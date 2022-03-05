Как работает закон о фейках. Разбираем с юристом, чего нельзя говорить о конфликте на Украине (и что вам за это будет)

В России приняли новый закон о фейках. Бумаги во втором и третьем чтении одобрила Госдума. Новый закон вводит в стране наказание за распространение ложной информации о действиях военных. Срок в колонии за это может достигать 15 лет.
Закон еще не вступил в силу, но уже вызвал массу вопросов у журналистов, и блогеров. А стоит ли бояться рядовым россиянам? Кого и как будут наказывать за новости о военных? Разбираемся вместе с юристом.
За что и как теперь будут наказывать?
• за заведомо ложную информацию — штраф 0,7–1,5 млн рублей или до 3 лет колонии;
• за заведомо ложную информацию, опубликованную должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды, — штраф 3–5 млн рублей или 5–10 лет колонии;
• за заведомо ложную информацию с тяжкими последствиями — 10–15 лет колонии;
• за призывы к тому, чтобы воспрепятствовать: защите российскими войсками интересов России, поддержанию мира и безопасности, или за дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в таких целях (если в течение года нарушитель уже привлекался за это) — штраф в 100–300 тыс. рублей или до 3 лет колонии;
• если такие призывы повлекли тяжкие последствия — штраф 300 тыс. — 1 млн рублей или до 5 лет колонии;
• за призывы к санкциям против России (если нарушитель уже привлекался) — до 500 тыс. рублей или до 3 лет колонии.
Мы спросили у юриста Екатерины Малиновской, как будут работать новые законы. Практики по ним пока нет, а потому эксперты могут лишь предполагать, как будут толковать статьи в судах. И прогноз уже далеко не радужный.
Первое, что стоит знать: наказание ждет не только средства массовой информации, но и блогеров и самых обычных людей. Даже сообщение, отправленное в соседский чат, могут расценить как распространение заведомо ложной информации.
— Блогеры владеют умами своей аудитории и могут действительно навредить, таким образом распространяя информацию, которая посеет панику, породит репосты. То есть, по сути, ограничивается оборот информации, которую вы не можете доказать, — объяснила юрист.
Подробный разбор новых законов и ответы на самые частые вопросы смотрите в видеозаписи выше.
Напомним, законопроект был внесен в Госдуму в 2018 году, прошел первое чтение и застрял на этом этапе. А 4 марта вместе с новыми поправками был принят депутатами.
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