«Отменяется всё, что в западном полушарии»: новосибирские туроператоры — о последствиях санкций ЕС и США

По словам Ольги Тимохиной, ситуацию осложняют санкции Евросоюза в отношении российской авиаотрасли.

— Ситуация не очень, так скажем. Нового ничего не планируем, просто смотрим, что есть по России, — объясняет директор по развитию.

«Что будет завтра — не знаем»

Как рассказали НГС в туристическом агентстве «Меридиан», к ним пока не поступало заявок на возврат денег за путевки. Все направления, куда летают клиенты агентства, открыты.

— У нас есть проблемы с тем, чтобы вывезти людей из Крыма. Из-за отмены рейсов из Краснодара, Симферополя, Новороссийска, Анапы они не могут улететь. Но люди относятся к этому с пониманием, без паники. Пока ждем, 2 марта, может, запустят рейсы. Египет пока живой, в Таиланде туристы отдыхают, говорят, что у них всё спокойно, — рассказал представитель агентства.

В отрасли сейчас возникают проблемы из-за изменения курса валют, но клиентов «Меридианы» это обошло.

— Мы пока не столкнулись с проблемами, связанными с очень сильным повышением курса. В этом случае у людей возникают серьезные проблемы с доплатой. Часть тура они оплатили по курсу [до начала военной операции на Украине], после курс изменился. Но наши туристы как-то заблаговременно рассчитались. Поэтому на сегодня у нас проблем нет, что будет завтра — не знаем, потому что всё очень динамично меняется, — заключил собеседник издания.