Новосибирцам не возвращают деньги за концерты, которые не проводятся и не отменяются. Что с этим делать?

Пандемия порушила немало планов, в том числе в концертной индустрии — выступления артистов переносят раз за разом, а оплаченные билеты остаются мертвым грузом на руках у покупателей. Деньги за них никто не возвращает, а попытки добиться ответа от ответственных сходят на нет. Пять читателей НГС рассказали свои истории о том, с чем им пришлось столкнуться после покупки билетов и прихода пандемии. А юрист объяснил, возможно ли вернуть деньги.

Мария, концерт певицы Zivert под вопросом

— В январе 2020 года купила билет на концерт певицы Zivert. Цена — 3,3 тысячи рублей, если считать со сборами. Концерт должен был пройти 18 апреля в Экспоцентре, но началась пандемия, и концерт перенесли. В Кассах.ру точную дату тогда не назначили, говорили просто: «Скорее всего, летом».



Далее в новостях уже в ноябре прочитала, что концерт будет 5 декабря 2020 года. За пару дней до концерта узнала из новостей о переносе в связи с пандемией и новыми ограничениями. Никаких писем от Кассы.ру не было. Тогда же даже даты новые не говорили. Уже чуть позже узнаю, что концерт будет 18 июня 2021 года. Началась реклама, активная продажа билетов, у меня коллега на работе купил два билета жене и подруге. Все готовы идти. Из новостей так же, за пару дней до концерта, узнаем, что концерта не будет. Опять корона.



Я несколько раз звонила в Кассы.ру — и после первой отмены, и после второй. Начнем с того, что до них не так просто дозвониться. Писать письма не писала, так как они и раньше не отвечали, а смысл тогда? По телефону говорили: «Концерт не отменен, а перенесен, а значит возврат средств невозможен по правилам. Плюс пандемия, форс-мажорные обстоятельства, поэтому возврат невозможен, так как концерт будет». Я говорю, мол, если я из города уеду, из страны, мне куда этот билет девать? Говорят продавать, если он мне не нужен. По факту концерт ведь не отменен. Очень удобная отмазка, я считаю — концерт ведь не отменяют. Получается, что деньги зависли уже почти два года, концерта нет, когда будет, неизвестно.