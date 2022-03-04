Совфед одобрил законопроект о фейках про действия российских военных

Совет Федерации одобрил закон, вводящий уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Теперь, чтобы документ вступил в силу, его осталось только подписать президенту.
Закон за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации предполагает санкции от штрафа в размере от 700 тысяч до лишения свободы на три года. Если информация была распространена при использовании служебного положения (например, журналистом), штраф будет от 3 до 5 миллионов рублей, а срок — от 5 до 10 лет. Аналогичное наказание ждет тех, кто совершил преступление группой лиц по предварительному сговору, с искусственным созданием доказательств обвинения, из корыстных побуждений, по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
Если распространение недостоверной информации привело к тяжким последствиям, срок в колонии может достигать
Ранее сегодня законопроект приняла Госдума, причем сразу в двух чтениях. Первое чтение прошло еще в 2018 году, после этого закон отложили. Вчера в него внесли поправки, а сегодня депутаты проголосовали за них единогласно.