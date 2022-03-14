Instagram официально попал в список запрещенных сайтов Роскомнадзора

— В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих. Согласно заявлению пресс-секретаря компании Meta Platforms Inc. Энди Стоуна от 11.03.2022 компания снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих, — говорилось в заявлении ведомства.