Как не попасть под статью за пост в соцсетях о конфликте на Украине — 7 советов от эксперта-лингвиста

Наиболее существенные изменения коснулись уголовного законодательства. Так, теперь в нём появились статьи 280.3 «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности» и 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ».



Как будет складываться правоприменительная и экспертная практика по данным статьям, только предстоит узнать. И это дело не ближайших месяцев, складываться практика будет значительно дольше. Больше всего вопросов вызывает именно статья 280.3, поскольку понятие «дискредитация» может трактоваться очень широко, что на данный момент делает невозможным дать какие-либо конкретные практические советы по контролю за коммуникативным поведением в публичном пространстве. Теоретически любое оценочное суждение относительно Вооруженных сил в критическом ключе может быть квалифицировано как уголовное преступление. Насколько любое — покажет реальная практика.



Что касается уголовной ответственности за распространение фейков о деятельности ВС нашей страны, то она наступит при условии доказательства стороной обвинения заведомой ложности информации.

