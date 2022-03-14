Instagram официально попал в список запрещенных сайтов Роскомнадзора

Instagram официально внесен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.
Также, по данным GlobalCheck, Instagram официально заблокирован в России. Доступность сервиса: 0%.
В ночь на 14 марта, начиная с Дальнего Востока, в полночь по местному времени в каждом регионе, Instagram перестал открываться у пользователей из России.
Некоторые пользователи, впрочем, сообщают о том, что сервис продолжает работу.
Ранее 11 марта Генпрокуратура потребовала забанить Instagram в России и направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией. Поводом для этого стало то, что американская Meta Platforms, которой принадлежат Facebook и Instagram, временно разрешила пользователям соцсетей в некоторых странах публиковать призывы к насилию по отношению к российским военнослужащим, которые участвуют в операции на Украине.
Позже в Роскомнадзоре заявили, что ограничат Instagram в России.
— В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих. Согласно заявлению пресс-секретаря компании Meta Platforms Inc. Энди Стоуна от 11.03.2022 компания снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих, — говорилось в заявлении ведомства.