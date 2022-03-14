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Instagram официально попал в список запрещенных сайтов Роскомнадзора

С 14 марта соцсеть перестала работать на территории РФ

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РКН давал два дня, чтобы пользователи смогли выгрузить все свои данные из Instagram

РКН давал два дня, чтобы пользователи смогли выгрузить все свои данные из Instagram

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Instagram официально внесен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.

Также, по данным GlobalCheck, Instagram официально заблокирован в России. Доступность сервиса: 0%.

В ночь на 14 марта, начиная с Дальнего Востока, в полночь по местному времени в каждом регионе, Instagram перестал открываться у пользователей из России.


Некоторые пользователи, впрочем, сообщают о том, что сервис продолжает работу.

Ранее 11 марта Генпрокуратура потребовала забанить Instagram в России и направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией. Поводом для этого стало то, что американская Meta Platforms, которой принадлежат Facebook и Instagram, временно разрешила пользователям соцсетей в некоторых странах публиковать призывы к насилию по отношению к российским военнослужащим, которые участвуют в операции на Украине.

Позже в Роскомнадзоре заявили, что ограничат Instagram в России.

СЮЖЕТ

Спецоперация на УкраинеСпецоперация на Украине

— В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих. Согласно заявлению пресс-секретаря компании Meta Platforms Inc. Энди Стоуна от 11.03.2022 компания снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих, — говорилось в заявлении ведомства.

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