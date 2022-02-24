Рейс Новосибирск — Краснодар отменили на фоне сложной ситуации на Украине

Рейс авиакомпании S7 5115 Новосибирск — Краснодар отменили. Об этом следуют данные онлайн-табло Толмачево. В Росавиации сообщили, что ряд аэропортов России временно ограничивает работу из-за сложной ситуации на Украине.
Вылет планировался на 11:25, затем его перенесли на 13:00 по местному времени, потом отменили. Также отменили вечерний рейс из Краснодара — борт S7 5116 должен был прилететь в 22:05.
В пресс-службе аэропорта Толмачево не смогли оперативно прокомментировать отмену. НГС отправил запрос в авиакомпанию.
— В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 03:45 часов по московскому времени полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены, — передает Росавиация.
Временно приостановлена работа следующих аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.
— Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети, — сообщили в Росавиации.
Сегодня утром из Толмачево вылетел рейс авиакомпании «Азимут» в Ростов-на-Дону. В справочной ростовского аэропорта робот ответил, что самолет ожидается на посадку в 09:45 (по местному времени).
Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине в 06:30 по московскому времени. Мы следим за ситуацией на Украине в этом сюжете.