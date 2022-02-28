Как россиянам теперь добраться до Европы и улететь в Америку

Введенные ограничения поддержал и венгерский лоукостер WizzAir. Он отменил все рейсы из России и в Россию на неопределенный срок.

Корреспондент MSK1.RU поговорила с руководителем аналитической службы Агентства «АвиаПорт» Олегом Пантелеевым, чтобы узнать, что ждет российские авиакомпании после ввода санкций.

