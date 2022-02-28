«Отменяется всё, что в западном полушарии»: новосибирские туроператоры — о последствиях санкций ЕС и США

Вчера Евросоюз ввел полный запрет на полеты российских самолетов над своей территорией из-за начала военной операции на Украине. Остаются закрытыми южные аэропорты России. Ситуацию осложняют и санкции против российской авиаотрасли, которые лишают российские компании возможности использовать европейские самолеты. Как это сказалось на туристической отрасли Новосибирска — мы поговорили с участниками рынка.
«Мы Европу забыли уже, мы ее не продавали»
— Пришлось отменить всё, что было в сторону Америки: Доминикана, Куба, Мексика. Есть туристы, которые собираются лететь, всеё оплачено, но это, конечно, не европейские направления. Мы Европу забыли уже, мы ее не продавали. Она после пандемии еще не открылась, — рассказала директор по развитию бюро путешествий «Гран-Тур» Ольга Тимохина. — Когда всё это началось, мы думали, что будем отправлять в Сербию и Венгрию, но закрылось воздушное пространство, поэтому Европу пока закрываем. Сейчас всё, что в западном полушарии — отменяется.
По словам Ольги Тимохиной, ситуацию осложняют санкции Евросоюза в отношении российской авиаотрасли.
— Ситуация не очень, так скажем. Нового ничего не планируем, просто смотрим, что есть по России, — объясняет директор по развитию.
«Что будет завтра — не знаем»
Как рассказали НГС в туристическом агентстве «Меридиан», к ним пока не поступало заявок на возврат денег за путевки. Все направления, куда летают клиенты агентства, открыты.
— У нас есть проблемы с тем, чтобы вывезти людей из Крыма. Из-за отмены рейсов из Краснодара, Симферополя, Новороссийска, Анапы они не могут улететь. Но люди относятся к этому с пониманием, без паники. Пока ждем, 2 марта, может, запустят рейсы. Египет пока живой, в Таиланде туристы отдыхают, говорят, что у них всё спокойно, — рассказал представитель агентства.
В отрасли сейчас возникают проблемы из-за изменения курса валют, но клиентов «Меридианы» это обошло.
— Мы пока не столкнулись с проблемами, связанными с очень сильным повышением курса. В этом случае у людей возникают серьезные проблемы с доплатой. Часть тура они оплатили по курсу [до начала военной операции на Украине], после курс изменился. Но наши туристы как-то заблаговременно рассчитались. Поэтому на сегодня у нас проблем нет, что будет завтра — не знаем, потому что всё очень динамично меняется, — заключил собеседник издания.
Направления будут закрываться
По оценкам исполнительного директора Новосибирской организации туристических ассоциаций Светланы Фоменко, пока рано говорить о массовых возвратах путевок — с момента закрытия воздушного пространства прошло не так много времени.
— Ждем сейчас, неделя, две, и, думаю, ситуация будет более понятной. Понятно, что будут закрываться направления, будут возвраты, переносы. Это рабочие моменты, и турбизнес в принципе привык к этому за последние годы, — подчеркнула эксперт.
Ситуация отразилась и на бронировании путевок — из-за роста курса они замерли. Светлана Фоменко также пояснила, что делать туристам, которые уже купили туры в страны, попавшие под запрет:
— Нужно обращаться в то место, где он приобретал тур. Либо это будет перенос путевки, либо возврат. Здесь всё решается индивидуально, в соответствии с договором, — объяснила она.
Мы также поговорили с руководителем аналитической службы Агентства «АвиаПорт» Олегом Пантелеевым, чтобы узнать, что ждет российские авиакомпании после ввода санкций и как россиянам теперь попасть в Европу и Америку.
21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Украине. Почти сразу закрылись несколько южных российских аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь. Ограничение действуют до 2 марта, но Минтранс РФ не исключает их продление.