, если режим повышенной готовности в конкретном регионе снят, концерт официально отменен либо организатор не сообщил конкретную дату в установленный срок, или если вы обратились с соответствующим требованием к организатору или посреднику в течение 6 месяцев (или 9 месяцев, если мероприятие было перенесено, но новая дата не назначена).
Если организатор принял решение перенести мероприятие, но в течение полугода так и не сообщил, когда оно состоится, считается, что концерт отменен. В таком случае гражданин может требовать возврата уплаченной суммы, причем в день обращения. Покупателю билета отводится 9 месяцев на то, чтобы обратиться с подобным требованием.
Можно вернуть свои деньги, если у зрителя не получится посетить концерт в силу личных обстоятельств — следует руководствоваться ст. 52.1 Основ законодательства РФ о культуре и Постановлением Правительства РФ от 18.09.20 года № 1491. Так, например, на возврат всей уплаченной суммы гражданин вправе рассчитывать в случае его болезни или смерти члена семьи/близкого родственника. Причем подать соответствующее заявление о возврате денег зритель вправе и в день концерта. Необходимо подтвердить наличие одного из перечисленных обстоятельств документально. Например, если причиной отказа от концерта явилась болезнь, то следует предоставить копию больничного листа. Что касается ситуаций, когда зритель отказывается от посещения мероприятия по иным обстоятельствам, то он также может получить назад деньги за билет. Сумма зависит от срока обращения к организаторам.