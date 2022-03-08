«Подобную ситуацию Россия уже проходила». Эксперт — об уходе Netflix и о том, что ждет наш кинопрокат

— Я пользователь со стажем, с 2018 года. Практически все мои студенты были подписаны на Netflix, это обычные люди. Мне кажется, что 799 рублей в месяц — не много. Если вы ходите с семьей в кино хотя бы два раза в месяц — тратите раза в три больше, чем на подписку.

— Российские онлайн-кинотеатры могут заменить западные?

— На данный момент три крупнейших сервиса (а на любом рынке важна в первую очередь ситуация с двумя-тремя лидерами) — IVI, Okko и Кинопоиск HD — насколько можно судить, работают стабильно и уходить с рынка не собираются. При этом IVI, насколько я знаю, самостоятельная компания, а Okko и Кинопоиск HD входят в более крупные бизнесы. Видеосервис Wink, принадлежащий «Ростелекому», и другие подобные ему останутся и будут развиваться. У них большая поддержка в виде аудитории подключенных пользователей и ресурсов материнских компаний. Но вариантов смотреть именно новые западные фильмы, кроме торрентов, очевидно, в ближайшее время не будет.