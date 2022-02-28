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Как россиянам теперь добраться до Европы и улететь в Америку

Рассказывает авиаэксперт Олег Пантелеев

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Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для любых российских самолетов

Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для любых российских самолетов

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Еще днем 27 февраля на карте сервиса Flightradar можно было увидеть, как самолеты авиакомпании «Аэрофлот» совершали рейсы в Милан, Афины, Амстердам, Мюнхен, Венецию и другие. Кажется, это были последние полеты авиаперевозчика. С 17:00 по Москве Европа начала закрывать воздушное пространство для всех российских самолетов. Суммарно полет над своими территориями запретили более 20 стран, а воскресным вечером Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для любых российских самолетов. В Европе теперь нельзя садиться, взлетать и пролетать через нее. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Введенные ограничения поддержал и венгерский лоукостер WizzAir. Он отменил все рейсы из России и в Россию на неопределенный срок.

Корреспондент MSK1.RU поговорила с руководителем аналитической службы Агентства «АвиаПорт» Олегом Пантелеевым, чтобы узнать, что ждет российские авиакомпании после ввода санкций.

Как теперь будет выглядеть полет из Москвы в Калининград

Как теперь будет выглядеть полет из Москвы в Калининград

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— Как теперь летать в Европу?

— Полеты в страны ЕС для россиян при наличии визы возможны через третьи страны. Наиболее удобные варианты стыковочных рейсов — в Турции.

— А в Штаты?

— Через Турцию или ОАЭ. Ну или через страны Европы — спустя 20 лет.

— Новые транспортные санкции фактически отрезали доступ к Калининграду. Как теперь летать туда?

— Полеты в Калининградскую область можно осуществлять над нейтральными водами в Балтике. С этой точки зрения единственная проблема заключается в увеличении протяженности воздушных трасс и продолжительности полета. При полете из московских аэропортов к привычному маршруту добавится 500 километров, может, чуть больше. При полетах из Санкт-Петербурга разница будет меньше. Увеличение протяженности маршрута и времени полета приведет к росту расходов на топливо. Оценивать изменение тарифов не готов — слишком неопределенная ситуация.

— Что теперь будет с ценами на билеты?

— Сложно сказать. Дело в том, что рыночное ценообразование в этой ситуации едва ли будет актуально, скорее, стоит ожидать мер поддержки со стороны государства. Возможно, это поможет сохранить цены на полеты в приемлемых для населения рамках.

Флот авиакомпании S7 в основном состоит из самолетов Airbus. Теперь их запрещено продавать российским авиаперевозчикам

Флот авиакомпании S7 в основном состоит из самолетов Airbus. Теперь их запрещено продавать российским авиаперевозчикам

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— Странам ЕС теперь запрещено продавать российским авиакомпаниям самолеты. При этом лайнеры Airbus (по данным РБК — 322 самолета) обеспечивали 40% пассажиропотока авиации в стране. Что будет с иностранными самолетами, которыми сейчас владеют российские авиаперевозчики?

— У европейских лизинговых компаний есть только один путь — отозвать самолеты. На это дается фактически месяц. Лизинговые компании из других стран тоже с высокой долей вероятности потребуют вернуть самолеты. Но не исключено, что некоторые из них будут готовы рассматривать вариант продажи этих самолетов России.

— Могут ли авиакомпании полностью заменить иностранные самолеты на отечественные?

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— Может быть, у нас есть 3–4 эксплуатанта, у которых в парках есть самолеты Ан-2, Як-40, Ан-24. Но в общем-то, практически все магистральные самолеты либо иностранного производства, либо имеют комплектующие иностранного производства. В этом случае возникают сложности с получением запчастей, применяемых при техническом обслуживании и ремонте самолетов. На сегодняшний день еще не завершено создание версии самолета Sukhoi Superjet New с импортозамещением деталей. Теперь европейские поставщики должны отказаться от поставок комплектующих для Superjet в адрес российского производителя. Это означает, что нужно искать какие-то варианты, как можно ускорить программу импортозамещения, чтобы можно было комплектовать отечественные самолеты изделиями отечественного же производства.

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