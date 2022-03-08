«Подобную ситуацию Россия уже проходила». Эксперт — об уходе Netflix и о том, что ждет наш кинопрокат

Один из крупнейших видеохостингов Netflix закрылся на время для жителей РФ. До этого онлайн-платформа объявила о приостановке российских проектов — в том числе собственных фильмов — с участием россиян. Ранее гиганты отрасли Universal Pictures, Warner Brothers и Disney сообщили об отмене своих фильмов в прокате РФ. Что ждет российского зрителя, а также офлайн- и онлайн-кинопрокат в нашей стране, отвечает кинокритик, сценарист и преподаватель Московской школы кино Камилл Ахметов.
— Вы сами смотрели Netflix?
— Я пользователь со стажем, с 2018 года. Практически все мои студенты были подписаны на Netflix, это обычные люди. Мне кажется, что 799 рублей в месяц — не много. Если вы ходите с семьей в кино хотя бы два раза в месяц — тратите раза в три больше, чем на подписку.
— Российские онлайн-кинотеатры могут заменить западные?
— На данный момент три крупнейших сервиса (а на любом рынке важна в первую очередь ситуация с двумя-тремя лидерами) — IVI, Okko и Кинопоиск HD — насколько можно судить, работают стабильно и уходить с рынка не собираются. При этом IVI, насколько я знаю, самостоятельная компания, а Okko и Кинопоиск HD входят в более крупные бизнесы. Видеосервис Wink, принадлежащий «Ростелекому», и другие подобные ему останутся и будут развиваться. У них большая поддержка в виде аудитории подключенных пользователей и ресурсов материнских компаний. Но вариантов смотреть именно новые западные фильмы, кроме торрентов, очевидно, в ближайшее время не будет.
— Будет ли спрос на Netflix, если платформа вернется на наш рынок? Или российские платформы успеют захватить внимание зрителя?
— Насколько я могу судить, и мировой, и российский рынки достаточно эластичны по числу конкурентов. На международном рынке, несмотря на лидерство Netflix, хватает места для Amazon Prime, Disney+, HBO Max, Hulu и других. Netflix уходит с третьего или четвертого места на российском рынке, и вполне может вернуться сразу в первую пятерку. С другой стороны, к этому гипотетическому моменту может измениться и ценовая политика Netflix, и платежеспособность российской аудитории, и структура рынка в целом, так что давайте дождемся, когда (и если) он наступит.
— Что теперь будет с российскими фильмами и сериалами на западных стримингах?
— Netflix, прежде чем покинуть российский рынок, удалил из своей библиотеки российские фильмы и сериалы. Видимо, так поступит не только Netflix.
— Западные прокатчики тоже банят РФ. Что будет с российским сегментом, нас ждет поголовная ретроспектива?
— Для того, чтобы удовлетворить потребность внутреннего рынка, нужны 150–200 серьезных релизов в год. Как правило в прокат выходит не более 80 российских релизов в год. И это не значит, что 80 новых российских фильмов, которые выйдут в прокат в 2022 году, а также китайские, индийские, бразильские, сингапурские, сербские и казахские фильмы, которые могут появиться на нашем рынке, заполнят его — скорее это значит, что рынок сократится. Он сократится и по другим причинам — с одной стороны, повлияют общеэкономические проблемы, с другой стороны — проблемы кинотеатральных сетей, как экономические, так и технические. Например, у них закончатся очень дорогие лампы для кинопроекторов, потребность в которых наша промышленность пока не удовлетворяет. Но в общем случае у государства явно будет задача поддерживать отечественный кинематограф, и для насыщения внутреннего рынка явно придется выпускать больше фильмов. Теоретически, при соответствующем госфинансировании, наверное, можно добиться выпуска 150 новых российских релизов в 2024 году.
— Что ждет наши фильмы на западном рынке?
— У меня нет численных данных об объемах проката российских фильмов на мировом рынке, но очень заметными они никогда не были, как и объемы проката любых национальных фильмов, кроме голливудских, которые лидируют на всех рынках. Допустим, в 2020 году лидером по объему кинопроката впервые стал Китай, но это ничего не говорит об успехах китайского кино на международном рынке. Аналогично, существует очень крупное кинопроизводство Индии, но оно в основном удовлетворяет внутренние нужды. Из национальных кинематографов можно считать заметными на международном рынке, помимо американского, по моим ощущениям — японский, французский, южнокорейский, британский, итальянский. По крайней мере, моя внутренняя «международная первая пятерка» выглядит так, Китая, Индии и России в ней нет.
— Что думаете о судьбе российского кинопроката?
— Подобную ситуацию Россия уже проходила. Отечественный кинопрокат практически умер в начале 90-х и так никогда и не вырос до параметров советского кинопроката. Потребность в мировом кино была всегда, но в советские годы ее удовлетворяли редкие релизы западных фильмов, пропущенных цензурой и зачастую перемонтированных, затем — распространение на пиратских видеокассетах и пиратский прокат в видеосалонах, а теперь — торренты. Так что удовлетворение потребности в мировом кино и восстановление проката — это разные задачи.
— Торренты возьмут вверх?
—Зритель может с удовольствием смотреть пиратские копии и никогда не ходить в кино. Поэтому прокат на стриминговых платформах — разумная альтернатива. Если с отечественных стриминговых платформ исчезнет мировое кино, то его можно будет смотреть только на торрентах, это очевидно. На данный момент мировое кино пока еще в целом доступно, а вот новейшие релизы, наверное, появятся уже только на торрентах. Разумеется, здесь приходится оставлять за скобками развитие ситуации в целом, которое мы никак не можем предугадать.