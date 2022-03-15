Как не попасть под статью за пост в соцсетях о конфликте на Украине — 7 советов от эксперта-лингвиста

1
Что изменилось с 4 марта в связи с принятием нового закона об ответственности за фейки о ВС России?
Наиболее существенные изменения коснулись уголовного законодательства. Так, теперь в нём появились статьи 280.3 «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности» и 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ».
Как будет складываться правоприменительная и экспертная практика по данным статьям, только предстоит узнать. И это дело не ближайших месяцев, складываться практика будет значительно дольше. Больше всего вопросов вызывает именно статья 280.3, поскольку понятие «дискредитация» может трактоваться очень широко, что на данный момент делает невозможным дать какие-либо конкретные практические советы по контролю за коммуникативным поведением в публичном пространстве. Теоретически любое оценочное суждение относительно Вооруженных сил в критическом ключе может быть квалифицировано как уголовное преступление. Насколько любое — покажет реальная практика.
Что касается уголовной ответственности за распространение фейков о деятельности ВС нашей страны, то она наступит при условии доказательства стороной обвинения заведомой ложности информации.
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2
Могут быть граждане привлечены по новому закону за посты, опубликованные до его принятия?
Учитывая, что современное публичное пространство — это интернет с его возможностями тиражирования ранее попавшей в Сеть информации различными способами и ее перманентная доступность, не исключено, что при определенных условиях и за старые посты граждане могут быть привлечены к ответственности.
Рекомендую:
- проверить свои соцсети, почистить спорные и сомнительные посты, опубликованные после 24 февраля (дата начала военной операции на Украине). Просмотрите также паблики своих близких и друзей. Можете не чистить, но теперь предупреждены;
- посмотреть, насколько жестко и массово будет применяться закон, и потом решать, как и что писать в соцсетях, которые не запретили и не заблокировали.
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3
Какие еще виды ответственности за высказывания в соцсетях предусматривает законодательство?
Можно попасть под санкции статей:
- 280 УК (публичные призывы к экстремизму через сеть Интернет — до 5 лет лишения свободы);
- 280.2 УК (действия, направленные на нарушение территориальной целостности РФ — до 10 лет лишения свободы);
- 20.3.1 КоАП (возбуждение вражды, ненависти и унижение человеческого достоинства — штраф до 20 тысяч рублей для граждан или арест до 15 суток);
- 20.2 КоАП (организация несанкционированного публичного мероприятия). Тех, кто призывает на митинг, на основе постов в соцсетях могут признать организатором акции — штраф в 20–30 тысяч рублей. За вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные публичные мероприятия могут оштрафовать на 30–50 тысяч рублей, а также дать административный арест до 15 суток;
- часть 3 статьи 212 УК (призывы к массовым беспорядкам — до двух лет лишения свободы).
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4
СМИ блокируют за то, что они называют спецоперацию на Украине иначе. Грозит ли людям что-то за это?
Что касается формулировок, Роскомнадзор наблюдает и применяет санкции к СМИ. Простые граждане вправе называть происходящее, как им заблагорассудится. Свое отношение: осуждение, неприятие, согласие — также высказывать открыто не возбраняется.
Однако отмечу, что высказываться по поводу тех или иных событий нужно, оставаясь в рамках действующего законодательства. То есть нельзя призывать к противозаконным действиям и оскорблять людей или группы лиц по каким-либо признакам, а с учетом новых поправок критические комментарии об армии также попадают под запрет (граждане могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч рублей по части 1 статьи 20.3.3 КоАП).
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5
Запрещено отождествлять роли СССР и нацистской Германии. А что насчет современной России?
В российских законах нет специального запрета на проведение исторических параллелей. Однако стоит помнить, что адресные высказывания могут теоретически стать предметом гражданского спора, связанного с защитой чести, достоинства или деловой репутации. Исход спора при этом может быть в пользу любого из участников процесса — как решит суд.
Стоит также контролировать при публичном выражении своих мыслей и стилистику высказываний: так, например, адресные оценочные суждения, выраженные в неприличной форме, могут стать причиной уголовных или административных санкций: 5.61 КоАП (оскорбление); 319 УК (оскорбление представителя власти).
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6
Можно ли критиковать власть в соцсетях, не попадая под ответственность закона о неуважении к власти?
Критиковать можно что угодно, в том числе и действия власти. Критика предполагает указание на ошибочные, с точки зрения критикующего, действия власти и обоснование своей позиции. Граница между допустимыми и недопустимыми формами критики пролегает снова в области стилистики высказывания. Так, часть 3 статьи 20.1 КоАП предусматривает ответственность за распространение в Сети информации, выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.
Как видите, состав образуется при наличии в высказывании неприличной формы — это мат, оскорбительные слова и выражения, вульгарная лексика. При соблюдении банальных этических норм общения ответственность за критику, с позиции законодательства, не грозит.
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7
Заключительные рекомендации по теме:
- С учетом введенных поправок в законодательство обсуждение именно действий отечественных Вооруженных сил придется вести вдумчиво, с оглядкой на возможные санкции;
- следует избегать побудительной риторики при обсуждении массовых акций, действий, препятствующих деятельности российских Вооруженных сил;
- быть вежливым и корректным в общении, не поддаваться на провокативные реплики;
- проверять информацию, прежде чем ее публиковать;
- развивать критический подход к работе с информацией, критерием достоверности должны быть факты, а не эмоции и симпатии к источникам информации.
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