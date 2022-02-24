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Спецоперация в Донбассе: главные события в режиме онлайн

Владимир Путин объявил о начале специальных военных действий

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Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции в Донбассе. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. В этой онлайн-хронике мы собираем информацию о том, что происходит на границе двух стран

Мария Захарова

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Самолеты летят в обход Украины, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.com. Ранее один из аэропортов Киева Жуляны объявил о приостановке всех рейсов.

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Мария Захарова

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Что сказал Путин в телеобращении

Еще одна цитата из утреннего обращения президента.

— Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим <…> мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ.

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Мария Захарова

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Корреспондент CNN со ссылкой на МВД Украины сообщил, что взрывы рядом с Киевом являются ракетными ударами.

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Телеграм-канал «База» сообщает, что это видео снято в Мариуполе. Слышны взрывы, видны вспышки и зарево.

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Мария Захарова

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В это же время украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове, Бердянске, а также в районе киевского аэропорта Борисполь.

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— Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — сказал президент.

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Владимир ПутинДонбассЛНР и ДНРУкраина
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