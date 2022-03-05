Как работает закон о фейках. Разбираем с юристом, чего нельзя говорить о конфликте на Украине (и что вам за это будет)

В России приняли новый закон о фейках. Бумаги во втором и третьем чтении одобрила Госдума. Новый закон вводит в стране наказание за распространение ложной информации о действиях военных. Срок в колонии за это может достигать 15 лет.

Закон еще не вступил в силу, но уже вызвал массу вопросов у журналистов, и блогеров. А стоит ли бояться рядовым россиянам? Кого и как будут наказывать за новости о военных? Разбираемся вместе с юристом.

За что и как теперь будут наказывать?

• за заведомо ложную информацию — штраф 0,7–1,5 млн рублей или до 3 лет колонии;