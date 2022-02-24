Спецоперация в Донбассе: главные события в режиме онлайн

Самолеты летят в обход Украины, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.com. Ранее один из аэропортов Киева Жуляны объявил о приостановке всех рейсов.
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Что сказал Путин в телеобращении
Еще одна цитата из утреннего обращения президента.
— Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим <…> мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ.
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Корреспондент CNN со ссылкой на МВД Украины сообщил, что взрывы рядом с Киевом являются ракетными ударами.
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Телеграм-канал «База» сообщает, что это видео снято в Мариуполе. Слышны взрывы, видны вспышки и зарево.
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В это же время украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове, Бердянске, а также в районе киевского аэропорта Борисполь.
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— Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — сказал президент.
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