Рейс Новосибирск — Краснодар отменили на фоне сложной ситуации на Украине

Рейс авиакомпании S7 5115 Новосибирск — Краснодар отменили. Об этом следуют данные онлайн-табло Толмачево. В Росавиации сообщили, что ряд аэропортов России временно ограничивает работу из-за сложной ситуации на Украине.

Вылет планировался на 11:25, затем его перенесли на 13:00 по местному времени, потом отменили. Также отменили вечерний рейс из Краснодара — борт S7 5116 должен был прилететь в 22:05.

В пресс-службе аэропорта Толмачево не смогли оперативно прокомментировать отмену. НГС отправил запрос в авиакомпанию.

