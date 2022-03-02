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Следственный комитет объявил охоту на фейки о ситуации на Украине

Особое внимание — распространителям «деструктивного контента»

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Александр Бастрыкин провел видеосовещание со своими заместителями

Александр Бастрыкин провел видеосовещание со своими заместителями

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Следственный комитет всерьез возьмется за тех, кто распространяет ложную информацию об украинских событиях. На оперативном совещании СК Александр Бастрыкин поставил перед своими заместителями цель пресекать распространение фейков «в рамках предоставленных полномочий».

Как сообщается на сайте ведомства, Бастрыкин также заявил, что в период спецоперации СК вместе с другими госорганами будет выявлять нарушителей общественного порядка и тех, кто к этим нарушениям призывает, участников митингов и других несанкционированных акций.

Под особое внимание также попадут те, кто распространяет в интернете и мессенджерах «противоправный и деструктивный контент».

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На данный момент в следственном комитете создан штаб, который занимается в том числе «документированием совершенных украинским режимом преступлений против гражданского населения ЛНР и ДНР». Штаб будет собирать доказательства «совершения военным и политическим руководством Украины, членами националистических батальонов и другими лицами геноцида и иных преступлений против мира и безопасности человечества» на Украине и в ЛДНР, чтобы предать виновных суду.

Кроме того, в региональных комитетах появятся специальные группы, чтобы немедленно пресекать попытки экстремизма и терроризма, несогласованные протестные акции и провокации.

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